https://ukraina.ru/20220904/1038432889.html

Стреляют одной рукой. Военный эксперт о том, как Россия подготовила мощнейший удар по ВСУ

Стреляют одной рукой. Военный эксперт о том, как Россия подготовила мощнейший удар по ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру

Стреляют одной рукой. Военный эксперт о том, как Россия подготовила мощнейший удар по ВСУ

После неудачных действий ВСУ под Херсоном российские войска будут контратаковать противника. Никто не отменял первоначальные задачи боевых действий: Донбасс, Юг и Харьков. "Третий корпус" уже подошел на линию фронта. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T16:16

2022-09-04T16:16

2022-09-04T16:16

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кадыров

всу

донбасс

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россия

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" и бойцы Народной милиции ЛНР начали наступление в Донбассе. По его словам, бои идут на подступах к к Соледару, Яковлевке и Северску. Наступлению предшествовала тактическая пауза, которая позволила вскрыть позиции противника. Всего предстоит очистить от формирований киевского режима около 60 км территории.Эксперт отметил, что этот "третий корпус" оснащен последними образцами техники: танки Т-80, Т-90, БМП-3. У них есть даже новое стрелковое оружие АК-12. Как говорят спецы, из него можно одной рукой стрелять.Сейчас мы применяем медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. Смею предположить, что мы эту тактику будем менять. Мы будем использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных. Это напрашивается, считает специалист.ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. Ударим мы или не ударим, неизвестно, но на южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кадыров, всу, донбасс, херсон, харьков, россия