История Украины от Лукашенко, прогноз от The Washington Post: что в мире говорили об Украине 1 сентября - 01.09.2022 Украина.ру
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История Украины от Лукашенко, прогноз от The Washington Post: что в мире говорили об Украине 1 сентября
История Украины от Лукашенко, прогноз от The Washington Post: что в мире говорили об Украине 1 сентября - 01.09.2022 Украина.ру
История Украины от Лукашенко, прогноз от The Washington Post: что в мире говорили об Украине 1 сентября
Украина.ру, 01.09.2022
2022-09-01T17:29
2022-09-01T19:02
эксклюзив
украина
эммануэль макрон
всу
россия
белоруссия
лукашенко
франция
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Урок истории от ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытого урока истории, который проводил 1 сентября в прямом эфире для всех школьников и студентов республики, выразил поддержку проведению Россией военной спецоперации на Украине.«Не украинцы к этому готовились. К этому готовились там — на Западе, в Соединённых Штатах Америки. И они будут додавливать эту ситуацию, будут делать всё, чтобы на колени поставить Россию. Россия не может стать на колени. Россия не может проиграть, Россия не может потерпеть там поражение», — заявил глава государства.Лукашенко решил объяснить разницу между терминами, которые сейчас постоянно на слуху: национализм, нацизм, фашизм, денацификация Украины.«Сейчас уже можно сказать, что появились ростки, поползновения фашизма на Украине. Если послушать меня, Путина, русских или белорусов — мы националисты. Это нормально, ребята. Националист — это тот, который радеет за своё, за суверенитет, независимость, за свой язык, культуру и прочее. Я за. Нацист — это националист худшей закваски, который преувеличивает свою нацию, унижает, оскорбляет, вытирает ноги о других. Фашизм — крайняя форма проявления нацизма. Это когда уже берут в руки оружие. Это уже фашисты. Я это так оцениваю. А денацификация — это пресечение этого фашизма в будущем и нацизма в настоящем», — сказал он.Лукашенко обратил отдельное внимание на действия Польши в контексте конфликта в соседней стране — она юридически оформляет свои особые привилегии на Украине и, пользуясь ситуацией, воссоздаёт новую Речь Посполитую.«Боюсь, что украинцам в ближайшее время придётся прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам (Белоруссии и РФ. — Ред.), чтобы защитить их от этой колонизации, от хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски», — добавил Лукашенко.Всё пропало, мой американский шеф!Американская газета The Washington Post предупреждает, что «бравурные заявления» президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении на южном направлении создают угрозу завышенных ожиданий.Как рассказал американский чиновник на условиях анонимности, украинские военные стремятся наносить удары по командным пунктам и контрольным узлам. Новой фазой конфликта собеседники издания называют ведение партизанская война, а готовили партизан Соединённые Штаты начиная с 2014 года, и им удалось нарастить возможности в ведении боевых действий и в проведении информационных операций.Как говорится в статье, американские военные ранее предупреждали российских коллег, что им следует ожидать начала «суровой войны с участием нерегулярных формирований», однако военные РФ не послушали увещевания Вашингтона.The Washington Post приходит к выводу, что, несмотря на заявления о контрнаступлении на юге страны, ВСУ ни в 2022, ни в 2023 году не смогут отвоевать территорию, перешедшие под контроль российских войск; максимум отдельные небольшие успехи на черноморском побережье.Макрон в поисках украинских лавровСобеседниками президента Франции Эммануэля Макрона были люди, которые не только хорошо знают историю, но и пишут её, — дипломаты Пятой республики.Глава государства призвал отдавать себе отчёт в том, что многие страны заняли нейтральную позицию по украинскому вопросу.«В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая почему. С точки зрения демографии эти страны представляют значительную часть населения мира», — отметил Макрон.С начала военной спецоперации он, как и ряд других мировых лидеров, стремился занять место посредника между Москвой и Киевом, однако удалось это только президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.«Франция старается на каждом этапе конфликта на Украине говорить с Россией, чтобы избегать эскалации. Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны. Никто не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает диалог с Россией», — заявил Макрон.Накануне агентство ISNA сообщило, что письмо, которое глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан передал в Москве своему российскому коллеге Сергею Лаврову от некоего европейского лидера по поводу Украины, было написано президентом Франции.По словам Макрона, усилия Парижа направлены, в частности, на то, чтобы исключить вероятность эскалации в отношении объектов атомной энергетики, и с марта последовательно стремилась к тому, чтобы объекты атомной энергетики были защищены даже в условиях конфликта.«Мы прилагаем усилия, чтобы готовить условия для достижения мира переговорным путём. Готовить мир — это значит говорить со всеми. Мы не можем решать вместо Украины, какой мир ей нужен, но мы должны делать всё для того, чтобы мир путём переговоров был возможен, когда стороны конфликта будут готовы начать диалог», — добавил президент.
https://ukraina.ru/20220806/1037028573.html
https://ukraina.ru/20220831/1038284910.html
https://ukraina.ru/20220817/1037768941.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, эммануэль макрон, всу, россия, белоруссия, лукашенко, франция
Эксклюзив, Украина, Эммануэль Макрон, ВСУ, Россия, Белоруссия, Лукашенко, Франция

