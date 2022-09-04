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"Муравейник" взорвался. Военный эксперт о том, как Россия отомстила ВСУ за обстрел Донецка

"Муравейник" взорвался. Военный эксперт о том, как Россия отомстила ВСУ за обстрел Донецка - 04.09.2022 Украина.ру

"Муравейник" взорвался. Военный эксперт о том, как Россия отомстила ВСУ за обстрел Донецка

После приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости обеспечить безопасность Донецка похоже, что под город и в город были стянуты очень крупные артиллерийские подразделения, дивизионы. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T14:19

2022-09-04T14:19

2022-09-04T14:19

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сергей шойгу

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"Муравейник" сдетонировал и, похоже, полностью уничтожен. Но это должно стать только прелюдией к дальнейшим действиям, так как сейчас наша артиллерия работает не переставая, фактически не давая возможности украинским артиллеристам прицеливаться, не давая возможности высунуться из укрытия, констатировал Артамонов.Со временем украинские военные преступники после их операции с обстрелами Донецка минами "Лепесток" будут обречены на скорую сдачу в плен и потом на справедливый суд, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецк, всу, мины, авдеевка, артиллерия, сергей шойгу