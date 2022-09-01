The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на Украине
В то время, как лидеры Запада не предпринимают усилий по окончанию конфликта на Украине, сам Запад начинает уставать от него. Такое мнение выражается в статье, опубликованной 1 сентября в американском издании The American Conservative
В поддержку своего утверждения автор напоминает о тенденции к резкому снижению обещанной киевскому режиму помощи со стороны европейских стран, зафиксированной летом специалистами немецкого Кильского института мировой экономики.
29 июля, 09:38Британские суда помогают России избегать нефтяных санкций - СМИБританские корабли помогают осуществлять перекачку российской нефти с одного танкера на другой у берегов Соединённого Королевства, что помогает без проблем отправлять её в Азию. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 июля в британской газете Independent
Одновременно страны Европы увеличивают торговлю с Россией, противореча собственной политике санкций, указывает он.
Ни для кого не секрет, что российский нефтяной экспорт мало что потерял из-за санкций, введённых США. … Лучше охраняемый секрет – в том, что те же самые страны, которые сокращают экспорт оружия в Украину, увеличивают экспорт товаров в Россию
К июню мировой экспорт товаров в Россию почти вернулся к довоенному уровню, увеличившись на 47 процентов, причём большая часть этого увеличения экспорта в Россию приходится на страны, в том числе европейские, принявшие политику антироссийских санкций, указывает он.
Запад не пытается остановить войну, но, возможно, устал от неё, подытоживает обозреватель.