История Украины от Лукашенко, прогноз от The Washington Post: что в мире говорили об Украине 1 сентября

17:29 01.09.2022 (обновлено: 19:02 01.09.2022)
 
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Урок истории от Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытого урока истории, который проводил 1 сентября в прямом эфире для всех школьников и студентов республики, выразил поддержку проведению Россией военной спецоперации на Украине.
«Не украинцы к этому готовились. К этому готовились там — на Западе, в Соединённых Штатах Америки. И они будут додавливать эту ситуацию, будут делать всё, чтобы на колени поставить Россию. Россия не может стать на колени. Россия не может проиграть, Россия не может потерпеть там поражение», — заявил глава государства.
Лукашенко решил объяснить разницу между терминами, которые сейчас постоянно на слуху: национализм, нацизм, фашизм, денацификация Украины.
«Сейчас уже можно сказать, что появились ростки, поползновения фашизма на Украине. Если послушать меня, Путина, русских или белорусов — мы националисты. Это нормально, ребята. Националист — это тот, который радеет за своё, за суверенитет, независимость, за свой язык, культуру и прочее. Я за. Нацист — это националист худшей закваски, который преувеличивает свою нацию, унижает, оскорбляет, вытирает ноги о других. Фашизм — крайняя форма проявления нацизма. Это когда уже берут в руки оружие. Это уже фашисты. Я это так оцениваю. А денацификация — это пресечение этого фашизма в будущем и нацизма в настоящем», — сказал он.
Лукашенко обратил отдельное внимание на действия Польши в контексте конфликта в соседней стране — она юридически оформляет свои особые привилегии на Украине и, пользуясь ситуацией, воссоздаёт новую Речь Посполитую.
Псы войны. Что делать с нацистской Украиной - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 08:31
Как проходила нацификация Украины
«Боюсь, что украинцам в ближайшее время придётся прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам (Белоруссии и РФ. — Ред.), чтобы защитить их от этой колонизации, от хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски», — добавил Лукашенко.
Всё пропало, мой американский шеф!
Американская газета The Washington Post предупреждает, что «бравурные заявления» президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении на южном направлении создают угрозу завышенных ожиданий.
Как рассказал американский чиновник на условиях анонимности, украинские военные стремятся наносить удары по командным пунктам и контрольным узлам. Новой фазой конфликта собеседники издания называют ведение партизанская война, а готовили партизан Соединённые Штаты начиная с 2014 года, и им удалось нарастить возможности в ведении боевых действий и в проведении информационных операций.
Как говорится в статье, американские военные ранее предупреждали российских коллег, что им следует ожидать начала «суровой войны с участием нерегулярных формирований», однако военные РФ не послушали увещевания Вашингтона.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 10:29
Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в ДонбассеВСУ действительно перебрасывали под Херсон свои резервы с Донбасса и из-под Харькова. Но русские войска тоже перебрасывали свои резервы с других направлений. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
The Washington Post приходит к выводу, что, несмотря на заявления о контрнаступлении на юге страны, ВСУ ни в 2022, ни в 2023 году не смогут отвоевать территорию, перешедшие под контроль российских войск; максимум отдельные небольшие успехи на черноморском побережье.
Макрон в поисках украинских лавров
Собеседниками президента Франции Эммануэля Макрона были люди, которые не только хорошо знают историю, но и пишут её, — дипломаты Пятой республики.
Глава государства призвал отдавать себе отчёт в том, что многие страны заняли нейтральную позицию по украинскому вопросу.
«В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая почему. С точки зрения демографии эти страны представляют значительную часть населения мира», — отметил Макрон.
С начала военной спецоперации он, как и ряд других мировых лидеров, стремился занять место посредника между Москвой и Киевом, однако удалось это только президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
«Франция старается на каждом этапе конфликта на Украине говорить с Россией, чтобы избегать эскалации. Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны. Никто не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает диалог с Россией», — заявил Макрон.
Накануне агентство ISNA сообщило, что письмо, которое глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан передал в Москве своему российскому коллеге Сергею Лаврову от некоего европейского лидера по поводу Украины, было написано президентом Франции.
17 августа, 16:42
Всего 15%. Кто в мире разделяет позицию Украины по спецоперации России
По словам Макрона, усилия Парижа направлены, в частности, на то, чтобы исключить вероятность эскалации в отношении объектов атомной энергетики, и с марта последовательно стремилась к тому, чтобы объекты атомной энергетики были защищены даже в условиях конфликта.
«Мы прилагаем усилия, чтобы готовить условия для достижения мира переговорным путём. Готовить мир — это значит говорить со всеми. Мы не можем решать вместо Украины, какой мир ей нужен, но мы должны делать всё для того, чтобы мир путём переговоров был возможен, когда стороны конфликта будут готовы начать диалог», — добавил президент.
 
ЭксклюзивУкраинаЭммануэль МакронВСУРоссияБелоруссияЛукашенкоФранция
 
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