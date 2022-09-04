https://ukraina.ru/20220904/1038431803.html

Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию

Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию - 04.09.2022 Украина.ру

Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию

Проблема России не в том, что она не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, а в том, что она предупреждает, но не делает этого. Это бьет по нашему имиджу. Все начинают считать, что мы слабые. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T15:15

2022-09-04T15:15

2022-09-04T15:15

новости

владимир зеленский

украина

россия

переговоры

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Эксперт отметил, что этой ситуацией начинает пользоваться Владимир Зеленский, который угрожает, что Украина не вступит в мирные переговоры с Россией.Когда Зеленский заявляет об этом, он подразумевает, что Россию можно контролировать обещаниями переговоров. Хотя Россия и не планирует никаких переговоров, потому что цели спецоперации не достигнуты. Сейчас любое наше вступление в переговоры – это признание нашего поражения, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, россия, переговоры