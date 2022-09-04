У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру
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У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ
У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру
У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ
Норвегия и Британия поставят на Украину микробеспилотники Black Hornet на сумму свыше девяти миллионов долларов. Но у России есть компания ZALA, которая производит беспилотники с электрическим двигателем и из композитных материалов. Они почти незаметны и бесшумны. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T13:49
2022-09-04T13:49
новости
россия
беспилотник
сша
пво
украина
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У России есть беспилотники типа камикадзе с барражирующим боеприпасом. Есть небольшие квадрокоптеры, которые применяются в звене "взвод-рота". Есть достаточно серьезные беспилотники, которые могут находиться в воздухе почти сутки и позволяют вести разведку. Наработок очень много. Но нужны производственные мощности, чтобы выпускать это в том объеме, который нужен фронту, отметил эксперт.В ближайшей перспективе начнется производство специальных ракет для комплекса "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по беспилотникам, заключил собеседник издания.
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новости, россия, беспилотник, сша, пво, украина
Новости, Россия, беспилотник, США, ПВО, Украина

У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ

13:49 04.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Норвегия и Британия поставят на Украину микробеспилотники Black Hornet на сумму свыше девяти миллионов долларов. Но у России есть компания ZALA, которая производит беспилотники с электрическим двигателем и из композитных материалов. Они почти незаметны и бесшумны. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
У России есть беспилотники типа камикадзе с барражирующим боеприпасом. Есть небольшие квадрокоптеры, которые применяются в звене "взвод-рота". Есть достаточно серьезные беспилотники, которые могут находиться в воздухе почти сутки и позволяют вести разведку. Наработок очень много. Но нужны производственные мощности, чтобы выпускать это в том объеме, который нужен фронту, отметил эксперт.
"Что касается британских или даже тайваньских беспилотников, то это беспилотники такого же типа, как и ZALA. Их трудно обнаружить, потому что ПЗРК по холодным двигателям не работает и нет инфракрасного следа. Я уже говорил, что для борьбы с ними нужны посты визуального наблюдения, электромагнитные ружья, которые давят каналы управления и делают беспилотник бесполезным (либо падает, либо возвращается на базу). Кроме того, возможно применение обычного стрелкового оружия и обычных зенитных установок, которые тоже неплохо справляются", - указал Кнутов.
В ближайшей перспективе начнется производство специальных ракет для комплекса "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по беспилотникам, заключил собеседник издания.
 
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