https://ukraina.ru/20220902/1038360834.html

В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины

В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины - 02.09.2022 Украина.ру

В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины

Чиновники из комитета образования администрации Читы проводят проверку в детском саду №73, где детям выдали грамоты с гербом Украины. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на заявление комитета

2022-09-02T09:59

2022-09-02T09:59

2022-09-02T09:59

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украина

герб

детский сад

грамоты

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На торжественной линейке 30 августа воспитанникам детского сада в Чите якобы выдали грамоты "За участие в конкурсе Мисс и Мистер лето - 2022". Об этом сообщили журналисты издания chita.ru, ссылаясь на жалобу одного из родителей. На грамоте стоит печать учреждения с неразборчивым номером, подпись без расшифровки и герб Украины. После линейки родители возмутились тем, что "на грамоте непонятно какая дата и детская группа", а вечером заметили украинский трезубец. Руководители детского сада якобы предложили сдать грамоты и получить взамен новые.Известно, что 22 августа с дошкольниками провели торжественное мероприятие в честь Дня флага России.

https://ukraina.ru/20220824/1038007941.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, герб, детский сад, грамоты, чита