https://ukraina.ru/20220902/1038384424.html

Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града"

Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града" - 02.09.2022 Украина.ру

Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града"

Украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом 2 сентября сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2022-09-02T13:26

2022-09-02T13:26

2022-09-02T13:27

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 - населенный пункт Иванполье – населенный пункт Зайцево: выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в материале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ukraina.ru/20220831/1038283321.html

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всу, обстрелы, град, новости