https://ukraina.ru/20220903/1038413451.html

Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ

Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ - 03.09.2022 Украина.ру

Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ

Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, российского музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* и украинского журналиста Дмитрий Гордона*. Это следует из перечня, размещённого 2 сентября на сайте ведомства

2022-09-03T14:59

2022-09-03T14:59

2022-09-03T14:59

новости

музыка

андрей макаревич

агенты

минюст рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103137/16/1031371651_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_7c12f601c60e2654c81795867e3c14bf.jpg.webp

В графе перечня об их источниках финансирования указывается Украина и "политическая деятельность".Позднее Макаревич прокомментировал это событие.В течение последних нескольких лет музыкант проживает в Израиле, гражданином которого, по сообщениям СМИ, является уже много лет.После начала спецоперации позволял себе оскорбительные высказывания о россиянах.Ранее в интервью Украина.ру музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что за оппозиционностью многих звёзд российской эстрады стоит выделится.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20220807/1037257401.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, музыка, андрей макаревич, агенты, минюст рф