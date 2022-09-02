Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038359536.html
Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году
Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году - 02.09.2022 Украина.ру
Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году
Девальвация гривны продолжится в следующем году, а цены на Украине вырастут. Об этом 1 сентября сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Кабмине
2022-09-02T09:56
2022-09-02T09:56
цены
украина
ввп
девальвация
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg
"Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%. При этом по итогам 2022 года он сократится на 33,2%", - говорится в материале.По прогнозам, инфляция по итогам 2023 года составит 30,6%.Нацбанк Украины в июле девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире.Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f2f0b7dcf72c8feccaee07e101675ead.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
цены, украина, ввп, девальвация, новости, экономика
цены, Украина, ВВП, девальвация, Новости, Экономика

Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году

09:56 02.09.2022
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Девальвация гривны продолжится в следующем году, а цены на Украине вырастут. Об этом 1 сентября сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Кабмине
"Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%. При этом по итогам 2022 года он сократится на 33,2%", - говорится в материале.
По прогнозам, инфляция по итогам 2023 года составит 30,6%.
Нацбанк Украины в июле девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире.
Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны.
 
ценыУкраинаВВПдевальвацияНовостиЭкономика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02Премьер-министр Украины попросил у Германии танки
11:35Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне
11:27ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, есть погибшие
11:21СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку
11:00Владимир Ераносян: Зеленский сошел с ума, с этим надо что-то делать всему миру
10:52Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов
10:49История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности
10:47Власти Германии опасаются нового кризиса из-за беженцев с Украины
10:34Ядерный шантаж Киева на Запорожской АЭС под контролем ООН
10:17Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции
10:09Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ
10:08Российские дипломаты назвали заявление Госдепа США о Симоньян проявлением ревности
10:02Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам
09:59В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины
09:56Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году
09:50Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения
09:36Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября
08:56"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины
08:49Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
08:45Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ
Лента новостейМолния