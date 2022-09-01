Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников - 01.09.2022 Украина.ру
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Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников
Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников - 01.09.2022 Украина.ру
Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников
Дети из контролировавшейся до недавнего времени киевским режимом части Донбасса думали, что Крымский мост – это выдумка российской пропаганды. Кроме того, их не не учили, что Украина и Россия ранее были одной страной. Об этом рассказал 1 сентября президент РФ Владимир Путин в Калининграде в ходе открытого урока "Разговор о важном"
2022-09-01T17:16
2022-09-01T17:16
новости
владимир путин
калининград
киевский режим
образование
крымский мост
фейки
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В ходе выступления Путин сослался на слова министра просвещения Сергея Кравцова, который после поездки в Донбасс рассказал ему о том, чему учили детей в украинских школах.Российский лидер проводит проводит открытый урок "Разговор о важном" для победителей школьных олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
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новости, владимир путин, калининград, киевский режим, образование, крымский мост, фейки
Новости, Владимир Путин, Калининград, киевский режим, Образование, Крымский мост, фейки

Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников

17:16 01.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Павел Быркин
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Дети из контролировавшейся до недавнего времени киевским режимом части Донбасса думали, что Крымский мост – это выдумка российской пропаганды. Кроме того, их не не учили, что Украина и Россия ранее были одной страной. Об этом рассказал 1 сентября президент РФ Владимир Путин в Калининграде в ходе открытого урока "Разговор о важном"
В ходе выступления Путин сослался на слова министра просвещения Сергея Кравцова, который после поездки в Донбасс рассказал ему о том, чему учили детей в украинских школах.

"Я просто, извините, рот открыл", - прокомментировал он свою реакцию на рассказ Кравцова

Российский лидер проводит проводит открытый урок "Разговор о важном" для победителей школьных олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Последняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.09.2017
8 сентября 2017, 11:40
Директорам школ Херсона грозит увольнение за отказ от тотальной украинизации обученияМэр Херсона Владимир Николаенко пообещал уволить руководителей образовательных учреждений, которые продолжают обучать детей на русском языке
 
НовостиВладимир ПутинКалининградкиевский режимОбразованиеКрымский мостфейки
 
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