https://ukraina.ru/20220901/1038352665.html

Миссия МАГАТЭ, попытка захвата ЗАЭС. Итоги 1 сентября на Украине

Миссия МАГАТЭ, попытка захвата ЗАЭС. Итоги 1 сентября на Украине - 01.09.2022 Украина.ру

Миссия МАГАТЭ, попытка захвата ЗАЭС. Итоги 1 сентября на Украине

Украинские военные попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию. Миссия МАГАТЭ, несмотря на все препятствия, прибыла на станцию

2022-09-01T19:21

2022-09-01T19:21

2022-09-01T19:22

эксклюзив

хроники

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Утром 1 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару."Сегодня с 5:30 украинские каратели ведут массированный артобстрел жилых районов Энергодара На данный момент: 2 взрыва в районе дачи НСО, 4 взрыва на ДК "Современник", получил повреждения приемный покой СМСЧ, зафиксирован пожар в детских садах №14, №15, сильные повреждения в жилом доме по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов, д.8. <...> По меньшей мере трое мирных жителей погибли, один пострадал", — сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале в 08:35.Позже он сообщил из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок — сработала аварийная защита.В 09:25 Рогов уточнил и количество пострадавших от обстрелов."В результате обстрела Энергодара боевиками Зеленского, по меньшей мере, двое мирных жителей погибли, пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра", — указал он.Позже Минобороны России сообщило о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС."Утром 1-го сентября киевским режимом предпринята попытка крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. В 6 часов 20 минут на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС была осуществлена высадка на семи быстроходных моторных лодках двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек. Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию Запорожской атомной станции", - рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.По его словам, для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооружённых сил, а также были задействованы вертолёты армейской авиации."Около семи часов утра подразделениями российских вооруженных сил пресечена еще одна попытка высадки десанта для захвата атомной электростанции. В нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населённого пункта Водяное предпринята попытка высадки тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российскими вооружёнными силами две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены", - также сообщил Конашенков.Уже вечером 1 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Рогов сообщил о завершении контртеррористической операции в регионе.До этого Рогов также сообщил, что за попыткой диверсии стояли в том числе и западные спецслужбы."Попытка украинской стороны по захвату атомной станции, по имеющейся у меня информации от источников из окружения Зеленского, осуществлялась под контролем британских спецслужб", — заявил он.По его словам, десантники проходили подготовку за рубежом — в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.В свою очередь в Минобороны России рассказали о том, что могло быть целью провокации."Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Владимира Зеленского данной военной провокации. Именно с завершением подготовки операции по захвату украинскими диверсантами Запорожской АЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ была обусловлена отмена визита Рафаэля Гросси на станцию 31 августа, вместо которой прошла его "внеплановая" встреча с Владимиром Зеленским", - указывалось в сообщении Минобороны России.По данным министерства, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции, глава МАГАТЭ Гросси и эксперты миссии стали бы "живым щитом" украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских вооружённых сил."Роль миссии МАГАТЭ в таком случае сводилась бы к фиксации нового статус-кво, - "Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева", при новой волне громких заявлений Вашингтона и европейских столиц с призывами к России обеспечить "демилитаризованную зону" вокруг АЭС, где должны остаться наблюдатели МАГАТЭ под охраной украинских военных", - сообщило Минобороны России.Однако провокация Украины была сорвана российскими военными и росгвардейцами. Миссия МАГАТЭ приступила к работе на станции."Нам совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима Владимира Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС. Вместе с тем, вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша", - подчеркнули в Минобороны России.Там указали, что подобное молчание не только бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и ведёт к дальнейшему росту эскалации там обстановки при полной безнаказанности киевского режима.Миссия с "приключениями"Несмотря на все обстрелы и провокации ВСУ, миссия МАГАТЭ во главе с главой организации Рафаэлем Гросси всё же добралась до станции.Около половины второго руководство Запорожской области сообщило о прибытии делегации МАГАТЭ на освобождённую территорию."Гросси сейчас прошел наш блокпост, проходит его еще часть машин, потому что машин много, сейчас они уже находятся на нашей территории, на нашем блокпосту. Первые машины прошли уже больше часа назад, а основная часть этого конвоя, которая была задержана украинской стороной, сейчас уже отпущена… Они проходят первый контроль и буквально уже через считаные минуты они продолжат свое движение в направлении атомной станции", — заявил в 13:34 глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Российский журналист Александр Коц у себя в Telegram-канале опубликовал видео пересечения миссией МАГАТЭ блокпоста."С мест сообщают, что миссия МАГАТЭ в сопровождении российских "Тигров" уже на нашей территории", — подписал видео Коц.Позже РИА "Новости" опубликовало видео прибытия миссии МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС. Как заявил Балицкий, миссия МАГАТЭ планирует пробыть на ЗАЭС до 3 сентября.Пока же Гросси встретился в сотрудниками ЗАЭС."У нас у всех одна цель - защита станции от ядерной аварии. Мы должны сделать всё возможное, чтобы найти возможность и договориться со всеми сторонами. Сейчас мы должны пойти и осмотреть объекты. Особый упор - на аспекты ядерной и радиационной безопасности", - добавил Гросси.Также Гросси показали карту обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС. На карту не были нанесены последствия обстрелов и ударов украинской стороны за 1 сентября, однако их Гросси показали на месте.В частности, представитель Росатома показал главе МАГАТЭ неразорванный снаряд украинской РСЗО "Ураган", который не долетел всего несколько десятков метров до хранилища отработанного ядерного топлива и упал в паре сотен метров от четвёртого энергоблока ЗАЭС.Кроме того, жители Энергодара передали гендиректору МАГАТЭ обращение к мировому сообществу в связи с обстрелами города и Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Один из жителей города подарил Гросси осколок снаряда, упавшего на его дачный участок.Под конец визита на ЗАЭС Гросси заявил, что увидел достаточно."Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", - отметил он.Как заявил глава администрации Энергодара Александр Волга, в городе останутся 8-12 членов миссии. Остальные эксперты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси должны покинуть Энергодар до 20:00.

https://ukraina.ru/20220901/1038336797.html

https://ukraina.ru/20220901/1038325484.html

https://ukraina.ru/20220901/1038316293.html

https://ukraina.ru/20220831/1038309276.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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