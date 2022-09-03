"Не в том месте, не в то время": почему Горбачёв не воспользовался возможностью сохранить страну - 03.09.2022 Украина.ру
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"Не в том месте, не в то время": почему Горбачёв не воспользовался возможностью сохранить страну
"Не в том месте, не в то время": почему Горбачёв не воспользовался возможностью сохранить страну - 03.09.2022 Украина.ру
"Не в том месте, не в то время": почему Горбачёв не воспользовался возможностью сохранить страну
Депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру рассказал, почему Михаил Горбачев стал символом поражения страны в войне, которой не было
2022-09-03T07:53
2022-09-03T07:53
новости
украина
горбачёв
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По мнению Килинкарова, Горбачёв едва ли имел какое-то отношение к формализовавшим распад СССР Беловежским соглашениям, к которым свою руку приложили Станислав Шушкевич, Борис Ельцин и Леонид Кравчук - главы БССР, РСФСР и УССР. Вина Горбачёва заключается в том, что, возможно, он и не хотел развала Советского Союза, но не сделал ничего для того, чтобы этого не произошло, подчеркнул экс-депутат.По всей видимости, заключает он, это не тот человек, который мог бы адекватно отреагировать на то, что происходило в то время со страной.Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220831/1038310404.html
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новости, украина, горбачёв, страна, возможность
Новости, Украина, Горбачёв, страна, возможность

"Не в том месте, не в то время": почему Горбачёв не воспользовался возможностью сохранить страну

07:53 03.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру рассказал, почему Михаил Горбачев стал символом поражения страны в войне, которой не было
По мнению Килинкарова, Горбачёв едва ли имел какое-то отношение к формализовавшим распад СССР Беловежским соглашениям, к которым свою руку приложили Станислав Шушкевич, Борис Ельцин и Леонид Кравчук - главы БССР, РСФСР и УССР.
Вина Горбачёва заключается в том, что, возможно, он и не хотел развала Советского Союза, но не сделал ничего для того, чтобы этого не произошло, подчеркнул экс-депутат.
Это тот случай, когда человек оказался не в том месте, не в то время, не смог адекватно отреагировать на те вызовы, которые были на тот момент. А возможность сохранить Советский Союз, мир и спокойствие для всех наших народов у него была.
Спиридон Килинкаров
Спиридон Килинкаров
Депутат Верховной Рады трех созывов
По всей видимости, заключает он, это не тот человек, который мог бы адекватно отреагировать на то, что происходило в то время со страной.
Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 18:54
Умер Горбачёв, НАТО готовит войну против России. О чём говорили эксперты 31 августа
 
НовостиУкраинаГорбачёвстранавозможность
 
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