Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой - 01.09.2022 Украина.ру
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Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой
Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой - 01.09.2022 Украина.ру
Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой
За несколько часов работы на Запорожской АЭС делегации МАГАТЭ удалось собрать много важной информации. Об этом сообщил журналистам глава международного агентства Рафаэль Гросси 1 сентября на территории атомной электростанции
2022-09-01T18:30
2022-09-01T18:30
новости
спецоперация
запорожская аэс
магатэ
визит
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Ранее представитель Военно-гражданской администрации Запорожской области рассказал, что вскоре после прибытия на АЭС эксперты МАГАТЭ вместе с сотрудниками Росатома начали её осмотр.Ранее делегация МАГАТЭ пересекла линию соприкосновения сторон, заехав на подконтрольную РФ территорию Запорожской области. Целью визита является инспекция ЗАЭС, оценка нанесенного ей в ходе боевых действий ущерба и угроз связанных с этим аварий.В этот же день группа диверсантов ВСУ высадилась на побережье недалеко от станции, но была частично уничтожена и частично блокирована.
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новости, спецоперация, запорожская аэс, магатэ, визит
Новости, Спецоперация, Запорожская АЭС, магатэ, визит

Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой

18:30 01.09.2022
 
© Twitter / RafaelMarianoGrossiГросси ЮУАЭС
Гросси ЮУАЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Twitter / RafaelMarianoGrossi
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За несколько часов работы на Запорожской АЭС делегации МАГАТЭ удалось собрать много важной информации. Об этом сообщил журналистам глава международного агентства Рафаэль Гросси 1 сентября на территории атомной электростанции
Ранее представитель Военно-гражданской администрации Запорожской области рассказал, что вскоре после прибытия на АЭС эксперты МАГАТЭ вместе с сотрудниками Росатома начали её осмотр.

Я увидел ключевые вещи, которые мне необходимо было увидеть

Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ
Ранее делегация МАГАТЭ пересекла линию соприкосновения сторон, заехав на подконтрольную РФ территорию Запорожской области. Целью визита является инспекция ЗАЭС, оценка нанесенного ей в ходе боевых действий ущерба и угроз связанных с этим аварий.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 13:02
Политолог Михеев раскрыл план Украины, который она готовит к приезду делегации МАГАТЭ на ЗАЭС Диверсии на ЗАЭС с украинской стороны направлены на то, чтобы к визиту МАГАТЭ создать там аварийную ситуацию и обвинить в этом Россию, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
В этот же день группа диверсантов ВСУ высадилась на побережье недалеко от станции, но была частично уничтожена и частично блокирована.
 
НовостиСпецоперацияЗапорожская АЭСмагатэвизит
 
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Заголовок открываемого материала
19:21Миссия МАГАТЭ, попытка захвата ЗАЭС. Итоги 1 сентября на Украине
18:32The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на Украине
18:30Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой
18:05В Минобороны РФ сделали официальное заявление по поводу провокации на ЗАЭС перед приездом миссии МАГАТЭ
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