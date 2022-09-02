Украсть последний километр. Почему Киев во время войны решил возобновить строительство дорог - 02.09.2022 Украина.ру
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Украсть последний километр. Почему Киев во время войны решил возобновить строительство дорог
Украсть последний километр. Почему Киев во время войны решил возобновить строительство дорог - 02.09.2022 Украина.ру
Украсть последний километр. Почему Киев во время войны решил возобновить строительство дорог
Украина.ру, 02.09.2022
2022-09-02T08:14
2022-09-02T09:27
эксклюзив
дороги
строительство
украина
законопроект
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30 августа Верховная Рада Украины поддержала законопроект №7669, вновь разрешивший вести дорожное строительство за счёт средств Дорожного фонда, которые с начала СВО направлялись исключительно на военные нужды и погашение внешнего долга.Одновременно Британская ассоциация муниципальных властей (LGA) сообщила, что ремонт британских дорог подорожал на 22% и теперь на них уйдёт больше изначально запланированных 10 лет и 12 млрд фунтов стерлингов.Ключевой связующий элемент не только между нашими новостями, но и щебёночным покрытием автомобильных дорог — битум. Ремонт британских дорог подорожает из-за отказала властей закупать российский битум, на который приходилось 60% импорта. Заменить его оказалось не так уж просто. Со схожей проблемой в ближайшее время столкнутся и украинские дорожники.В дорожном строительстве решающее значение имеют два момента. Первый — коррупционная ёмкость рынка дорожного строительства, определяющая стоимость конкретного километра и его качество. Второй — доступность сырья для дорожного строительства (щебень, песок, битум).Начнём с самого интересного — коррупции. Ключевой источник финансирования дорожного строительства на Украине — Государственный дорожный фонд (ГДФ). Если в 2018 году в него поступали 50% акциза с топлива, а также ввозной пошлины на нефтепродукты, машины и шины, то в 2019 году уже 75%, а с 2020 года все 100%. ГДФ стал быстро увеличиваться в размерах.В марте 2020 года началась программа «Большое строительство», которую с помпой запустил Зеленский, направив туда деньги из антикоронавирусного фонда.Всё это позволило существенно увеличить бюджеты на строительство дорог, которые принялись активно «осваивать», аффилированные с «Укравтодором» компании.В 2020 году к стройкам допустили порядка сотни компаний, однако затем их количество стали уменьшать, а норму откатов — возврат части бюджетных денег за право их осваивать — напротив, увеличивать. Сперва, по информации экспертов и анонимных источников, традиционным откатом были 10% от суммы контракта, но к концу 2021 года просить обратно стали уже 30%. Таким образом, если в начале 2021 года из 125 млрд дорожных гривен «осесть» в карманах должны били 12,5 млрд гривен, то к концу года объём коррупционных денег должен были увеличиться до 40 млрд.И, казалось бы, музыка должна была играть вечно. Однако в феврале 2022 года заработок на стройках остановился. Препятствием стали боевые действия, а также период беспошлинного ввоза автомобилей и моторного топлива, который закончился 1 июля и 31 августа соответственно.С сентября деньги дорожного фонда вновь будут пополняться и расходоваться целевым образом, а значит восстановится дорожное строительство. С одной стороны, его восстановление логично — в ходе боевых действий и перегона техники дороги ветшают и требуют ремонта. С другой стороны, этот фактор не имеет для Киева особого значения. Куда важнее для украинской бюрократии то, что многие уважаемые люди вместе со своими компаниями остались без контрактов, а система по передаче откатов и взяток перестала работать. И вот её перезапускают, что свидетельствует о самоуспокоении украинского политического класса: он воспринимает боевые действия как новую АТО, пусть и большей территории страны, чем ранее.Однако перезапуск состоится на новых условиях. Скорее всего, из списка дорожно-строительных компаний вычеркнут турецкую «Онур»: не факт, что турки согласятся строить дороги на Украине в текущих условиях и предоставлять откаты, сумма которых наверняка будет выше привычных 30%. Заодно доступа к украинскому рынку лишатся белорусские компании.Следовательно, осваивать дорожные деньги будет приближённый к Зеленскому и его окружению бизнес. Но если в 2020—2021 гг. дороги и правда строили, то теперь с этим делом можно будет не заморачиваться как по политическим (контролировать качество работ некому и не за чем), так и по экономическим причинам.И вот тут мы переходим к материалам для дорожного строительства. Очевидно, что подорожает всё без исключения хотя бы из-за импортного топлива и дорожно-строительной техники. Однако и битум — вязкий смолоподобный продукт нефтепереработки, получаемый из мазута, — вырастет в цене особенно сильно.Долгое время битум на Украине не производили вовсе, по крайней мере, так было во времена Януковича и вплоть до 2017 года, когда украинские производители смогли занять 10% внутреннего рынка. К 2019 году их доля доросла до 30%. Соответственно, оставшиеся 70% приходились на поставки из России и Белоруссии.