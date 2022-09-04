Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию - 04.09.2022 Украина.ру
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Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию
Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию - 04.09.2022 Украина.ру
Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию
Проблема России не в том, что она не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, а в том, что она предупреждает, но не делает этого. Это бьет по нашему имиджу. Все начинают считать, что мы слабые. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T15:15
2022-09-04T15:15
новости
владимир зеленский
украина
россия
переговоры
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Эксперт отметил, что этой ситуацией начинает пользоваться Владимир Зеленский, который угрожает, что Украина не вступит в мирные переговоры с Россией.Когда Зеленский заявляет об этом, он подразумевает, что Россию можно контролировать обещаниями переговоров. Хотя Россия и не планирует никаких переговоров, потому что цели спецоперации не достигнуты. Сейчас любое наше вступление в переговоры – это признание нашего поражения, заключил собеседник издания.
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новости, владимир зеленский, украина, россия, переговоры
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Россия, переговоры

Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию

15:15 04.09.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Проблема России не в том, что она не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, а в том, что она предупреждает, но не делает этого. Это бьет по нашему имиджу. Все начинают считать, что мы слабые. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что этой ситуацией начинает пользоваться Владимир Зеленский, который угрожает, что Украина не вступит в мирные переговоры с Россией.
"Причем он подает это в таком формате, что мы якобы жаждем этих переговоров, потому что остановили продвижение на Запад и увязли в позиционных боях. Украинские информагенства просто копируют наши сообщения: "там-то произошли боевые действия, российские войска попытались атаковать, но откатились, есть небольшое продвижение наших войск"", - пояснил Суздальцев.
Когда Зеленский заявляет об этом, он подразумевает, что Россию можно контролировать обещаниями переговоров. Хотя Россия и не планирует никаких переговоров, потому что цели спецоперации не достигнуты. Сейчас любое наше вступление в переговоры – это признание нашего поражения, заключил собеседник издания.
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияпереговоры
 
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