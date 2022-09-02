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Полковник Ходарёнок объяснил, почему ВСУ провалили захват ЗАЭС
Полковник Ходарёнок объяснил, почему ВСУ провалили захват ЗАЭС - 02.09.2022 Украина.ру
Полковник Ходарёнок объяснил, почему ВСУ провалили захват ЗАЭС
ВСУ потеряли несколько сотен элитных спецназовцев при попытке захвата Запорожской АЭС. Киев показательно молчит, начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова могут уволить. О причинах провала 1 сентября пишет военный специалист, полковник запаса Михаил Ходарёнок в тг-канале
2022-09-02T04:07
2022-09-02T04:07
2022-09-02T04:07
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диверсанты
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Бойцов украинских Сил специальных операций могли готовить в Великобритании, считает эксперт. Тактика украинской группы напомнила Ходарёнку британскую: "влезть в пасть к тигру, и либо победить, либо умереть". Британцы, по его словам, умеют проводить тайные операции, украинцы - проваливать. Российские военнослужащие могли знать о подготовке нападения еще месяц назад, считает эксперт. Охрану Запорожской АЭС усилили, систему безопасности доработали - к приему гостей были готовы. Киевские власти или будут публично отрицать причастность к провальной операции, или президент и руководство страны в шоке от ее результатов. Киев показательно молчит, считает Ходарёнок. Руководителей Главного управления разведки Украины могут или осудить, или уволить. Утром 1 сентября на побережье Каховского водохранилища высадились из семи моторных лодок две группы ВСУ численностью до 60 человек. Их обнаружили и заблокировали бойцы Росгвардии, охраняющие территорию Запорожской АЭС. На подкрепление прибыло подразделение российских вооруженных сил, задействовали вертолеты. Через час в нескольких километрах от станции из двух самоходных барж высадились еще две группы украинских диверсантов. Обе баржи были потоплены вместе с десантом ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, десант, диверсанты, баржа
Полковник Ходарёнок объяснил, почему ВСУ провалили захват ЗАЭС
ВСУ потеряли несколько сотен элитных спецназовцев при попытке захвата Запорожской АЭС. Киев показательно молчит, начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова могут уволить. О причинах провала 1 сентября пишет военный специалист, полковник запаса Михаил Ходарёнок в тг-канале
Бойцов украинских Сил специальных операций могли готовить в Великобритании, считает эксперт. Тактика украинской группы напомнила Ходарёнку британскую: "влезть в пасть к тигру, и либо победить, либо умереть". Британцы, по его словам, умеют проводить тайные операции, украинцы - проваливать.
Российские военнослужащие могли знать о подготовке нападения еще месяц назад, считает эксперт. Охрану Запорожской АЭС усилили, систему безопасности доработали - к приему гостей были готовы.
"Теперь нужно ждать "интервью" с попавшими в плен. После такого предательства (а их в буквальном смысле слова бросили на убой) могут всплыть очень интересные сведения", - написал Ходарёнок.
Киевские власти или будут публично отрицать причастность к провальной операции, или президент и руководство страны в шоке от ее результатов. Киев показательно молчит, считает Ходарёнок. Руководителей Главного управления разведки Украины могут или осудить, или уволить.
Утром 1 сентября на побережье Каховского водохранилища высадились из семи моторных лодок две группы ВСУ численностью до 60 человек. Их обнаружили и заблокировали бойцы Росгвардии, охраняющие территорию Запорожской АЭС. На подкрепление прибыло подразделение российских вооруженных сил, задействовали вертолеты. Через час в нескольких километрах от станции из двух самоходных барж высадились еще две группы украинских диверсантов. Обе баржи были потоплены вместе с десантом ВСУ.