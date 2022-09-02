https://ukraina.ru/20220902/1038367293.html

Мукачево в период СВО. Цыганское гетто в бывшей столице Русской Краины

Мукачево в период СВО. Цыганское гетто в бывшей столице Русской Краины - 02.09.2022 Украина.ру

Мукачево в период СВО. Цыганское гетто в бывшей столице Русской Краины

Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T13:21

2022-09-02T13:21

2022-09-02T14:25

эксклюзив

мукачево

сво

закарпатье

цыгане

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В Мукачево, втором по значимости городе Закарпатья, 1 сентября в школу пошли не только тысячи местных детей, но и дети внутренних переселенцев.Мукачево, он же Мункач по-венгерски, всегда был многонациональным городом. А сейчас в нем всё чаще можно услышать правильную русскую речь от переселенцев с востока, которая звучит в венгерских и цыганских кварталах.В последние месяцы в городе на каждом углу можно увидеть католических монахов и монашек — здесь находится своеобразная перевалочная база католических гуманитарных миссий разных орденов, которые развозят гуманитарку по другим регионам Украины. Город расположен на пересечении дорог, ведущих в Будапешт, Прагу и Вену, что делает его стратегическим центром, за который веками воевали региональные государства и народы.Впервые Мункач упоминается в летописи «Деяния венгров» 1196 года, а в начале XX века город ненадолго побывал столицей государственного образования Русская Краина — автономной республики в составе Венгерской Советской республики. В апреле 1919 года Русско-Краинская Красная дивизия Мункача в течение десяти дней обороняла город от румынских и чехословацких войск. С падением Мункача прекратила свое существование и Русская Краина. Сейчас ни в украинских учебниках истории, ни в местных музеях, не встретишь даже упоминания об этом государственном образовании. Старательно убирают из Мукачево и все названия или институции, связанные с Россией. До 2014 года в городе работал Закарпатский русский драматический театр, но после Майдана его репертуар украинизировали, а слово «русский» убрали из названия.В городах Мукачево и Берегово в Закарпатье находятся два крупнейших на Украине цыганских района. Официально в Мукачево с населением около 90 000 человек в цыганском районе проживает около 7 тысяч цыган, а неофициально — от 25 до 30 тысяч. Такую цифру приводит Олег Григорьев, сотрудник благотворительного фонда «Развитие», который занимается вопросами помощи цыганским семьям.Правоохранительные органы опасаются соваться в цыганские гетто, где почти все дома и строения являются незаконными. Из благ цивилизации здесь доступны только электричество и мобильная связь. Уровень заболеваемости туберкулезом — самый высокий на Украине. Туберкулез, как известно, неизменный спутник нищеты. Украинские националисты хотя и смотрят волком в сторону цыганских районов, но заходить туда тоже не решаются: местные жители достаточно организованы и в состоянии дать вооруженный отпор, поскольку благодаря контрабандным и коррупционным схемам, часть оружия, поставленного на Украину, исчезает в цыганских гетто.Социальных работников, которые пытаются переписать и зарегистрировать население гетто, здесь тоже обычно встречают градом камней.Хотя в Мукачево действует цыганская школа, посещают ее только 700 детей. В ней преподают учителя из Венгрии, откуда также поступают средства на организацию горячего питания для детей. Преподавание происходит преимущественно на венгерском языке, включая такой предмет, как история и культура цыганского народа. По-украински, как и по-русски, в таких гетто практически никто не говорит. Однако большинство жителей цыганских районов понимают венгерский язык и нередко сами себя идентифицируют «мадьярами». Многие взрослые жители гетто до сих пор подписывают бумаги крестиком. Незнание украинского или русского языка существенно осложняет закарпатским цыганам возможность найти работу, а также заниматься торговлей. Многие жители гетто промышляют сбором металлолома, перепродажей контрабанды или надомными ремёслами.Юрист из Мукачево Рената Балог — цыганка, выросшая в гетто, говорит, что основной проблемой социализации ее соплеменников является отсутствие понятия времени. Внутри гетто не понимают, как можно начинать работать в 8 утра, ходить на обед в определенное время. Не существует режима дня в принципе. Балог говорит, что по ночам ей приходится отключать телефон, так как звонить по любому поводу могут и в три часа.С началом российской СВО многие жители цыганского района Мукачево ринулись в Евросоюз, где беженцы из Украины, даже без паспорта, могли поначалу рассчитывать на пособие в 200 евро на человека. Для многодетных цыганских семей это было значительным подспорьем в семейном бюджете.У большинства из них нет и никогда не было паспорта. После начала массовой мобилизации в Закарпатье этот фактор сыграл на руку мужчинам-цыганам — многих из них по документам вообще не существует. Некоторые украинцы за небольшую плату прячутся от мобилизации в цыганском районе, так как правоохранительным органам найти человека здесь практически невозможно. Однако подобным уклонистам приходится разделять с цыганами ужасающую нищету и антисанитарные условия жизни.В пятницу, 2 сентября, в Закарпатье объявлен траур в связи с разгромом и гибелью в ходе «контрнаступления на Херсон» военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, дислоцировавшейся в Мукачево. Однако вы не услышите об этом в цыганском районе города. Обитателей гетто это не касается: нет паспорта и регистрации — нет и мобилизации.

https://ukraina.ru/20220725/1036763928.html

https://ukraina.ru/20220722/1036712105.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, мукачево, сво, закарпатье, цыгане