https://ukraina.ru/20220904/1038428785.html

Артиллерийский снаряд попал в энергоблок ЗАЭС – местные власти

Артиллерийский снаряд попал в энергоблок ЗАЭС – местные власти - 04.09.2022 Украина.ру

Артиллерийский снаряд попал в энергоблок ЗАЭС – местные власти

Один из артиллерийских снарядов, выпущенный ВСУ во время обстрела Запорожской АЭС попал в энергоблок, сообщает Lenta.ru, со ссылкой на главу администрации Энергодара Александра Волгу 4 сентября

2022-09-04T11:13

2022-09-04T11:13

2022-09-04T11:31

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Уточняется, что речь идет о неработающем энергоблоке, но неизвестно, когда именно произошел инцидент. Издание приводит слова Волги о том, что снаряд насквозь пробил стену энергоблока.По его словам, система безопасности блоков станции имеет структуру, которую невозможно нарушить попаданием одного снаряда.Однако, опасность сохраняется, так как, несмотря на визит миссии МАГАТЭ Украина продолжает обстреливать станцию.Кроме того, Минобороны РФ накануне сообщало о двух попытках украинского десанта прорваться в Энергодар и захватить АЭС."Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим в очередной раз предпринял попытку захвата АЭС. Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного"– комментировал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру объяснил, что в ходе визита МАГАТЭ не предполагается осмотр всей Запорожской АЭС, они посмотрят только два энергоблока, но Россия может предъявить богатую фактуру ударов ВСУ по станции. Несмотря на то, что многие эксперты сомневаются в эффективности визита делегации, по словам Евсеева "приезд миссии МАГАТЭ, все же, лучше, чем его отсутствие.Также в интервью Украина.ру вероятность аварии на станции и ее последствия оценил физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский: "Сейчас могут быть и большие объемы радиоактивных веществ выброшены. А это и есть мерило опасности. Вот сколько радионуклидов будет выброшено в окружающую среду в результате катастрофы. Я могу оправдать тех людей, которые говорят, что это может быть новый Чернобыль. Тем, что они не имеют ввиду графитовые пожары и 14 дней выбросов, там нет графита в этом типе реактора. Они имеют ввиду под этим сравнимые по объему выбросы".

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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новости, магатэ, запорожская аэс, артиллерия, снаряды, энергоблок