https://ukraina.ru/20220902/1038358153.html

Evening Standard: Украине не удастся оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон

Evening Standard: Украине не удастся оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон - 02.09.2022 Украина.ру

Evening Standard: Украине не удастся оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон

Киевский режим не сможет оправиться от неудачного контрнаступления в Херсонской области, написал обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс

2022-09-02T08:38

2022-09-02T08:38

2022-09-02T08:38

новости

украина

контрнаступление

херсонская область

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По его словам, действия ВСУ носят символический, а не стратегический характер. Президент Украины Владимир Зеленский пошел на это вопреки советам высокопоставленных военачальников, которые выступали против контратаки на Херсон, потому что неудача там стала бы разрушительной для Украины.По мнению автора, Зеленский решился пойти на контрнаступление из-за страха остаться без поддержки западных партнеров, которые недовольны отсутствием продвижения ВСУ.Ранее Минобороны РФ сообщило о провале очередной попытки украинских войск атаки на Николаево-Криворожском направлении. В результате боевых действий Украина потеряла 1,7 тыс. человека за двое суток.

https://ukraina.ru/20220902/1038321278.html

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новости, украина, контрнаступление, херсонская область