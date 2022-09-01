https://ukraina.ru/20220901/1038351292.html
В Минобороны РФ сделали официальное заявление по поводу провокации на ЗАЭС перед приездом миссии МАГАТЭ
В Минобороны РФ сделали официальное заявление по поводу провокации на ЗАЭС перед приездом миссии МАГАТЭ - 01.09.2022 Украина.ру
В Минобороны РФ сделали официальное заявление по поводу провокации на ЗАЭС перед приездом миссии МАГАТЭ
Украинские диверсионные группы безуспешно попытались атаковать Запорожскую АЭС в день приезда миссии Международного агенства по атомной энергетике. В Минобороны России заявили, что миссию специально задержали встречей с Зеленским в Киеве, чтобы успеть подготовиться. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства от 1 сентября
2022-09-01T18:05
2022-09-01T18:05
2022-09-01T18:05
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минобороны
запорожская аэс
обстрелы
магатэ
диверсанты
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Визит инспекторов Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) должен был состояться 31 августа. Вместо этого миссию привезли на внеплановую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев. В Минобороны России считают, что задержка была нужна киевским властям, чтобы подготовить военную провокацию. В случае успеха украинской провокации, миссия МАГАТЭ стала бы "живым щитом". Все задачи инспекторов тогда свелись бы к фиксации "перехода ЗАЭС под контроль Киева". За этим последовали бы призывы создать демилитаризованную зону вокруг станции. Провокация была сорвана российскими военнослужащими. Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Молчание западных спонсоров Украины бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг ЗАЭС, ведет к дальнейшему росту эскалации обстановки при полной безнаказанности киевского режима, заявили в Минобороны.
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новости, минобороны, запорожская аэс, обстрелы, магатэ, диверсанты
Новости, Минобороны, Запорожская АЭС, обстрелы, магатэ, диверсанты
В Минобороны РФ сделали официальное заявление по поводу провокации на ЗАЭС перед приездом миссии МАГАТЭ
Украинские диверсионные группы безуспешно попытались атаковать Запорожскую АЭС в день приезда миссии Международного агенства по атомной энергетике. В Минобороны России заявили, что миссию специально задержали встречей с Зеленским в Киеве, чтобы успеть подготовиться. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства от 1 сентября
Визит инспекторов Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) должен был состояться 31 августа. Вместо этого миссию привезли на внеплановую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев. В Минобороны России считают, что задержка была нужна киевским властям, чтобы подготовить военную провокацию.
В случае успеха украинской провокации, миссия МАГАТЭ стала бы "живым щитом". Все задачи инспекторов тогда свелись бы к фиксации "перехода ЗАЭС под контроль Киева". За этим последовали бы призывы создать демилитаризованную зону вокруг станции.
Провокация была сорвана российскими военнослужащими. Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Молчание западных спонсоров Украины бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг ЗАЭС, ведет к дальнейшему росту эскалации обстановки при полной безнаказанности киевского режима, заявили в Минобороны.