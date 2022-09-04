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Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине

Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине - 04.09.2022 Украина.ру

Придется идти до Львова? Военный эксперт о том, когда Россия одержит победу на Украине

Учитывая изначальные цели и задачи спецоперации России на Украине, сейчас главное — установить контроль над Юго-Востоком. Весь Юго-Восток должен полностью быть под юрисдикцией России. О судьбе Центральной и Западной Украины судить преждевременно. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T15:03

2022-09-04T15:03

2022-09-04T15:03

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Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью известной итальянской газете сначала заявил, что он выступает за компромисс с Россией и против сноса памятников, а потом отказался от своих слов. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова к разговору с Киевом, но о том, как будут выполняться её условия.Эксперт отметил, что в подобном ключе высказывался не только Труханов, но и известные американские аналитики, которые говорят, что если Украина любым способом не начнет переговоры с Россией, то она утратит свою государственность.Кампания на Украине не закончится до тех пор, пока весь Юго-Восток не будет под юрисдикцией России. Что будет с Центральной и Западной Украиной — судить не берусь, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, одесса, геннадий труханов, западная украина, москва, владимир зеленский, сша, великобритания