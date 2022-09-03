https://ukraina.ru/20220903/1038413451.html
Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ
Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ - 03.09.2022 Украина.ру
Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ
Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, российского музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* и украинского журналиста Дмитрий Гордона*. Это следует из перечня, размещённого 2 сентября на сайте ведомства
2022-09-03T14:59
2022-09-03T14:59
2022-09-03T14:59
новости
музыка
андрей макаревич
агенты
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В графе перечня об их источниках финансирования указывается Украина и "политическая деятельность".Позднее Макаревич прокомментировал это событие.В течение последних нескольких лет музыкант проживает в Израиле, гражданином которого, по сообщениям СМИ, является уже много лет.После начала спецоперации позволял себе оскорбительные высказывания о россиянах.Ранее в интервью Украина.ру музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что за оппозиционностью многих звёзд российской эстрады стоит выделится.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, музыка, андрей макаревич, агенты, минюст рф
Новости, музыка, Андрей Макаревич, агенты, Минюст РФ
Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ
Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, российского музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* и украинского журналиста Дмитрий Гордона*. Это следует из перечня, размещённого 2 сентября на сайте ведомства
В графе перечня об их источниках финансирования указывается Украина и "политическая деятельность".
Позднее Макаревич прокомментировал это событие.
"Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят", - написал он в своём Telegram-канале.
В течение последних нескольких лет музыкант проживает в Израиле, гражданином которого, по сообщениям СМИ, является уже много лет.
После начала спецоперации позволял себе оскорбительные высказывания о россиянах.
Ранее в интервью Украина.ру музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что за оппозиционностью многих звёзд российской эстрады стоит выделится.
Эта среда шоу-бизнеса считает, что они все очень крутые, что им должны везде поклоняться, они все такие прогрессивные. И поэтому, естественно, им хочется выделится как-то, высказаться, выкобениться
Сергей Соседов
Музыкальный критик
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.