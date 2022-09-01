https://ukraina.ru/20220901/1038351174.html
Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой
Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой - 01.09.2022 Украина.ру
Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой
За несколько часов работы на Запорожской АЭС делегации МАГАТЭ удалось собрать много важной информации. Об этом сообщил журналистам глава международного агентства Рафаэль Гросси 1 сентября на территории атомной электростанции
2022-09-01T18:30
2022-09-01T18:30
2022-09-01T18:30
новости
спецоперация
запорожская аэс
магатэ
визит
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Ранее представитель Военно-гражданской администрации Запорожской области рассказал, что вскоре после прибытия на АЭС эксперты МАГАТЭ вместе с сотрудниками Росатома начали её осмотр.Ранее делегация МАГАТЭ пересекла линию соприкосновения сторон, заехав на подконтрольную РФ территорию Запорожской области. Целью визита является инспекция ЗАЭС, оценка нанесенного ей в ходе боевых действий ущерба и угроз связанных с этим аварий.В этот же день группа диверсантов ВСУ высадилась на побережье недалеко от станции, но была частично уничтожена и частично блокирована.
https://ukraina.ru/20220831/1038290776.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, запорожская аэс, магатэ, визит
Новости, Спецоперация, Запорожская АЭС, магатэ, визит
Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой
За несколько часов работы на Запорожской АЭС делегации МАГАТЭ удалось собрать много важной информации. Об этом сообщил журналистам глава международного агентства Рафаэль Гросси 1 сентября на территории атомной электростанции