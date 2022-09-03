Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена - 03.09.2022 Украина.ру
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Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена
Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена - 03.09.2022 Украина.ру
Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена
Великобритания заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине продолжался, поэтому она оказывает давление на киевский режим, чтобы он предпринимал хоть какие-то активные действия, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царёв в интервью Украина.ру
2022-09-03T08:00
2022-09-03T08:00
контрнаступление
новости
украина
россия
олег царев
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По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехнике.По его мнению, количество украинских войск, концентрация средств поражения у них недостаточны, чтобы гарантировано перейти в наступление, но у них могут быть локальные успехи.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220902/1038388527.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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контрнаступление, новости, украина, россия, олег царев
контрнаступление, Новости, Украина, Россия, Олег Царев

Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена

08:00 03.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Великобритания заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине продолжался, поэтому она оказывает давление на киевский режим, чтобы он предпринимал хоть какие-то активные действия, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царёв в интервью Украина.ру
По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехнике.
В двух словах можно сказать, что поддержка Украины со стороны западных стран падает. Великобритания заинтересована в том, чтобы война продолжалась, поэтому оказывается давление на Украину – чтобы хоть какие-то активные действия Украина предпринимала.
Олег Царев интервью
Олег Царёв
депутат Верховной Рады четырех созывов
По его мнению, количество украинских войск, концентрация средств поражения у них недостаточны, чтобы гарантировано перейти в наступление, но у них могут быть локальные успехи.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Вчера, 14:41
Мир был близко. Как и почему сорвалось соглашение между Россией и Украиной
 
контрнаступлениеНовостиУкраинаРоссияОлег Царев
 
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