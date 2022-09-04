Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном - 04.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном
Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном - 04.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном
ВСУ под Херсоном предприняли не широкое наступление, а попытку контратаковать на некоторых участках фронта. На одном из участков ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной, но эта попытка была пресечена российскими войсками. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T15:38
2022-09-04T15:38
новости
россия
всу
артиллерия
вертолеты
херсон
спецоперация
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Фактически российские войска заманили ВСУ в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона". Они великолепно себя проявили в сочетании с ВКС и ударными вертолетами Ка-52. Они буквально раскрошили около 60 единиц боевой техники, отметил эксперт.Да, кое-где ВСУ продвинулись на 5-6 км. Но это не означает, что поставленные задачи были выполнены, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, артиллерия, вертолеты, херсон, спецоперация
Новости, Россия, ВСУ, артиллерия, вертолеты, Херсон, Спецоперация

Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном

15:38 04.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ВСУ под Херсоном предприняли не широкое наступление, а попытку контратаковать на некоторых участках фронта. На одном из участков ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной, но эта попытка была пресечена российскими войсками. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Фактически российские войска заманили ВСУ в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона". Они великолепно себя проявили в сочетании с ВКС и ударными вертолетами Ка-52. Они буквально раскрошили около 60 единиц боевой техники, отметил эксперт.
"Вообще подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая донбасское направление, противник еще не нес. А это произошло лишь за сутки. Вот во что вылилось это "широкомасштабное наступление". Такова цена попытки контратаковать на отдельных участках фронта", - констатировал Алехин.
Да, кое-где ВСУ продвинулись на 5-6 км. Но это не означает, что поставленные задачи были выполнены, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУартиллериявертолетыХерсонСпецоперация
 
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