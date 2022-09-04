https://ukraina.ru/20220904/1038431323.html

Не ПВО и не инфраструктура. Суздальцев о том, почему Россия не бьет по центру принятия решений

Не ПВО и не инфраструктура. Суздальцев о том, почему Россия не бьет по центру принятия решений - 04.09.2022 Украина.ру

Не ПВО и не инфраструктура. Суздальцев о том, почему Россия не бьет по центру принятия решений

И российская, и украинская инфраструктура одинаково уязвимы, потому что они последние 70-80 лет строились в мирных условиях. Просто у Москвы есть ограничения, наложенные форматом наших боевых действий на Украине. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T14:10

2022-09-04T14:10

2022-09-04T14:10

новости

киев

спецоперация

россия

украина

инфраструктура

сво

владимир зеленский

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Ранее в дискуссии по поводу ударов по центрам принятия решений в Киеве некоторые аналитики стали высказывать аргументы, что этого делать нельзя, так как Россия гораздо уязвимее Украины в плане инфраструктуры, а ее ПВО не в состоянии гарантировать полную безопасность от атак противника.Проблема в том, что мы предупреждаем об ударе по центрам принятия решений, но не делаем этого. Это бьет по нашему имиджу. Все начинают считать, что мы слабые, сетует Суздальцев.Когда Зеленский заявляет об этом, он подразумевает, что Россию можно контролировать обещаниями переговоров. Хотя Россия и не планирует никаких переговоров, потому что цели спецоперации не достигнуты. Сейчас любое наше вступление в переговоры – это признание нашего поражения, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, спецоперация, россия, украина, инфраструктура, сво, владимир зеленский