https://ukraina.ru/20220901/1038343578.html

Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников

Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников - 01.09.2022 Украина.ру

Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников

Дети из контролировавшейся до недавнего времени киевским режимом части Донбасса думали, что Крымский мост – это выдумка российской пропаганды. Кроме того, их не не учили, что Украина и Россия ранее были одной страной. Об этом рассказал 1 сентября президент РФ Владимир Путин в Калининграде в ходе открытого урока "Разговор о важном"

2022-09-01T17:16

2022-09-01T17:16

2022-09-01T17:16

новости

владимир путин

калининград

киевский режим

образование

крымский мост

фейки

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В ходе выступления Путин сослался на слова министра просвещения Сергея Кравцова, который после поездки в Донбасс рассказал ему о том, чему учили детей в украинских школах.Российский лидер проводит проводит открытый урок "Разговор о важном" для победителей школьных олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

https://ukraina.ru/20170908/1019157989.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, калининград, киевский режим, образование, крымский мост, фейки