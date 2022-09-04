https://ukraina.ru/20220904/1038431207.html

У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ

У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру

У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ

Норвегия и Британия поставят на Украину микробеспилотники Black Hornet на сумму свыше девяти миллионов долларов. Но у России есть компания ZALA, которая производит беспилотники с электрическим двигателем и из композитных материалов. Они почти незаметны и бесшумны. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T13:49

2022-09-04T13:49

2022-09-04T13:49

новости

россия

беспилотник

сша

пво

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036739711_0:147:3046:1860_1920x0_80_0_0_1eef2ad0765d910f0ddde727f61d3d49.jpg.webp

У России есть беспилотники типа камикадзе с барражирующим боеприпасом. Есть небольшие квадрокоптеры, которые применяются в звене "взвод-рота". Есть достаточно серьезные беспилотники, которые могут находиться в воздухе почти сутки и позволяют вести разведку. Наработок очень много. Но нужны производственные мощности, чтобы выпускать это в том объеме, который нужен фронту, отметил эксперт.В ближайшей перспективе начнется производство специальных ракет для комплекса "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по беспилотникам, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, беспилотник, сша, пво, украина