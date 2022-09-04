https://ukraina.ru/20220904/1038432142.html
Не до уничтожения Украины. Суздальцев о том, когда закончится возня вокруг Запорожской АЭС
Не до уничтожения Украины. Суздальцев о том, когда закончится возня вокруг Запорожской АЭС - 04.09.2022 Украина.ру
Не до уничтожения Украины. Суздальцев о том, когда закончится возня вокруг Запорожской АЭС
Обстрелы украинскими формированиями Запорожской АЭС закончатся только в том случае, когда российские войска выдвинутся на правый берег Днепра и займут несколько городов вроде Никополя и Марганца. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T15:47
2022-09-04T15:47
2022-09-04T15:47
новости
всу
запорожская аэс
провокация
обстрелы
никополь
россия
пво
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Нам нужно отогнать ВСУ хотя бы на 40-50 км. Тогда станции будет обеспечена относительная безопасность, считает эксперт.Собеседник издания добавил, что все другие варианты с договоренностями и МАГАТЭ работать не будут.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, запорожская аэс, провокация, обстрелы, никополь, россия, пво
Новости, ВСУ, Запорожская АЭС, провокация, обстрелы, Никополь, Россия, ПВО
Не до уничтожения Украины. Суздальцев о том, когда закончится возня вокруг Запорожской АЭС
Обстрелы украинскими формированиями Запорожской АЭС закончатся только в том случае, когда российские войска выдвинутся на правый берег Днепра и займут несколько городов вроде Никополя и Марганца. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Нам нужно отогнать ВСУ хотя бы на 40-50 км. Тогда станции будет обеспечена относительная безопасность, считает эксперт.
"Вражеские дроны ПВО может перехватывать. Для нас сложнее, когда станцию обстреливает артиллерия из Никополя. Это всего несколько километров. Но это не так просто, потому что союзные войска пока не могут ликвидировать угрозы обстрелов Донецка и Горловки", - указал Суздальцев.
Собеседник издания добавил, что все другие варианты с договоренностями и МАГАТЭ работать не будут.