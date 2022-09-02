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В Запорожской области задержали вооруженного информатора ВСУ

В Запорожской области задержали вооруженного информатора ВСУ - 02.09.2022 Украина.ру

В Запорожской области задержали вооруженного информатора ВСУ

Сотрудники Росгвардии задержали в одном из сел Запорожской области вооруженного информатора ВСУ. Мужчина наблюдал за российскими военными с крыши дома, информацию передавал украинской стороне. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии 2 сентября

2022-09-02T13:03

2022-09-02T13:03

2022-09-02T13:04

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Мужчина рассказал, что хотел получить гранату, чтобы уничтожить "глушилку связи". Под "глушилкой" он имел в виду одну из вышек в поселке Васильевка.Дома у задержанного провели обыск. Правоохранители нашли тротиловую шашку 200 грамм, шесть 30-мм боеприпасов к автоматической пушке от БМП, шесть патронов к стрелковому оружию калибра 5,45-мм. Задержанный хранил боеприпасы в коробках из-под обуви.

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новости, росгвардия, всу, запорожская область, задержание