В апреле 2019 года Россия ввела против Украины контрсанкции, запретившие поставки битума. В этот период украинский битумный рынок оказался практически под полным контролем Белоруссии: оттуда в 2020 году Украина импортировала 680 тыс. тонн дорожного битума, что в 2 раза больше показателя 2019 года. Также в 2020 году в три раза — до 134 тыс. тонн — нарастила поставки битума Польша. К октябрю 2020 года в российском правительстве осознали, что Россия просто теряет деньги на своём же отказе от поставок битума и запрет на экспорт сняли.Но в этом году, очевидно, что внутреннее производство либо коллапсировало («Украгаздобыча»), либо уничтожено (Кременчугский НПЗ), а импорта из РФ и РБ не будет. Зато поставки наверняка нарастит Польша — впереди как раз начало сезона закупки битума.Мощности польской компании ORLEN Asphalt — 1,46 млн тонн битума, 60% продукции потребляется в Польше, Чехии и Прибалтике, а 40% (580 тыс. тонн) шло на экспорт. Соответственно, поляки смогут заместить белорусский битум на Украине за счёт отказа от экспорта в страны дальнего зарубежья. Однако сколько будет стоить этот битум — неизвестно, в силу полного отказа Польши и Литвы (Orlen Lietuva входит в польский нефтяной концерн Orlen) от российской трубопроводной нефти и замены её танкерным сырьём из Саудовской Аравии.Впрочем, вопросы цены каждого километра и качества дорожного полотна мало кого будут интересовать: приоритетом для киевской власти является не строительство новых и ремонт старых дорог, а перезапуск машины по освоению бюджетных денег и движению откатов по бюрократической вертикали. Поэтому на украинском дорожном строительстве можно ставить точку, а вот на освоении денег — нет. Качественные дороги на территории бывшей Украины будут строить лишь в её освобождённых союзными войсками регионах, где цель — построить, а не украсть.
https://ukraina.ru/20220615/1034151968.html
https://ukraina.ru/20220824/1038023776.html
https://ukraina.ru/20211006/1032403666.html
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Иван Лизан
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Иван Лизан
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эксклюзив, дороги, строительство, украина, законопроект
Эксклюзив, дороги, Строительство, Украина, законопроект

Украсть последний километр. Почему Киев во время войны решил возобновить строительство дорог

08:14 02.09.2022 (обновлено: 09:27 02.09.2022)
 
© УПСИ МО РФ / Перейти в фотобанкРуководство Минобороны РФ совершили рабочую поездку в Ростовскую и Воронежскую области
Руководство Минобороны РФ совершили рабочую поездку в Ростовскую и Воронежскую области
© УПСИ МО РФ
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Иван Лизан
Иван Лизан
журналист
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30 августа Верховная Рада Украины поддержала законопроект №7669, вновь разрешивший вести дорожное строительство за счёт средств Дорожного фонда, которые с начала СВО направлялись исключительно на военные нужды и погашение внешнего долга.
Одновременно Британская ассоциация муниципальных властей (LGA) сообщила, что ремонт британских дорог подорожал на 22% и теперь на них уйдёт больше изначально запланированных 10 лет и 12 млрд фунтов стерлингов.
Херсон - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:33
Депрессия без конца. Как выглядела экономика Херсонской области при УкраинеВ 2022 году бюджет Херсонской области впервые утвердили в рублях. С учётом курса на интеграцию региона в состав России, стоит разобраться, как обстояло дело с бюджетом области во время её пребывания в составе Украины
Ключевой связующий элемент не только между нашими новостями, но и щебёночным покрытием автомобильных дорог — битум. Ремонт британских дорог подорожает из-за отказала властей закупать российский битум, на который приходилось 60% импорта. Заменить его оказалось не так уж просто. Со схожей проблемой в ближайшее время столкнутся и украинские дорожники.
В дорожном строительстве решающее значение имеют два момента. Первый — коррупционная ёмкость рынка дорожного строительства, определяющая стоимость конкретного километра и его качество. Второй — доступность сырья для дорожного строительства (щебень, песок, битум).
Начнём с самого интересного — коррупции. Ключевой источник финансирования дорожного строительства на Украине — Государственный дорожный фонд (ГДФ). Если в 2018 году в него поступали 50% акциза с топлива, а также ввозной пошлины на нефтепродукты, машины и шины, то в 2019 году уже 75%, а с 2020 года все 100%. ГДФ стал быстро увеличиваться в размерах.
© ФотоГрафик
График - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото
График
В марте 2020 года началась программа «Большое строительство», которую с помпой запустил Зеленский, направив туда деньги из антикоронавирусного фонда.
Всё это позволило существенно увеличить бюджеты на строительство дорог, которые принялись активно «осваивать», аффилированные с «Укравтодором» компании.
