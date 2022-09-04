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В Минобороны рассказали, как русские летчики разделались с 50 наемниками в Донбассе

В Минобороны рассказали, как русские летчики разделались с 50 наемниками в Донбассе - 04.09.2022 Украина.ру

В Минобороны рассказали, как русские летчики разделались с 50 наемниками в Донбассе

Военно-космические силы России в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики при помощи высокоточного оружия нанесли удар по двум пунктам дислокации иностранных наёмников. Ликвидировано до 50-ти боевиков. Об этом 4 сентября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга

2022-09-04T14:45

2022-09-04T14:45

2022-09-04T14:45

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Также в ведомстве сообщили, что в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гусаровка (Харьковская область) и Адамовка (ДНР) было ликвидировано 110 боевиков. Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины.Кроме того, ВКС России уничтожили пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе Краматорска, ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вкс, иностранные наемники, донбасс, всу, минобороны рф