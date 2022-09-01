https://ukraina.ru/20220901/1038350880.html
Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ
Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ - 01.09.2022 Украина.ру
Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ
На беспрерывные вопросы журналистов певица Алла Пугачева ответила впервые после своего приезда – больше всего в Москве хочет "набить морду" кому-то. Об этом 1 сентября передает "Дни.ру"
2022-09-01T17:54
2022-09-01T17:54
2022-09-01T17:54
новости
пугачева
галкин
москва
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Примадонна вернулась в Москву в последние дни августа, никак не объясняя свое возвращения. Юморист Максим Галкин при этом остался за границей и в минувшие дни выступал в Австралии.Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил молчание певицы распределением ролей в их семье, тем что она – рядом с Галкиным – "хранительница очага".С марта звездная пара проживала в Израиле, в середине лета перебралась в Юрмалу. Сама Пугачева за все это время не сделала никаких заявлений и почти не появлялась на публике, в то время как Галкин много выступал и часто критически высказывался о России и спецоперации на Украине.
https://ukraina.ru/20220811/1037534227.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пугачева, галкин, москва
Новости, Пугачева, Галкин, Москва
Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ
На беспрерывные вопросы журналистов певица Алла Пугачева ответила впервые после своего приезда – больше всего в Москве хочет "набить морду" кому-то. Об этом 1 сентября передает "Дни.ру"
- Что вам хотелось бы сделать больше всего после приезда в Москву?
- Морду набить одному человеку.
Примадонна вернулась в Москву в последние дни августа, никак не объясняя свое возвращения. Юморист Максим Галкин при этом остался за границей и в минувшие дни выступал в Австралии.
Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил молчание певицы распределением ролей в их семье, тем что она – рядом с Галкиным – "хранительница очага".
С марта звездная пара проживала в Израиле, в середине лета перебралась в Юрмалу. Сама Пугачева за все это время не сделала никаких заявлений и почти не появлялась на публике, в то время как Галкин много выступал и часто критически высказывался о России и спецоперации на Украине.