Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов - 04.09.2022 Украина.ру
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Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов
Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов - 04.09.2022 Украина.ру
Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов
Многие в России в борьбе с украинским террором ссылаются на опыт Израиля, который по всему миру ищет террористов, совершивших нападения. Это очень хорошая практика. Но есть два нюанса. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T13:29
2022-09-04T13:29
новости
россия
украина
израиль
терроризм
спецслужбы
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Во-первых, занимаясь этим возмездием десятилетия, Израиль не победил терроризм. Потому что у этой проблемы очень глубокая причина, связанная с конфискацией земли у целого народа и превращением его в беженцев. Во-вторых, эта тактика "Моссада" поддерживается Западом. У нас такой поддержки не будет, пояснил эксперт.Таким образом, России не следует объявлять Украину страной-террористом или устраивать охоту на исполнителей терактов, как это делает "Моссад". Но те, кто совершает против нас теракты и подставляют наших людей, должны знать, что возмездие рано или поздно будет, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, израиль, терроризм, спецслужбы
Новости, Россия, Украина, Израиль, терроризм, спецслужбы

Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов

13:29 04.09.2022
 
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Многие в России в борьбе с украинским террором ссылаются на опыт Израиля, который по всему миру ищет террористов, совершивших нападения. Это очень хорошая практика. Но есть два нюанса. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Во-первых, занимаясь этим возмездием десятилетия, Израиль не победил терроризм. Потому что у этой проблемы очень глубокая причина, связанная с конфискацией земли у целого народа и превращением его в беженцев. Во-вторых, эта тактика "Моссада" поддерживается Западом. У нас такой поддержки не будет, пояснил эксперт.
"Конечно, те, кто совершает против нас теракты и подставляют наших людей, должны знать, что возмездие рано или поздно будет. Но объявлять на них охоту нашей постоянной практикой – это не в духе наших спецслужб. Поэтому я бы поостерегся опираться на опыт "Моссада"", - рассуждает Суздальцев.
Таким образом, России не следует объявлять Украину страной-террористом или устраивать охоту на исполнителей терактов, как это делает "Моссад". Но те, кто совершает против нас теракты и подставляют наших людей, должны знать, что возмездие рано или поздно будет, заключил собеседник издания.
 
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