В Минобороны рассказали, как русские летчики разделались с 50 наемниками в Донбассе - 04.09.2022 Украина.ру
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В Минобороны рассказали, как русские летчики разделались с 50 наемниками в Донбассе
В Минобороны рассказали, как русские летчики разделались с 50 наемниками в Донбассе - 04.09.2022 Украина.ру
В Минобороны рассказали, как русские летчики разделались с 50 наемниками в Донбассе
Военно-космические силы России в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики при помощи высокоточного оружия нанесли удар по двум пунктам дислокации иностранных наёмников. Ликвидировано до 50-ти боевиков. Об этом 4 сентября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга
2022-09-04T14:45
2022-09-04T14:45
новости
вкс
иностранные наемники
донбасс
всу
минобороны рф
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Также в ведомстве сообщили, что в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гусаровка (Харьковская область) и Адамовка (ДНР) было ликвидировано 110 боевиков. Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины.Кроме того, ВКС России уничтожили пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе Краматорска, ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вкс, иностранные наемники, донбасс, всу, минобороны рф
Новости, ВКС, иностранные наемники, Донбасс, ВСУ, Минобороны РФ

В Минобороны рассказали, как русские летчики разделались с 50 наемниками в Донбассе

14:45 04.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Военно-космические силы России в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики при помощи высокоточного оружия нанесли удар по двум пунктам дислокации иностранных наёмников. Ликвидировано до 50-ти боевиков. Об этом 4 сентября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга
"В районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наёмников ликвидировано до 50-ти иностранных боевиков", - сказал он.
Также в ведомстве сообщили, что в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гусаровка (Харьковская область) и Адамовка (ДНР) было ликвидировано 110 боевиков. Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины.
Кроме того, ВКС России уничтожили пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе Краматорска, ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
 
НовостиВКСиностранные наемникиДонбассВСУМинобороны РФ
 
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