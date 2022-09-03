Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ - 03.09.2022 Украина.ру
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Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ
Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ - 03.09.2022 Украина.ру
Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ
Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, российского музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* и украинского журналиста Дмитрий Гордона*. Это следует из перечня, размещённого 2 сентября на сайте ведомства
2022-09-03T14:59
2022-09-03T14:59
новости
музыка
андрей макаревич
агенты
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В графе перечня об их источниках финансирования указывается Украина и "политическая деятельность".Позднее Макаревич прокомментировал это событие.В течение последних нескольких лет музыкант проживает в Израиле, гражданином которого, по сообщениям СМИ, является уже много лет.После начала спецоперации позволял себе оскорбительные высказывания о россиянах.Ранее в интервью Украина.ру музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что за оппозиционностью многих звёзд российской эстрады стоит выделится.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
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новости, музыка, андрей макаревич, агенты, минюст рф
Новости, музыка, Андрей Макаревич, агенты, Минюст РФ

Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ

14:59 03.09.2022
 
© Андрей Макаревич/ИнстаграмАндрей Макаревич
Андрей Макаревич
© Андрей Макаревич/Инстаграм
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Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, российского музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* и украинского журналиста Дмитрий Гордона*. Это следует из перечня, размещённого 2 сентября на сайте ведомства
В графе перечня об их источниках финансирования указывается Украина и "политическая деятельность".
Позднее Макаревич прокомментировал это событие.

"Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят", - написал он в своём Telegram-канале.

В течение последних нескольких лет музыкант проживает в Израиле, гражданином которого, по сообщениям СМИ, является уже много лет.
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Ранее в интервью Украина.ру музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что за оппозиционностью многих звёзд российской эстрады стоит выделится.

Эта среда шоу-бизнеса считает, что они все очень крутые, что им должны везде поклоняться, они все такие прогрессивные. И поэтому, естественно, им хочется выделится как-то, высказаться, выкобениться

Сергей Соседов
Сергей Соседов
Музыкальный критик
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
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