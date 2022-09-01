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Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой

Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой - 01.09.2022 Украина.ру

Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой

За несколько часов работы на Запорожской АЭС делегации МАГАТЭ удалось собрать много важной информации. Об этом сообщил журналистам глава международного агентства Рафаэль Гросси 1 сентября на территории атомной электростанции

2022-09-01T18:30

2022-09-01T18:30

2022-09-01T18:30

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Ранее представитель Военно-гражданской администрации Запорожской области рассказал, что вскоре после прибытия на АЭС эксперты МАГАТЭ вместе с сотрудниками Росатома начали её осмотр.Ранее делегация МАГАТЭ пересекла линию соприкосновения сторон, заехав на подконтрольную РФ территорию Запорожской области. Целью визита является инспекция ЗАЭС, оценка нанесенного ей в ходе боевых действий ущерба и угроз связанных с этим аварий.В этот же день группа диверсантов ВСУ высадилась на побережье недалеко от станции, но была частично уничтожена и частично блокирована.

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2022

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новости, спецоперация, запорожская аэс, магатэ, визит