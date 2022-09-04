Стреляют одной рукой. Военный эксперт о том, как Россия подготовила мощнейший удар по ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру
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Стреляют одной рукой. Военный эксперт о том, как Россия подготовила мощнейший удар по ВСУ
Стреляют одной рукой. Военный эксперт о том, как Россия подготовила мощнейший удар по ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру
Стреляют одной рукой. Военный эксперт о том, как Россия подготовила мощнейший удар по ВСУ
После неудачных действий ВСУ под Херсоном российские войска будут контратаковать противника. Никто не отменял первоначальные задачи боевых действий: Донбасс, Юг и Харьков. "Третий корпус" уже подошел на линию фронта. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T16:16
2022-09-04T16:16
новости
кадыров
всу
донбасс
херсон
харьков
россия
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" и бойцы Народной милиции ЛНР начали наступление в Донбассе. По его словам, бои идут на подступах к к Соледару, Яковлевке и Северску. Наступлению предшествовала тактическая пауза, которая позволила вскрыть позиции противника. Всего предстоит очистить от формирований киевского режима около 60 км территории.Эксперт отметил, что этот "третий корпус" оснащен последними образцами техники: танки Т-80, Т-90, БМП-3. У них есть даже новое стрелковое оружие АК-12. Как говорят спецы, из него можно одной рукой стрелять.Сейчас мы применяем медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. Смею предположить, что мы эту тактику будем менять. Мы будем использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных. Это напрашивается, считает специалист.ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. Ударим мы или не ударим, неизвестно, но на южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, кадыров, всу, донбасс, херсон, харьков, россия
Новости, Кадыров, ВСУ, Донбасс, Херсон, Харьков, Россия

Стреляют одной рукой. Военный эксперт о том, как Россия подготовила мощнейший удар по ВСУ

16:16 04.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРабота РСЗО БМ-21 "Град" по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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После неудачных действий ВСУ под Херсоном российские войска будут контратаковать противника. Никто не отменял первоначальные задачи боевых действий: Донбасс, Юг и Харьков. "Третий корпус" уже подошел на линию фронта. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" и бойцы Народной милиции ЛНР начали наступление в Донбассе. По его словам, бои идут на подступах к к Соледару, Яковлевке и Северску. Наступлению предшествовала тактическая пауза, которая позволила вскрыть позиции противника. Всего предстоит очистить от формирований киевского режима около 60 км территории.
Эксперт отметил, что этот "третий корпус" оснащен последними образцами техники: танки Т-80, Т-90, БМП-3. У них есть даже новое стрелковое оружие АК-12. Как говорят спецы, из него можно одной рукой стрелять.
"Там подготовленные и обученные подразделения, которые прошли настоящее боевое слаживание в течение нескольких месяцев. Мы просто это не рекламируем, в отличие от украинской армии, которая просто посылает на убой тероборону. По моим сведениям, это около 15 тысяч человек. Где конкретно они будут применяться, я сказать не берусь. Это решает Генштаб, который своими планами не делится", - указал Алехин.
Сейчас мы применяем медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. Смею предположить, что мы эту тактику будем менять. Мы будем использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных. Это напрашивается, считает специалист.
ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. Ударим мы или не ударим, неизвестно, но на южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова, заключил собеседник издания.
 
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