https://ukraina.ru/20220904/1038431207.html
У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ
У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ - 04.09.2022 Украина.ру
У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ
Норвегия и Британия поставят на Украину микробеспилотники Black Hornet на сумму свыше девяти миллионов долларов. Но у России есть компания ZALA, которая производит беспилотники с электрическим двигателем и из композитных материалов. Они почти незаметны и бесшумны. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T13:49
2022-09-04T13:49
2022-09-04T13:49
новости
россия
беспилотник
сша
пво
украина
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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У России есть беспилотники типа камикадзе с барражирующим боеприпасом. Есть небольшие квадрокоптеры, которые применяются в звене "взвод-рота". Есть достаточно серьезные беспилотники, которые могут находиться в воздухе почти сутки и позволяют вести разведку. Наработок очень много. Но нужны производственные мощности, чтобы выпускать это в том объеме, который нужен фронту, отметил эксперт.В ближайшей перспективе начнется производство специальных ракет для комплекса "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по беспилотникам, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036739711_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_45ae6e1b875f535feb4f2a94c55b2f95.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, беспилотник, сша, пво, украина
Новости, Россия, беспилотник, США, ПВО, Украина
У нас тоже есть. Военный эксперт о том, как Россия справится с "черными шмелями" для ВСУ
Норвегия и Британия поставят на Украину микробеспилотники Black Hornet на сумму свыше девяти миллионов долларов. Но у России есть компания ZALA, которая производит беспилотники с электрическим двигателем и из композитных материалов. Они почти незаметны и бесшумны. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
У России есть беспилотники типа камикадзе с барражирующим боеприпасом. Есть небольшие квадрокоптеры, которые применяются в звене "взвод-рота". Есть достаточно серьезные беспилотники, которые могут находиться в воздухе почти сутки и позволяют вести разведку. Наработок очень много. Но нужны производственные мощности, чтобы выпускать это в том объеме, который нужен фронту, отметил эксперт.
"Что касается британских или даже тайваньских беспилотников, то это беспилотники такого же типа, как и ZALA. Их трудно обнаружить, потому что ПЗРК по холодным двигателям не работает и нет инфракрасного следа. Я уже говорил, что для борьбы с ними нужны посты визуального наблюдения, электромагнитные ружья, которые давят каналы управления и делают беспилотник бесполезным (либо падает, либо возвращается на базу). Кроме того, возможно применение обычного стрелкового оружия и обычных зенитных установок, которые тоже неплохо справляются", - указал Кнутов.
В ближайшей перспективе начнется производство специальных ракет для комплекса "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по беспилотникам, заключил собеседник издания.