https://ukraina.ru/20220904/1038431900.html

Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном

Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном - 04.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном

ВСУ под Херсоном предприняли не широкое наступление, а попытку контратаковать на некоторых участках фронта. На одном из участков ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной, но эта попытка была пресечена российскими войсками. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T15:38

2022-09-04T15:38

2022-09-04T15:38

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Фактически российские войска заманили ВСУ в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона". Они великолепно себя проявили в сочетании с ВКС и ударными вертолетами Ка-52. Они буквально раскрошили около 60 единиц боевой техники, отметил эксперт.Да, кое-где ВСУ продвинулись на 5-6 км. Но это не означает, что поставленные задачи были выполнены, заключил собеседник издания.

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2022

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новости, россия, всу, артиллерия, вертолеты, херсон, спецоперация