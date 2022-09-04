Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине - 04.09.2022 Украина.ру
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Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине
Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине - 04.09.2022 Украина.ру
Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине
Учитывая изначальные цели и задачи спецоперации России на Украине, сейчас главное — установить контроль над Юго-Востоком. Весь Юго-Восток должен полностью быть под юрисдикцией России. О судьбе Центральной и Западной Украины судить преждевременно. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T15:03
2022-09-04T15:03
новости
россия
украина
одесса
геннадий труханов
западная украина
москва
владимир зеленский
сша
великобритания
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Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью известной итальянской газете сначала заявил, что он выступает за компромисс с Россией и против сноса памятников, а потом отказался от своих слов. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова к разговору с Киевом, но о том, как будут выполняться её условия.Эксперт отметил, что в подобном ключе высказывался не только Труханов, но и известные американские аналитики, которые говорят, что если Украина любым способом не начнет переговоры с Россией, то она утратит свою государственность.Кампания на Украине не закончится до тех пор, пока весь Юго-Восток не будет под юрисдикцией России. Что будет с Центральной и Западной Украиной — судить не берусь, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, одесса, геннадий труханов, западная украина, москва, владимир зеленский, сша, великобритания
Новости, Россия, Украина, Одесса, Геннадий Труханов, Западная Украина, Москва, Владимир Зеленский, США, Великобритания

Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине

15:03 04.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Учитывая изначальные цели и задачи спецоперации России на Украине, сейчас главное — установить контроль над Юго-Востоком. Весь Юго-Восток должен полностью быть под юрисдикцией России. О судьбе Центральной и Западной Украины судить преждевременно. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью известной итальянской газете сначала заявил, что он выступает за компромисс с Россией и против сноса памятников, а потом отказался от своих слов. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова к разговору с Киевом, но о том, как будут выполняться её условия.
Эксперт отметил, что в подобном ключе высказывался не только Труханов, но и известные американские аналитики, которые говорят, что если Украина любым способом не начнет переговоры с Россией, то она утратит свою государственность.
"Я думаю, что российское руководство на переговоры не пойдет. Если и будут какие-то переговоры, то только на условиях Москвы. И я сомневаюсь, что Зеленский согласится на переговоры. Американцы и британцы ему этого не дадут", - указал Алехин.
Кампания на Украине не закончится до тех пор, пока весь Юго-Восток не будет под юрисдикцией России. Что будет с Центральной и Западной Украиной — судить не берусь, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияУкраинаОдессаГеннадий ТрухановЗападная УкраинаМоскваВладимир ЗеленскийСШАВеликобритания
 
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