https://ukraina.ru/20220901/1038350880.html

Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ

Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ - 01.09.2022 Украина.ру

Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ

На беспрерывные вопросы журналистов певица Алла Пугачева ответила впервые после своего приезда – больше всего в Москве хочет "набить морду" кому-то. Об этом 1 сентября передает "Дни.ру"

2022-09-01T17:54

2022-09-01T17:54

2022-09-01T17:54

новости

пугачева

галкин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103173/67/1031736782_0:115:1024:691_1920x0_80_0_0_3a0e432435e4a57d9d3f10030d323fdc.jpg.webp

Примадонна вернулась в Москву в последние дни августа, никак не объясняя свое возвращения. Юморист Максим Галкин при этом остался за границей и в минувшие дни выступал в Австралии.Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил молчание певицы распределением ролей в их семье, тем что она – рядом с Галкиным – "хранительница очага".С марта звездная пара проживала в Израиле, в середине лета перебралась в Юрмалу. Сама Пугачева за все это время не сделала никаких заявлений и почти не появлялась на публике, в то время как Галкин много выступал и часто критически высказывался о России и спецоперации на Украине.

https://ukraina.ru/20220811/1037534227.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пугачева, галкин, москва