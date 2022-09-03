https://ukraina.ru/20220903/1038391286.html
Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена
Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена - 03.09.2022 Украина.ру
Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена
Великобритания заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине продолжался, поэтому она оказывает давление на киевский режим, чтобы он предпринимал хоть какие-то активные действия, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царёв в интервью Украина.ру
2022-09-03T08:00
2022-09-03T08:00
2022-09-03T08:00
контрнаступление
новости
украина
россия
олег царев
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По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехнике.По его мнению, количество украинских войск, концентрация средств поражения у них недостаточны, чтобы гарантировано перейти в наступление, но у них могут быть локальные успехи.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220902/1038388527.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, новости, украина, россия, олег царев
Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена
Великобритания заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине продолжался, поэтому она оказывает давление на киевский режим, чтобы он предпринимал хоть какие-то активные действия, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царёв в интервью Украина.ру