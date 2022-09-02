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Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году

Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году - 02.09.2022 Украина.ру

Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году

Девальвация гривны продолжится в следующем году, а цены на Украине вырастут. Об этом 1 сентября сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Кабмине

2022-09-02T09:56

2022-09-02T09:56

2022-09-02T09:56

цены

украина

ввп

девальвация

новости

экономика

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"Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%. При этом по итогам 2022 года он сократится на 33,2%", - говорится в материале.По прогнозам, инфляция по итогам 2023 года составит 30,6%.Нацбанк Украины в июле девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире.Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

цены, украина, ввп, девальвация, новости, экономика