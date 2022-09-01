https://ukraina.ru/20220901/1038350387.html
Ждать адекватности не стоит: Керимов о возможной диверсии ВСУ в адрес МАГАТЭ. Видео
Ждать адекватности не стоит: Керимов о возможной диверсии ВСУ в адрес МАГАТЭ. Видео - 01.09.2022 Украина.ру
Ждать адекватности не стоит: Керимов о возможной диверсии ВСУ в адрес МАГАТЭ. Видео
Советник генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня", востоковед, журналист Турал Керимов в эфире Украина.ру рассказал об итогах... Украина.ру, 01.09.2022
2022-09-01T17:44
2022-09-01T17:44
2022-09-01T17:44
видео
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Советник генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня", востоковед, журналист Турал Керимов в эфире Украина.ру рассказал об итогах переговоров глав МИД России и Ирана, а также о ситуации в Ираке, о позиции Турции по Крыму и о визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС:00:52 - Итоги переговоров глав МИД России и Ирана: перспективы восстановления совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)?15:23 - Каков насильственный след США в Ираке? Можно ли ожидать, что вспыхнут и другие страны?23:07 - В чем феномен положения Турции и возможности вести многовекторную внешнюю политику?27:10 - Делегация МАГАТЭ на Запорожской АЭС: стоит ли ожидать какого-то внятного решения и прекращения диверсий со стороны ВСУ? Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели переговоры в Москве. Основными темами диалога стали восстановление иранской сделки по ядерной программе и ситуация на Украине, а также в Сирии.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Советник генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня", востоковед, журналист Турал Керимов в эфире Украина.ру рассказал об итогах переговоров глав МИД России и Ирана, а также о ситуации в Ираке, о позиции Турции по Крыму и о визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС:
00:52 - Итоги переговоров глав МИД России и Ирана: перспективы восстановления совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)?
15:23 - Каков насильственный след США в Ираке? Можно ли ожидать, что вспыхнут и другие страны?
23:07 - В чем феномен положения Турции и возможности вести многовекторную внешнюю политику?
27:10 - Делегация МАГАТЭ на Запорожской АЭС: стоит ли ожидать какого-то внятного решения и прекращения диверсий со стороны ВСУ?
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели переговоры в Москве. Основными темами диалога стали восстановление иранской сделки по ядерной программе и ситуация на Украине, а также в Сирии.