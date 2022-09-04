https://ukraina.ru/20220904/1038432142.html

Не до уничтожения Украины. Суздальцев о том, когда закончится возня вокруг Запорожской АЭС

Не до уничтожения Украины. Суздальцев о том, когда закончится возня вокруг Запорожской АЭС - 04.09.2022 Украина.ру

Не до уничтожения Украины. Суздальцев о том, когда закончится возня вокруг Запорожской АЭС

Обстрелы украинскими формированиями Запорожской АЭС закончатся только в том случае, когда российские войска выдвинутся на правый берег Днепра и займут несколько городов вроде Никополя и Марганца. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T15:47

2022-09-04T15:47

2022-09-04T15:47

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Нам нужно отогнать ВСУ хотя бы на 40-50 км. Тогда станции будет обеспечена относительная безопасность, считает эксперт.Собеседник издания добавил, что все другие варианты с договоренностями и МАГАТЭ работать не будут.

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2022

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новости, всу, запорожская аэс, провокация, обстрелы, никополь, россия, пво