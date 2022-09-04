"Муравейник" взорвался. Военный эксперт о том, как Россия отомстила ВСУ за обстрел Донецка - 04.09.2022 Украина.ру
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"Муравейник" взорвался. Военный эксперт о том, как Россия отомстила ВСУ за обстрел Донецка
"Муравейник" взорвался. Военный эксперт о том, как Россия отомстила ВСУ за обстрел Донецка - 04.09.2022 Украина.ру
"Муравейник" взорвался. Военный эксперт о том, как Россия отомстила ВСУ за обстрел Донецка
После приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости обеспечить безопасность Донецка похоже, что под город и в город были стянуты очень крупные артиллерийские подразделения, дивизионы. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T14:19
2022-09-04T14:19
новости
донецк
всу
мины
авдеевка
артиллерия
сергей шойгу
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"Муравейник" сдетонировал и, похоже, полностью уничтожен. Но это должно стать только прелюдией к дальнейшим действиям, так как сейчас наша артиллерия работает не переставая, фактически не давая возможности украинским артиллеристам прицеливаться, не давая возможности высунуться из укрытия, констатировал Артамонов.Со временем украинские военные преступники после их операции с обстрелами Донецка минами "Лепесток" будут обречены на скорую сдачу в плен и потом на справедливый суд, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецк, всу, мины, авдеевка, артиллерия, сергей шойгу
Новости, Донецк, ВСУ, мины, Авдеевка, артиллерия, Сергей Шойгу

"Муравейник" взорвался. Военный эксперт о том, как Россия отомстила ВСУ за обстрел Донецка

14:19 04.09.2022
 
© Александр ИвановДонецк обстрел
Донецк обстрел
© Александр Иванов
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После приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости обеспечить безопасность Донецка похоже, что под город и в город были стянуты очень крупные артиллерийские подразделения, дивизионы. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
"На один прилет сразу же, незамедлительно, шло 4-5 прилетов по Авдеевке, в результате там сдетонировал склад боеприпасов в месте, который бойцы называют "муравейник", из которого большей частью велись обстрелы Донецка. Это относительно небольшой пятачок, который позволял быстро прятать свои орудия в укрытия, тем самым сохранить их от ответного огня наших артиллеристов", - указал эксперт.
"Муравейник" сдетонировал и, похоже, полностью уничтожен. Но это должно стать только прелюдией к дальнейшим действиям, так как сейчас наша артиллерия работает не переставая, фактически не давая возможности украинским артиллеристам прицеливаться, не давая возможности высунуться из укрытия, констатировал Артамонов.
Со временем украинские военные преступники после их операции с обстрелами Донецка минами "Лепесток" будут обречены на скорую сдачу в плен и потом на справедливый суд, заключил собеседник издания.
 
НовостиДонецкВСУминыАвдеевкаартиллерияСергей Шойгу
 
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