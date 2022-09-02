https://ukraina.ru/20220902/1038353375.html

Дети, это "хаймарс!". Учебный год на Украине начался борьбой с Пушкиным

Дети, это "хаймарс!". Учебный год на Украине начался борьбой с Пушкиным - 02.09.2022 Украина.ру

Дети, это "хаймарс!". Учебный год на Украине начался борьбой с Пушкиным

В четверг, 1 сентября, на Украине начался новый учебный год, о чем между делом упомянул Владимир Зеленский. При этом, словоохотливый президент высказывался по... Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T06:16

2022-09-02T06:16

2022-09-02T06:16

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образование

русский язык

пушкин

киев

одесса

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В четверг, 1 сентября, на Украине начался новый учебный год, о чем между делом упомянул Владимир Зеленский. При этом, словоохотливый президент высказывался по теме образования кратко и неохотно, предпочитая говорить о поставках оружия, поддержке западных союзников и будущих перемогах."Этот учебный год все начинают по-разному. Кто-то вдали от дома – в других регионах Украины. Кто-то вдали от дома – в других странах. Кто-то дистанционно, в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в покое. Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается", – рассказал журналистам Зеленский.Действительно, украинские школы начинают нынешний учебный год по своему усмотрению. А обучение детей продолжается в них так, как Бог на душу положит.По словам начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Украины Юрия Кононенко, 3867 среднеобразовательных учреждений будут работать в смешанном режиме, а 5497 школ должны приступить к обучению дистанционно, из дома.При этом, уже известно, что некоторые сельские школы в Харьковской и Сумской областях не смогли провести онлайн-занятия 1 сентября из-за проблем с интернетом. А в некоторых школах уроки по факту не состоялись – причем, такие случаи зафиксировали в Черниговской и Киевской областях, где давно нет боев, а обстановка остается стабильной.Как пишут украинские телеграмм-каналы, эти школы пока что не работают из-за проблем кадрово-организационного характера. Судя по сообщениям с мест, дело в том, что многие школьники и учителя покинули территорию страны, и не имеют возможности принимать полноценное участие в учебном процессе.Министр образования Украины Сергей Шкарлет официально заявил о том, что 640 тысяч украинских школьников выехали в различные страны Евросоюза. Однако очевидно, что это далеко не полная цифра – ведь многие беженцы отправились со своими семьями в Российскую Федерацию, о чем в Киеве предпочитают не вспоминать. Хотя образовательный омбудсмен Сергей Горбачев признал, что в целом за границей находятся полтора миллиона украинских детей школьного возраста."На Украине в этом году будет гораздо меньшая наполненность школ, сейчас даже есть проблема с формированием первых классов", – откровенно рассказал журналистам Горбачев. И добавил, что по данным министерства образования из Украины уехали не менее 22 тысячи учителей. И очень часто заменить их попросту некому.Впрочем, благодаря дистанционному формату родители получили возможность узнать, что рассказывали их детям на первом дистанционном уроке нового учебного года. Как оказалось, украинским школьникам прочитали типичную политинформацию. Не пожалели даже самых маленьких. Так, ученикам второго класса рассказывали про невероятную мощь американских ракетных установок залпового огня "Хаймарс", а также призывали их оказывать помощь украинским солдатам.В прежние времена 1 сентября на Украине проходил урок мира. А сейчас детям старательно внушали ненависть к россиянам. Во время политинформации их называли оккупантами и агрессорами, школьников буквально накачивали националистической агитацией, призывая их бороться с Москвой.Надо ли удивляться, что в одном из учебных заведений Киева – гимназии №153 – торжественно снесли бюст Пушкина, посчитав его оккупантом. Причем, в довершение абсурда, эта школа, которая была недавнем в прошлом русскоязычной, до сих пор носит имя великого поэта. Хотя, вероятно, от этого названия в ближайшее время тоже откажутся."В киевской гимназии имени Пушкина снесли бюст Пушкина. "Дети жлобов должны расти жлобами", – решили в Горсовете шариковского Киева. И чтобы никаких Пушкиных!", – сообщил об этом на своем канале Анатолий Шарий.В бывшей русской гимназии больше не будут вести уроки на русском. С 1 сентября в школах Киева в принципе запрещено преподавание на русском языке и не будет изучения русского, как предмета – даже на уровне факультатива. Это решение было принято городскими властями, а возражать против него никто не посмел.То же самое происходит в русскоязычной Одесской области, где наложили официальный запрет на использование русского в школах."Мы рекомендовали вообще отойти от русских классов и школ. Применительно к русскому языку мы также не рекомендуем его факультативно преподавать. Русских классов по области не будет и не будет вообще преподавания русского языка как предмета", – заявил директор департамента образования Одесской военной администрации Александр Лончак.Исполком городского совета русскоязычного Николаева тоже запретил изучать русский язык в качестве предмета, курса или факультатива, а также потребовал не проводить на русском никаких школьных занятий. Причем эти меры касаются абсолютно всех коммунальных учреждений образования.А городской голова Житомира Сергей Сухомлин категорично заявил: "Русскому языку в украинской школе не место".Языковой омбудсмен Тарас Креминь недавно признался, что только 38% украинских школьников общаются на перерывах исключительно на украинском языке, потому что их основным разговорным языком остается русский. Однако обучать этому языку их больше не будут, с подачи русскоязычного президента Украины Зеленского. А преподававших запрещенный предмет педагогов в основной массе просто уволят."Что касается изучения такой дисциплины в школах, как "русский язык", то следует рассмотреть возможность замены этого предмета другими. Я разделяю предупреждения министра образования и науки, а также образовательного омбудсмена, что учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой", – высказался об этом омбудсмен Креминь.В то же время, в Таджикистане открыли сейчас сразу пять русскоязычных школ – потому что там понимают, какие преимущества дает будущему поколению полноценное изучение русского языка и культуры.Несложно понять, к каким последствиям приведет Украину подобная ситуация, когда детям внушают разрушительную ненависть к родному языку и прививают им на уроках любовь к американским ракетам. Украинское государство занимается милитаризацией общества и связанными с этим коррупционными махинациями, и оно больше не стремится обеспечить качественное обучение для школьников – потому что на этом сложно воровать и пиариться.Как считают специалисты, отныне все будет зависеть от энтузиазма учителей на местах. Многие украинские школы будут имитировать образовательный процесс из-за недостаточно финансирования и нехватки педагогов. Их ученики будут получать знания кое-как, и ни к чему хорошему это, конечно, не приведет.А полтора миллиона украинских школьников, которые уехали за границу, в основном будут заниматься в школах России или Европы, и вряд ли свяжут свое будущее с покинутой родиной.

https://ukraina.ru/20220812/1037600107.html

https://ukraina.ru/20220901/1038350086.html

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2022

Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

эксклюзив, образование, русский язык, пушкин, киев, одесса