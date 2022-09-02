https://ukraina.ru/20220902/1038384424.html
Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града" - 02.09.2022 Украина.ру
Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом 2 сентября сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2022-09-02T13:26
2022-09-02T13:26
2022-09-02T13:27
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 - населенный пункт Иванполье – населенный пункт Зайцево: выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в материале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ukraina.ru/20220831/1038283321.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, обстрелы, град, новости
ВСУ, обстрелы, град, Новости
Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града"
13:26 02.09.2022 (обновлено: 13:27 02.09.2022)
Украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом 2 сентября сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины