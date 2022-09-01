The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на Украине - 01.09.2022 Украина.ру
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The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на Украине
The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на Украине - 01.09.2022 Украина.ру
The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на Украине
В то время, как лидеры Запада не предпринимают усилий по окончанию конфликта на Украине, сам Запад начинает уставать от него. Такое мнение выражается в статье, опубликованной 1 сентября в американском издании The American Conservative
2022-09-01T18:32
2022-09-01T18:32
новости
сша
сми
запад
санкции
экспорт
военная помощь
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В поддержку своего утверждения автор напоминает о тенденции к резкому снижению обещанной киевскому режиму помощи со стороны европейских стран, зафиксированной летом специалистами немецкого Кильского института мировой экономики.Одновременно страны Европы увеличивают торговлю с Россией, противореча собственной политике санкций, указывает он.К июню мировой экспорт товаров в Россию почти вернулся к довоенному уровню, увеличившись на 47 процентов, причём большая часть этого увеличения экспорта в Россию приходится на страны, в том числе европейские, принявшие политику антироссийских санкций, указывает он.Запад не пытается остановить войну, но, возможно, устал от неё, подытоживает обозреватель.
https://ukraina.ru/20220729/1036996584.html
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, сша, сми, запад, санкции, экспорт, военная помощь
Новости, США, СМИ, Запад, Санкции, Экспорт, военная помощь

The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на Украине

18:32 01.09.2022
 
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В то время, как лидеры Запада не предпринимают усилий по окончанию конфликта на Украине, сам Запад начинает уставать от него. Такое мнение выражается в статье, опубликованной 1 сентября в американском издании The American Conservative
В поддержку своего утверждения автор напоминает о тенденции к резкому снижению обещанной киевскому режиму помощи со стороны европейских стран, зафиксированной летом специалистами немецкого Кильского института мировой экономики.
Танкер
29 июля, 09:38
Британские суда помогают России избегать нефтяных санкций - СМИБританские корабли помогают осуществлять перекачку российской нефти с одного танкера на другой у берегов Соединённого Королевства, что помогает без проблем отправлять её в Азию. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 июля в британской газете Independent
Одновременно страны Европы увеличивают торговлю с Россией, противореча собственной политике санкций, указывает он.

Ни для кого не секрет, что российский нефтяной экспорт мало что потерял из-за санкций, введённых США. … Лучше охраняемый секрет – в том, что те же самые страны, которые сокращают экспорт оружия в Украину, увеличивают экспорт товаров в Россию

Тед Снайдер
Американский обозреватель
К июню мировой экспорт товаров в Россию почти вернулся к довоенному уровню, увеличившись на 47 процентов, причём большая часть этого увеличения экспорта в Россию приходится на страны, в том числе европейские, принявшие политику антироссийских санкций, указывает он.
Запад не пытается остановить войну, но, возможно, устал от неё, подытоживает обозреватель.
 
НовостиСШАСМИЗападСанкцииЭкспортвоенная помощь
 
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