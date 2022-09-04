https://ukraina.ru/20220904/1038430703.html

Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, если начнет сбивать американские "геркулесы"

Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, если начнет сбивать американские "геркулесы" - 04.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, если начнет сбивать американские "геркулесы"

Те эксперты, которые призывают сбивать американские военно-транспортные самолеты, глубоко заблуждаются. Американская авиация на территории Украины не летает. Они летают в Польшу на аэродром в Жешуве и частично в Румынию. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T13:01

2022-09-04T13:01

2022-09-04T13:01

новости

россия

сша

авиация

польша

оружие

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103356/10/1033561046_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3bbf3dfae4518b0791da2fa16d919bf6.jpg

Там выстраиваются колонны, которые своим ходом следуют до границы с Украиной. Ночью они переходят через границу и рассредотачиваются. Очень часто для перевозки используются гражданские средства, пояснил эксперт.Недели три назад было заявление представителя Пентагона, который прямо сказал, что у них логистика отработана. С территории США они в состоянии перебросить оружие за 24 часа самолетами и наземным транспортом, а с территории Польши или Румынии за шесть часов, напомнил специалист.Удары по территории Польши мы не должны рассматривать в принципе, потому что это пятая статья устава НАТО о взамной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них и третья мировая война, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, авиация, польша, оружие, нато