https://ukraina.ru/20220904/1038431689.html
Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине
Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине - 04.09.2022 Украина.ру
Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине
Учитывая изначальные цели и задачи спецоперации России на Украине, сейчас главное — установить контроль над Юго-Востоком. Весь Юго-Восток должен полностью быть под юрисдикцией России. О судьбе Центральной и Западной Украины судить преждевременно. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T15:03
2022-09-04T15:03
2022-09-04T15:03
новости
россия
украина
одесса
геннадий труханов
западная украина
москва
владимир зеленский
сша
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b1780c237d0425cdef0ddafdc2675e63.jpg.webp
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью известной итальянской газете сначала заявил, что он выступает за компромисс с Россией и против сноса памятников, а потом отказался от своих слов. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова к разговору с Киевом, но о том, как будут выполняться её условия.Эксперт отметил, что в подобном ключе высказывался не только Труханов, но и известные американские аналитики, которые говорят, что если Украина любым способом не начнет переговоры с Россией, то она утратит свою государственность.Кампания на Украине не закончится до тех пор, пока весь Юго-Восток не будет под юрисдикцией России. Что будет с Центральной и Западной Украиной — судить не берусь, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_f84c44fa0e77784181e185889ce76948.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, одесса, геннадий труханов, западная украина, москва, владимир зеленский, сша, великобритания
Новости, Россия, Украина, Одесса, Геннадий Труханов, Западная Украина, Москва, Владимир Зеленский, США, Великобритания
Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине
Учитывая изначальные цели и задачи спецоперации России на Украине, сейчас главное — установить контроль над Юго-Востоком. Весь Юго-Восток должен полностью быть под юрисдикцией России. О судьбе Центральной и Западной Украины судить преждевременно. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью известной итальянской газете сначала заявил, что он выступает за компромисс с Россией и против сноса памятников, а потом отказался от своих слов. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова к разговору с Киевом, но о том, как будут выполняться её условия.
Эксперт отметил, что в подобном ключе высказывался не только Труханов, но и известные американские аналитики, которые говорят, что если Украина любым способом не начнет переговоры с Россией, то она утратит свою государственность.
"Я думаю, что российское руководство на переговоры не пойдет. Если и будут какие-то переговоры, то только на условиях Москвы. И я сомневаюсь, что Зеленский согласится на переговоры. Американцы и британцы ему этого не дадут", - указал Алехин.
Кампания на Украине не закончится до тех пор, пока весь Юго-Восток не будет под юрисдикцией России. Что будет с Центральной и Западной Украиной — судить не берусь, заключил собеседник издания.