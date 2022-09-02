В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины - 02.09.2022 Украина.ру
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В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины
В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины - 02.09.2022 Украина.ру
В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины
Чиновники из комитета образования администрации Читы проводят проверку в детском саду №73, где детям выдали грамоты с гербом Украины. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на заявление комитета
2022-09-02T09:59
2022-09-02T09:59
новости
украина
герб
детский сад
грамоты
чита
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На торжественной линейке 30 августа воспитанникам детского сада в Чите якобы выдали грамоты "За участие в конкурсе Мисс и Мистер лето - 2022". Об этом сообщили журналисты издания chita.ru, ссылаясь на жалобу одного из родителей. На грамоте стоит печать учреждения с неразборчивым номером, подпись без расшифровки и герб Украины. После линейки родители возмутились тем, что "на грамоте непонятно какая дата и детская группа", а вечером заметили украинский трезубец. Руководители детского сада якобы предложили сдать грамоты и получить взамен новые.Известно, что 22 августа с дошкольниками провели торжественное мероприятие в честь Дня флага России.
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новости, украина, герб, детский сад, грамоты, чита
Новости, Украина, герб, детский сад, грамоты, Чита

В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины

09:59 02.09.2022
 
Грамота с гербом Украины
Грамота с гербом Украины
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Чиновники из комитета образования администрации Читы проводят проверку в детском саду №73, где детям выдали грамоты с гербом Украины. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на заявление комитета
"Комитет образования Читы проводит служебную проверку. Более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после", - заявили в комитете образования.
На торжественной линейке 30 августа воспитанникам детского сада в Чите якобы выдали грамоты "За участие в конкурсе Мисс и Мистер лето - 2022". Об этом сообщили журналисты издания chita.ru, ссылаясь на жалобу одного из родителей. На грамоте стоит печать учреждения с неразборчивым номером, подпись без расшифровки и герб Украины.
После линейки родители возмутились тем, что "на грамоте непонятно какая дата и детская группа", а вечером заметили украинский трезубец. Руководители детского сада якобы предложили сдать грамоты и получить взамен новые.
Известно, что 22 августа с дошкольниками провели торжественное мероприятие в честь Дня флага России.
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