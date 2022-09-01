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Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре

Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре - 01.09.2022 Украина.ру

Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в Энергодаре

В сети опубликовали фото самоходной баржи, с которой, предположительно, высаживались украинские диверсанты в Энергодаре 1 сентября

2022-09-01T17:15

2022-09-01T17:15

2022-09-01T17:15

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энергодар

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе шести утра две группы украинских диверсантов в количестве 60 человек десантировались с барж в нескольких километрах от Запорожской АЭС в городе Энергодаре. В воздух была поднята авиация, украинская операция окончилась провалом. По сообщениям военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области, трое боевиков попали в плен. В Telegram-каналах распространили фото баржи, на которой, как утверждается, передвигались диверсанты. Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что высадка десанта проводилась в районе населенного пункта Водяное. Сами баржи вышли из Никополя Днепропетровской области.На фото часть баржи находится в огне, идет дым. Также на фото проставлена сегодняшняя дата и время - 10.54. Кем был сделан данный снимок не уточняется.Согласно сообщениям военно-гражданской администрации Запорожской области, участники украинской атаки на ЗАЭС проходили подготовку в Британии и Польше. Курировали операцию британские спецслужбы.

https://ukraina.ru/20220901/1038323962.html

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новости, баржа, украина, россия, диверсанты, всу, запорожская аэс, запорожская область, энергодар