https://ukraina.ru/20220904/1038431900.html
Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном
Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном - 04.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном
ВСУ под Херсоном предприняли не широкое наступление, а попытку контратаковать на некоторых участках фронта. На одном из участков ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной, но эта попытка была пресечена российскими войсками. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T15:38
2022-09-04T15:38
2022-09-04T15:38
новости
россия
всу
артиллерия
вертолеты
херсон
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036810290_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_3202080511d1eb765bc1e423ff1fe55c.jpg
Фактически российские войска заманили ВСУ в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона". Они великолепно себя проявили в сочетании с ВКС и ударными вертолетами Ка-52. Они буквально раскрошили около 60 единиц боевой техники, отметил эксперт.Да, кое-где ВСУ продвинулись на 5-6 км. Но это не означает, что поставленные задачи были выполнены, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036810290_585:0:3316:2048_1920x0_80_0_0_3b8a6925a46fa5550a73f0fbc5ab592c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, артиллерия, вертолеты, херсон, спецоперация
Новости, Россия, ВСУ, артиллерия, вертолеты, Херсон, Спецоперация
Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном
ВСУ под Херсоном предприняли не широкое наступление, а попытку контратаковать на некоторых участках фронта. На одном из участков ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной, но эта попытка была пресечена российскими войсками. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Фактически российские войска заманили ВСУ в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона". Они великолепно себя проявили в сочетании с ВКС и ударными вертолетами Ка-52. Они буквально раскрошили около 60 единиц боевой техники, отметил эксперт.
"Вообще подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая донбасское направление, противник еще не нес. А это произошло лишь за сутки. Вот во что вылилось это "широкомасштабное наступление". Такова цена попытки контратаковать на отдельных участках фронта", - констатировал Алехин.
Да, кое-где ВСУ продвинулись на 5-6 км. Но это не означает, что поставленные задачи были выполнены, заключил собеседник издания.