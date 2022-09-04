https://ukraina.ru/20220904/1038431803.html
Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию
Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию - 04.09.2022 Украина.ру
Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию
Проблема России не в том, что она не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, а в том, что она предупреждает, но не делает этого. Это бьет по нашему имиджу. Все начинают считать, что мы слабые. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T15:15
2022-09-04T15:15
2022-09-04T15:15
новости
владимир зеленский
украина
россия
переговоры
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Эксперт отметил, что этой ситуацией начинает пользоваться Владимир Зеленский, который угрожает, что Украина не вступит в мирные переговоры с Россией.Когда Зеленский заявляет об этом, он подразумевает, что Россию можно контролировать обещаниями переговоров. Хотя Россия и не планирует никаких переговоров, потому что цели спецоперации не достигнуты. Сейчас любое наше вступление в переговоры – это признание нашего поражения, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038028840_29:0:956:695_1920x0_80_0_0_289d19e90cb1730c5a07efcbb8fbd613.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, россия, переговоры
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Россия, переговоры
Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию
Проблема России не в том, что она не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, а в том, что она предупреждает, но не делает этого. Это бьет по нашему имиджу. Все начинают считать, что мы слабые. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что этой ситуацией начинает пользоваться Владимир Зеленский, который угрожает, что Украина не вступит в мирные переговоры с Россией.
"Причем он подает это в таком формате, что мы якобы жаждем этих переговоров, потому что остановили продвижение на Запад и увязли в позиционных боях. Украинские информагенства просто копируют наши сообщения: "там-то произошли боевые действия, российские войска попытались атаковать, но откатились, есть небольшое продвижение наших войск"", - пояснил Суздальцев.
Когда Зеленский заявляет об этом, он подразумевает, что Россию можно контролировать обещаниями переговоров. Хотя Россия и не планирует никаких переговоров, потому что цели спецоперации не достигнуты. Сейчас любое наше вступление в переговоры – это признание нашего поражения, заключил собеседник издания.