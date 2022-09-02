Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града" - 02.09.2022 Украина.ру
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Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града" - 02.09.2022 Украина.ру
Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом 2 сентября сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2022-09-02T13:26
2022-09-02T13:27
всу
обстрелы
град
новости
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 - населенный пункт Иванполье – населенный пункт Зайцево: выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в материале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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всу, обстрелы, град, новости
ВСУ, обстрелы, град, Новости

Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града"

13:26 02.09.2022 (обновлено: 13:27 02.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом 2 сентября сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 - населенный пункт Иванполье – населенный пункт Зайцево: выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в материале.

Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Последствия обстрелов населенных пунктов в Донбассе украинскими силовиками - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 09:53
ВСУ обстреляли Донецк и ГорловкуВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
 
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