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Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, если начнет сбивать американские "геркулесы"
Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, если начнет сбивать американские "геркулесы" - 04.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, если начнет сбивать американские "геркулесы"
Те эксперты, которые призывают сбивать американские военно-транспортные самолеты, глубоко заблуждаются. Американская авиация на территории Украины не летает. Они летают в Польшу на аэродром в Жешуве и частично в Румынию. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T13:01
2022-09-04T13:01
2022-09-04T13:01
новости
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авиация
польша
оружие
нато
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Там выстраиваются колонны, которые своим ходом следуют до границы с Украиной. Ночью они переходят через границу и рассредотачиваются. Очень часто для перевозки используются гражданские средства, пояснил эксперт.Недели три назад было заявление представителя Пентагона, который прямо сказал, что у них логистика отработана. С территории США они в состоянии перебросить оружие за 24 часа самолетами и наземным транспортом, а с территории Польши или Румынии за шесть часов, напомнил специалист.Удары по территории Польши мы не должны рассматривать в принципе, потому что это пятая статья устава НАТО о взамной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них и третья мировая война, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, авиация, польша, оружие, нато
Новости, Россия, США, авиация, Польша, оружие, НАТО
Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, если начнет сбивать американские "геркулесы"
Те эксперты, которые призывают сбивать американские военно-транспортные самолеты, глубоко заблуждаются. Американская авиация на территории Украины не летает. Они летают в Польшу на аэродром в Жешуве и частично в Румынию. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Там выстраиваются колонны, которые своим ходом следуют до границы с Украиной. Ночью они переходят через границу и рассредотачиваются. Очень часто для перевозки используются гражданские средства, пояснил эксперт.
"Едет фура, на которой написано "детское питание", а внутри танк или самоходка. Даже если мы нанесем удар, будут кадры, что мы уничтожили фуру с детским питанием. Эта логистика у них отработана", - уточнил Кнутов.
Недели три назад было заявление представителя Пентагона, который прямо сказал, что у них логистика отработана. С территории США они в состоянии перебросить оружие за 24 часа самолетами и наземным транспортом, а с территории Польши или Румынии за шесть часов, напомнил специалист.
Удары по территории Польши мы не должны рассматривать в принципе, потому что это пятая статья устава НАТО о взамной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них и третья мировая война, заключил собеседник издания.