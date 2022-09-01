https://ukraina.ru/20220901/1038343704.html
Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре
Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре - 01.09.2022 Украина.ру
Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре
В сети опубликовали фото самоходной баржи, с которой, предположительно, высаживались украинские диверсанты в Энергодаре 1 сентября
2022-09-01T17:15
2022-09-01T17:15
2022-09-01T17:15
новости
баржа
украина
россия
диверсанты
всу
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038343302_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5280224f2a28545ca28dd7cdd6779414.jpg.webp
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра две группы украинских диверсантов в количестве 60 человек десантировались с барж в нескольких километрах от Запорожской АЭС в городе Энергодаре. В воздух была поднята авиация, украинская операция окончилась провалом. По сообщениям военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области, трое боевиков попали в плен. В Telegram-каналах распространили фото баржи, на которой, как утверждается, передвигались диверсанты. Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что высадка десанта проводилась в районе населенного пункта Водяное. Сами баржи вышли из Никополя Днепропетровской области.На фото часть баржи находится в огне, идет дым. Также на фото проставлена сегодняшняя дата и время - 10.54. Кем был сделан данный снимок не уточняется.Согласно сообщениям военно-гражданской администрации Запорожской области, участники украинской атаки на ЗАЭС проходили подготовку в Британии и Польше. Курировали операцию британские спецслужбы.
https://ukraina.ru/20220901/1038323962.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038343302_108:0:1068:720_1920x0_80_0_0_52538030b2e75171b9bce926a2f0c6c6.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, баржа, украина, россия, диверсанты, всу, запорожская аэс, запорожская область, энергодар
Новости, баржа, Украина, Россия, диверсанты, ВСУ, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар
Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре
В сети опубликовали фото самоходной баржи, с которой, предположительно, высаживались украинские диверсанты в Энергодаре 1 сентября
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра две группы украинских диверсантов в количестве 60 человек десантировались с барж в нескольких километрах от Запорожской АЭС в городе Энергодаре.
В воздух была поднята авиация, украинская операция окончилась провалом. По сообщениям военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области, трое боевиков попали в плен.
В Telegram-каналах распространили фото баржи, на которой, как утверждается, передвигались диверсанты. Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что высадка десанта проводилась в районе населенного пункта Водяное. Сами баржи вышли из Никополя Днепропетровской области.
На фото часть баржи находится в огне, идет дым. Также на фото проставлена сегодняшняя дата и время - 10.54. Кем был сделан данный снимок не уточняется.
Согласно сообщениям военно-гражданской администрации Запорожской области, участники украинской атаки на ЗАЭС проходили подготовку в Британии и Польше. Курировали операцию британские спецслужбы.