https://ukraina.ru/20220901/1038351555.html

The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на Украине

The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на Украине - 01.09.2022 Украина.ру

The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на Украине

В то время, как лидеры Запада не предпринимают усилий по окончанию конфликта на Украине, сам Запад начинает уставать от него. Такое мнение выражается в статье, опубликованной 1 сентября в американском издании The American Conservative

2022-09-01T18:32

2022-09-01T18:32

2022-09-01T18:32

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В поддержку своего утверждения автор напоминает о тенденции к резкому снижению обещанной киевскому режиму помощи со стороны европейских стран, зафиксированной летом специалистами немецкого Кильского института мировой экономики.Одновременно страны Европы увеличивают торговлю с Россией, противореча собственной политике санкций, указывает он.К июню мировой экспорт товаров в Россию почти вернулся к довоенному уровню, увеличившись на 47 процентов, причём большая часть этого увеличения экспорта в Россию приходится на страны, в том числе европейские, принявшие политику антироссийских санкций, указывает он.Запад не пытается остановить войну, но, возможно, устал от неё, подытоживает обозреватель.

https://ukraina.ru/20220729/1036996584.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сми, запад, санкции, экспорт, военная помощь