https://ukraina.ru/20220903/1038392554.html

"Не в том месте, не в то время": почему Горбачёв не воспользовался возможностью сохранить страну

"Не в том месте, не в то время": почему Горбачёв не воспользовался возможностью сохранить страну - 03.09.2022 Украина.ру

"Не в том месте, не в то время": почему Горбачёв не воспользовался возможностью сохранить страну

Депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру рассказал, почему Михаил Горбачев стал символом поражения страны в войне, которой не было

2022-09-03T07:53

2022-09-03T07:53

2022-09-03T07:53

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По мнению Килинкарова, Горбачёв едва ли имел какое-то отношение к формализовавшим распад СССР Беловежским соглашениям, к которым свою руку приложили Станислав Шушкевич, Борис Ельцин и Леонид Кравчук - главы БССР, РСФСР и УССР. Вина Горбачёва заключается в том, что, возможно, он и не хотел развала Советского Союза, но не сделал ничего для того, чтобы этого не произошло, подчеркнул экс-депутат.По всей видимости, заключает он, это не тот человек, который мог бы адекватно отреагировать на то, что происходило в то время со страной.Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220831/1038310404.html

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новости, украина, горбачёв, страна, возможность