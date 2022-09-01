Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре - 01.09.2022 Украина.ру
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Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре
Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре - 01.09.2022 Украина.ру
Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре
В сети опубликовали фото самоходной баржи, с которой, предположительно, высаживались украинские диверсанты в Энергодаре 1 сентября
2022-09-01T17:15
2022-09-01T17:15
новости
баржа
украина
россия
диверсанты
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энергодар
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Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра две группы украинских диверсантов в количестве 60 человек десантировались с барж в нескольких километрах от Запорожской АЭС в городе Энергодаре. В воздух была поднята авиация, украинская операция окончилась провалом. По сообщениям военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области, трое боевиков попали в плен. В Telegram-каналах распространили фото баржи, на которой, как утверждается, передвигались диверсанты. Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что высадка десанта проводилась в районе населенного пункта Водяное. Сами баржи вышли из Никополя Днепропетровской области.На фото часть баржи находится в огне, идет дым. Также на фото проставлена сегодняшняя дата и время - 10.54. Кем был сделан данный снимок не уточняется.Согласно сообщениям военно-гражданской администрации Запорожской области, участники украинской атаки на ЗАЭС проходили подготовку в Британии и Польше. Курировали операцию британские спецслужбы.
https://ukraina.ru/20220901/1038323962.html
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новости, баржа, украина, россия, диверсанты, всу, запорожская аэс, запорожская область, энергодар
Новости, баржа, Украина, Россия, диверсанты, ВСУ, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар

Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре

17:15 01.09.2022
 
Баржа
Баржа
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В сети опубликовали фото самоходной баржи, с которой, предположительно, высаживались украинские диверсанты в Энергодаре 1 сентября
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра две группы украинских диверсантов в количестве 60 человек десантировались с барж в нескольких километрах от Запорожской АЭС в городе Энергодаре.
В воздух была поднята авиация, украинская операция окончилась провалом. По сообщениям военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области, трое боевиков попали в плен.
В Telegram-каналах распространили фото баржи, на которой, как утверждается, передвигались диверсанты. Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что высадка десанта проводилась в районе населенного пункта Водяное. Сами баржи вышли из Никополя Днепропетровской области.
На фото часть баржи находится в огне, идет дым. Также на фото проставлена сегодняшняя дата и время - 10.54. Кем был сделан данный снимок не уточняется.
Согласно сообщениям военно-гражданской администрации Запорожской области, участники украинской атаки на ЗАЭС проходили подготовку в Британии и Польше. Курировали операцию британские спецслужбы.
Алексей Мартынов интервью - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
17:00
Алексей Мартынов: Украинские АЭС в опасности, нужен международный контроль
 
НовостибаржаУкраинаРоссиядиверсантыВСУЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодар
 
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