В 2020 году к стройкам допустили порядка сотни компаний, однако затем их количество стали уменьшать, а норму откатов — возврат части бюджетных денег за право их осваивать — напротив, увеличивать. Сперва, по информации экспертов и анонимных источников, традиционным откатом были 10% от суммы контракта, но к концу 2021 года просить обратно стали уже 30%. Таким образом, если в начале 2021 года из 125 млрд дорожных гривен «осесть» в карманах должны били 12,5 млрд гривен, то к концу года объём коррупционных денег должен были увеличиться до 40 млрд.
И, казалось бы, музыка должна была играть вечно. Однако в феврале 2022 года заработок на стройках остановился. Препятствием стали боевые действия, а также период беспошлинного ввоза автомобилей и моторного топлива, который закончился 1 июля и 31 августа соответственно.
С сентября деньги дорожного фонда вновь будут пополняться и расходоваться целевым образом, а значит восстановится дорожное строительство. С одной стороны, его восстановление логично — в ходе боевых действий и перегона техники дороги ветшают и требуют ремонта. С другой стороны, этот фактор не имеет для Киева особого значения. Куда важнее для украинской бюрократии то, что многие уважаемые люди вместе со своими компаниями остались без контрактов, а система по передаче откатов и взяток перестала работать. И вот её перезапускают, что свидетельствует о самоуспокоении украинского политического класса: он воспринимает боевые действия как новую АТО, пусть и большей территории страны, чем ранее.
Однако перезапуск состоится на новых условиях. Скорее всего, из списка дорожно-строительных компаний вычеркнут турецкую «Онур»: не факт, что турки согласятся строить дороги на Украине в текущих условиях и предоставлять откаты, сумма которых наверняка будет выше привычных 30%. Заодно доступа к украинскому рынку лишатся белорусские компании.
Следовательно, осваивать дорожные деньги будет приближённый к Зеленскому и его окружению бизнес. Но если в 2020—2021 гг. дороги и правда строили, то теперь с этим делом можно будет не заморачиваться как по политическим (контролировать качество работ некому и не за чем), так и по экономическим причинам.
Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 08:00
Стремоусов анонсировал масштабное дорожное строительство в Херсонской областиБлагодаря России на Херсонщине будут строиться новые дороги, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
И вот тут мы переходим к материалам для дорожного строительства. Очевидно, что подорожает всё без исключения хотя бы из-за импортного топлива и дорожно-строительной техники. Однако и битум — вязкий смолоподобный продукт нефтепереработки, получаемый из мазута, — вырастет в цене особенно сильно.
Долгое время битум на Украине не производили вовсе, по крайней мере, так было во времена Януковича и вплоть до 2017 года, когда украинские производители смогли занять 10% внутреннего рынка. К 2019 году их доля доросла до 30%. Соответственно, оставшиеся 70% приходились на поставки из России и Белоруссии.
В апреле 2019 года Россия ввела против Украины контрсанкции, запретившие поставки битума. В этот период украинский битумный рынок оказался практически под полным контролем Белоруссии: оттуда в 2020 году Украина импортировала 680 тыс. тонн дорожного битума, что в 2 раза больше показателя 2019 года. Также в 2020 году в три раза — до 134 тыс. тонн — нарастила поставки битума Польша. К октябрю 2020 года в российском правительстве осознали, что Россия просто теряет деньги на своём же отказе от поставок битума и запрет на экспорт сняли.
Но в этом году, очевидно, что внутреннее производство либо коллапсировало («Украгаздобыча»), либо уничтожено (Кременчугский НПЗ), а импорта из РФ и РБ не будет. Зато поставки наверняка нарастит Польша — впереди как раз начало сезона закупки битума.
авария автомобиль
6 октября 2021, 16:26
Украинцы, берегитесь! Власти выбирают между безопасностью автомобильных и железных дорогНа Украине обсуждается государственный бюджет на 2022 год. При этом раз за разом находятся «дыры», которые приходится латать за счет образования «дыр» в других сферах. Яркий пример — средства фонда безопасности дорожного движения в следующем году решили перенаправить «Укрзализныце», которая весь 2021 год балансирует на грани коллапса
Мощности польской компании ORLEN Asphalt — 1,46 млн тонн битума, 60% продукции потребляется в Польше, Чехии и Прибалтике, а 40% (580 тыс. тонн) шло на экспорт. Соответственно, поляки смогут заместить белорусский битум на Украине за счёт отказа от экспорта в страны дальнего зарубежья. Однако сколько будет стоить этот битум — неизвестно, в силу полного отказа Польши и Литвы (Orlen Lietuva входит в польский нефтяной концерн Orlen) от российской трубопроводной нефти и замены её танкерным сырьём из Саудовской Аравии.
Впрочем, вопросы цены каждого километра и качества дорожного полотна мало кого будут интересовать: приоритетом для киевской власти является не строительство новых и ремонт старых дорог, а перезапуск машины по освоению бюджетных денег и движению откатов по бюрократической вертикали. Поэтому на украинском дорожном строительстве можно ставить точку, а вот на освоении денег — нет. Качественные дороги на территории бывшей Украины будут строить лишь в её освобождённых союзными войсками регионах, где цель — построить, а не украсть.
 
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