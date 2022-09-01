https://ukraina.ru/20220901/1038350086.html

В Киеве к 1 сентября снесли бюст Пушкина

В Киеве к 1 сентября снесли бюст Пушкина - 01.09.2022 Украина.ру

В Киеве к 1 сентября снесли бюст Пушкина

В киевской гимназии, носящей имя Александра Пушкина, к первому сентября торжественно снесли бюст поэта, сообщает 1 сентября Sputnik Ближнее Зарубежье

2022-09-01T17:43

2022-09-01T17:43

2022-09-01T17:43

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пушкин

памятник

бюсты

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Накануне глава Нацсоюза писателей Украины (НПСУ) Михаил Сидоржевский в соцсетях сообщил о требовании союза закрыть музей писателя Михаила Булгакова, родившегося в Киеве.Русский писатель Михаил Булгаков "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях", заявил Сидоржевский. Булгаков также был "идеологом русского мира", убежден он.Директор дома-музея Булгакова Людмила Губианури иронично прокомментировала эту инициативу, предложив Союзу писателей сначала лишить Булгакова гражданства за антисоветскую деятельность, а уже потом закрывать музей.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов высказался против сноса памятников в своем городе. Он подчеркнул, что история не поменяется, если снести памятники.В украинском обществе его не поняли, и Труханову пришлось извиниться, сказав, что его "не так поняли".Мэра Одессы в соцсетях наперебой начали обвинять в предательстве, вспомнили его "пророссийскую позицию" и даже приписали посягательство на святое — президентский рейтинг.

https://ukraina.ru/20220817/1037769854.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пушкин, памятник, бюсты