Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ - 01.09.2022 Украина.ру
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Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ
Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ - 01.09.2022 Украина.ру
Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ
На беспрерывные вопросы журналистов певица Алла Пугачева ответила впервые после своего приезда – больше всего в Москве хочет "набить морду" кому-то. Об этом 1 сентября передает "Дни.ру"
2022-09-01T17:54
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новости
пугачева
галкин
москва
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Примадонна вернулась в Москву в последние дни августа, никак не объясняя свое возвращения. Юморист Максим Галкин при этом остался за границей и в минувшие дни выступал в Австралии.Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил молчание певицы распределением ролей в их семье, тем что она – рядом с Галкиным – "хранительница очага".С марта звездная пара проживала в Израиле, в середине лета перебралась в Юрмалу. Сама Пугачева за все это время не сделала никаких заявлений и почти не появлялась на публике, в то время как Галкин много выступал и часто критически высказывался о России и спецоперации на Украине.
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новости, пугачева, галкин, москва
Новости, Пугачева, Галкин, Москва

Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ

17:54 01.09.2022
 
© Алла Пугачева/ИнстаграмАлла Пугачева
Алла Пугачева
© Алла Пугачева/Инстаграм
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На беспрерывные вопросы журналистов певица Алла Пугачева ответила впервые после своего приезда – больше всего в Москве хочет "набить морду" кому-то. Об этом 1 сентября передает "Дни.ру"
- Что вам хотелось бы сделать больше всего после приезда в Москву?
- Морду набить одному человеку.
Примадонна вернулась в Москву в последние дни августа, никак не объясняя свое возвращения. Юморист Максим Галкин при этом остался за границей и в минувшие дни выступал в Австралии.
Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил молчание певицы распределением ролей в их семье, тем что она – рядом с Галкиным – "хранительница очага".
С марта звездная пара проживала в Израиле, в середине лета перебралась в Юрмалу. Сама Пугачева за все это время не сделала никаких заявлений и почти не появлялась на публике, в то время как Галкин много выступал и часто критически высказывался о России и спецоперации на Украине.
Алла Пугачева и Максим Галкин
11 августа, 11:25
Галкин изучает новый язык и может забрать у Пугачёвой детейУехавший за границу юморист Максим Галкин начал изучать с репетитором иврит, сообщила "Комсомольская правда" 10 августа
 
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