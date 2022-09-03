https://ukraina.ru/20220903/1038391286.html

Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена

Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена - 03.09.2022 Украина.ру

Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена

Великобритания заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине продолжался, поэтому она оказывает давление на киевский режим, чтобы он предпринимал хоть какие-то активные действия, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царёв в интервью Украина.ру

2022-09-03T08:00

2022-09-03T08:00

2022-09-03T08:00

контрнаступление

новости

украина

россия

олег царев

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По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехнике.По его мнению, количество украинских войск, концентрация средств поражения у них недостаточны, чтобы гарантировано перейти в наступление, но у них могут быть локальные успехи.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220902/1038388527.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

контрнаступление, новости, украина, россия, олег царев