В Киеве к 1 сентября снесли бюст Пушкина - 01.09.2022 Украина.ру
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В Киеве к 1 сентября снесли бюст Пушкина
В Киеве к 1 сентября снесли бюст Пушкина - 01.09.2022 Украина.ру
В Киеве к 1 сентября снесли бюст Пушкина
В киевской гимназии, носящей имя Александра Пушкина, к первому сентября торжественно снесли бюст поэта, сообщает 1 сентября Sputnik Ближнее Зарубежье
2022-09-01T17:43
2022-09-01T17:43
новости
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Накануне глава Нацсоюза писателей Украины (НПСУ) Михаил Сидоржевский в соцсетях сообщил о требовании союза закрыть музей писателя Михаила Булгакова, родившегося в Киеве.Русский писатель Михаил Булгаков "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях", заявил Сидоржевский. Булгаков также был "идеологом русского мира", убежден он.Директор дома-музея Булгакова Людмила Губианури иронично прокомментировала эту инициативу, предложив Союзу писателей сначала лишить Булгакова гражданства за антисоветскую деятельность, а уже потом закрывать музей.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов высказался против сноса памятников в своем городе. Он подчеркнул, что история не поменяется, если снести памятники.В украинском обществе его не поняли, и Труханову пришлось извиниться, сказав, что его "не так поняли".Мэра Одессы в соцсетях наперебой начали обвинять в предательстве, вспомнили его "пророссийскую позицию" и даже приписали посягательство на святое — президентский рейтинг.
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новости, пушкин, памятник, бюсты
Новости, Пушкин, памятник, бюсты

В Киеве к 1 сентября снесли бюст Пушкина

17:43 01.09.2022
 
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В киевской гимназии, носящей имя Александра Пушкина, к первому сентября торжественно снесли бюст поэта, сообщает 1 сентября Sputnik Ближнее Зарубежье
Накануне глава Нацсоюза писателей Украины (НПСУ) Михаил Сидоржевский в соцсетях сообщил о требовании союза закрыть музей писателя Михаила Булгакова, родившегося в Киеве.
Русский писатель Михаил Булгаков "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях", заявил Сидоржевский. Булгаков также был "идеологом русского мира", убежден он.
Директор дома-музея Булгакова Людмила Губианури иронично прокомментировала эту инициативу, предложив Союзу писателей сначала лишить Булгакова гражданства за антисоветскую деятельность, а уже потом закрывать музей.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов высказался против сноса памятников в своем городе. Он подчеркнул, что история не поменяется, если снести памятники.В украинском обществе его не поняли, и Труханову пришлось извиниться, сказав, что его "не так поняли".
Мэра Одессы в соцсетях наперебой начали обвинять в предательстве, вспомнили его "пророссийскую позицию" и даже приписали посягательство на святое — президентский рейтинг.
Памятник Екатерине II - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 14:35
Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в ОдессеМинистр культуры Украины Александр Ткаченко поддержал идею о сносе памятника императрице Екатерине II на Екатерининской площади в Одессе. Его слова приводит издание "Страна.ua"
 
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