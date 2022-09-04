https://ukraina.ru/20220904/1038431108.html
Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов
Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов - 04.09.2022 Украина.ру
Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов
Многие в России в борьбе с украинским террором ссылаются на опыт Израиля, который по всему миру ищет террористов, совершивших нападения. Это очень хорошая практика. Но есть два нюанса. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T13:29
2022-09-04T13:29
2022-09-04T13:29
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россия
украина
израиль
терроризм
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Во-первых, занимаясь этим возмездием десятилетия, Израиль не победил терроризм. Потому что у этой проблемы очень глубокая причина, связанная с конфискацией земли у целого народа и превращением его в беженцев. Во-вторых, эта тактика "Моссада" поддерживается Западом. У нас такой поддержки не будет, пояснил эксперт.Таким образом, России не следует объявлять Украину страной-террористом или устраивать охоту на исполнителей терактов, как это делает "Моссад". Но те, кто совершает против нас теракты и подставляют наших людей, должны знать, что возмездие рано или поздно будет, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, израиль, терроризм, спецслужбы
Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов
Многие в России в борьбе с украинским террором ссылаются на опыт Израиля, который по всему миру ищет террористов, совершивших нападения. Это очень хорошая практика. Но есть два нюанса. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Во-первых, занимаясь этим возмездием десятилетия, Израиль не победил терроризм. Потому что у этой проблемы очень глубокая причина, связанная с конфискацией земли у целого народа и превращением его в беженцев. Во-вторых, эта тактика "Моссада" поддерживается Западом. У нас такой поддержки не будет, пояснил эксперт.
"Конечно, те, кто совершает против нас теракты и подставляют наших людей, должны знать, что возмездие рано или поздно будет. Но объявлять на них охоту нашей постоянной практикой – это не в духе наших спецслужб. Поэтому я бы поостерегся опираться на опыт "Моссада"", - рассуждает Суздальцев.
Таким образом, России не следует объявлять Украину страной-террористом или устраивать охоту на исполнителей терактов, как это делает "Моссад". Но те, кто совершает против нас теракты и подставляют наших людей, должны знать, что возмездие рано или поздно будет, заключил собеседник издания.