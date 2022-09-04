https://ukraina.ru/20220904/1038431108.html

Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов

Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов - 04.09.2022 Украина.ру

Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов

Многие в России в борьбе с украинским террором ссылаются на опыт Израиля, который по всему миру ищет террористов, совершивших нападения. Это очень хорошая практика. Но есть два нюанса. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T13:29

2022-09-04T13:29

2022-09-04T13:29

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Во-первых, занимаясь этим возмездием десятилетия, Израиль не победил терроризм. Потому что у этой проблемы очень глубокая причина, связанная с конфискацией земли у целого народа и превращением его в беженцев. Во-вторых, эта тактика "Моссада" поддерживается Западом. У нас такой поддержки не будет, пояснил эксперт.Таким образом, России не следует объявлять Украину страной-террористом или устраивать охоту на исполнителей терактов, как это делает "Моссад". Но те, кто совершает против нас теракты и подставляют наших людей, должны знать, что возмездие рано или поздно будет, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, израиль, терроризм, спецслужбы