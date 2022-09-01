В Минобороны РФ сделали официальное заявление по поводу провокации на ЗАЭС перед приездом миссии МАГАТЭ - 01.09.2022 Украина.ру
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В Минобороны РФ сделали официальное заявление по поводу провокации на ЗАЭС перед приездом миссии МАГАТЭ
В Минобороны РФ сделали официальное заявление по поводу провокации на ЗАЭС перед приездом миссии МАГАТЭ - 01.09.2022 Украина.ру
В Минобороны РФ сделали официальное заявление по поводу провокации на ЗАЭС перед приездом миссии МАГАТЭ
Украинские диверсионные группы безуспешно попытались атаковать Запорожскую АЭС в день приезда миссии Международного агенства по атомной энергетике. В Минобороны России заявили, что миссию специально задержали встречей с Зеленским в Киеве, чтобы успеть подготовиться. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства от 1 сентября
2022-09-01T18:05
2022-09-01T18:05
новости
минобороны
запорожская аэс
обстрелы
магатэ
диверсанты
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Визит инспекторов Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) должен был состояться 31 августа. Вместо этого миссию привезли на внеплановую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев. В Минобороны России считают, что задержка была нужна киевским властям, чтобы подготовить военную провокацию. В случае успеха украинской провокации, миссия МАГАТЭ стала бы "живым щитом". Все задачи инспекторов тогда свелись бы к фиксации "перехода ЗАЭС под контроль Киева". За этим последовали бы призывы создать демилитаризованную зону вокруг станции. Провокация была сорвана российскими военнослужащими. Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Молчание западных спонсоров Украины бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг ЗАЭС, ведет к дальнейшему росту эскалации обстановки при полной безнаказанности киевского режима, заявили в Минобороны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, минобороны, запорожская аэс, обстрелы, магатэ, диверсанты
Новости, Минобороны, Запорожская АЭС, обстрелы, магатэ, диверсанты

В Минобороны РФ сделали официальное заявление по поводу провокации на ЗАЭС перед приездом миссии МАГАТЭ

18:05 01.09.2022
 
Баржа
Баржа
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Украинские диверсионные группы безуспешно попытались атаковать Запорожскую АЭС в день приезда миссии Международного агенства по атомной энергетике. В Минобороны России заявили, что миссию специально задержали встречей с Зеленским в Киеве, чтобы успеть подготовиться. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства от 1 сентября
Визит инспекторов Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) должен был состояться 31 августа. Вместо этого миссию привезли на внеплановую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев. В Минобороны России считают, что задержка была нужна киевским властям, чтобы подготовить военную провокацию.
В случае успеха украинской провокации, миссия МАГАТЭ стала бы "живым щитом". Все задачи инспекторов тогда свелись бы к фиксации "перехода ЗАЭС под контроль Киева". За этим последовали бы призывы создать демилитаризованную зону вокруг станции.
Провокация была сорвана российскими военнослужащими. Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Молчание западных спонсоров Украины бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг ЗАЭС, ведет к дальнейшему росту эскалации обстановки при полной безнаказанности киевского режима, заявили в Минобороны.
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
10:57
Российские военные потопили баржи с диверсантами недалеко от Запорожской АЭСВооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах. Об этом сообщили 1 сентября в Минобороны РФ
 
НовостиМинобороныЗапорожская АЭСобстрелымагатэдиверсанты
 
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Заголовок открываемого материала
19:21Миссия МАГАТЭ, попытка захвата ЗАЭС. Итоги 1 сентября на Украине
18:32The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на Украине
18:30Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой
18:05В Минобороны РФ сделали официальное заявление по поводу провокации на ЗАЭС перед приездом миссии МАГАТЭ
17:54Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ
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17:00Алексей Мартынов: Украинские АЭС в опасности, нужен международный контроль
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