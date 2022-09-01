Ждать адекватности не стоит: Керимов о возможной диверсии ВСУ в адрес МАГАТЭ. Видео - 01.09.2022 Украина.ру
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Ждать адекватности не стоит: Керимов о возможной диверсии ВСУ в адрес МАГАТЭ. Видео
Ждать адекватности не стоит: Керимов о возможной диверсии ВСУ в адрес МАГАТЭ. Видео - 01.09.2022 Украина.ру
Ждать адекватности не стоит: Керимов о возможной диверсии ВСУ в адрес МАГАТЭ. Видео
Советник генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня", востоковед, журналист Турал Керимов в эфире Украина.ру рассказал об итогах... Украина.ру, 01.09.2022
2022-09-01T17:44
2022-09-01T17:44
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Советник генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня", востоковед, журналист Турал Керимов в эфире Украина.ру рассказал об итогах переговоров глав МИД России и Ирана, а также о ситуации в Ираке, о позиции Турции по Крыму и о визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС:00:52 - Итоги переговоров глав МИД России и Ирана: перспективы восстановления совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)?15:23 - Каков насильственный след США в Ираке? Можно ли ожидать, что вспыхнут и другие страны?23:07 - В чем феномен положения Турции и возможности вести многовекторную внешнюю политику?27:10 - Делегация МАГАТЭ на Запорожской АЭС: стоит ли ожидать какого-то внятного решения и прекращения диверсий со стороны ВСУ? Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели переговоры в Москве. Основными темами диалога стали восстановление иранской сделки по ядерной программе и ситуация на Украине, а также в Сирии.
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Ждать адекватности не стоит: Керимов о возможной диверсии ВСУ в адрес МАГАТЭ. Видео

17:44 01.09.2022
 
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Советник генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня", востоковед, журналист Турал Керимов в эфире Украина.ру рассказал об итогах переговоров глав МИД России и Ирана, а также о ситуации в Ираке, о позиции Турции по Крыму и о визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС:
00:52 - Итоги переговоров глав МИД России и Ирана: перспективы восстановления совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)?
15:23 - Каков насильственный след США в Ираке? Можно ли ожидать, что вспыхнут и другие страны?
23:07 - В чем феномен положения Турции и возможности вести многовекторную внешнюю политику?
27:10 - Делегация МАГАТЭ на Запорожской АЭС: стоит ли ожидать какого-то внятного решения и прекращения диверсий со стороны ВСУ?
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели переговоры в Москве. Основными темами диалога стали восстановление иранской сделки по ядерной программе и ситуация на Украине, а также в Сирии.
 
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Заголовок открываемого материала
19:21Миссия МАГАТЭ, попытка захвата ЗАЭС. Итоги 1 сентября на Украине
18:32The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на Украине
18:30Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС и выразил удовлетворение проделанной работой
18:05В Минобороны РФ сделали официальное заявление по поводу провокации на ЗАЭС перед приездом миссии МАГАТЭ
17:54Вернувшаяся в Москву Пугачева хочет драки - СМИ
17:44Ждать адекватности не стоит: Керимов о возможной диверсии ВСУ в адрес МАГАТЭ. Видео
17:43В Киеве к 1 сентября снесли бюст Пушкина
17:29История Украины от Лукашенко, прогноз от The Washington Post: что в мире говорили об Украине 1 сентября
17:25Малек Дудаков: кто он
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17:15Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре
17:00Американское издание рассказало, как лидеры Запада срывают мирное урегулирование на Украине
17:00Алексей Мартынов: Украинские АЭС в опасности, нужен международный контроль
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16:44Евгений Норин: Украина ходит по тонкому льду и вынуждает Россию отправиться в победоносный поход
16:34МАГАТЭ под обстрелами украинской артиллерии осматривает Запорожскую АЭС – ВГА Энергодара
16:27ЕС бессилен перед Россией и шепчет Зеленскому на ушко: "Оружия нет, садись за стол переговоров с Путиным"
16:19Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС
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