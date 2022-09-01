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Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников
Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников - 01.09.2022 Украина.ру
Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников
Дети из контролировавшейся до недавнего времени киевским режимом части Донбасса думали, что Крымский мост – это выдумка российской пропаганды. Кроме того, их не не учили, что Украина и Россия ранее были одной страной. Об этом рассказал 1 сентября президент РФ Владимир Путин в Калининграде в ходе открытого урока "Разговор о важном"
2022-09-01T17:16
2022-09-01T17:16
2022-09-01T17:16
новости
владимир путин
калининград
киевский режим
образование
крымский мост
фейки
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В ходе выступления Путин сослался на слова министра просвещения Сергея Кравцова, который после поездки в Донбасс рассказал ему о том, чему учили детей в украинских школах.Российский лидер проводит проводит открытый урок "Разговор о важном" для победителей школьных олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
https://ukraina.ru/20170908/1019157989.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, калининград, киевский режим, образование, крымский мост, фейки
Новости, Владимир Путин, Калининград, киевский режим, Образование, Крымский мост, фейки
Путин рассказал о фейках, которыми киевский режим кормил украинских школьников
Дети из контролировавшейся до недавнего времени киевским режимом части Донбасса думали, что Крымский мост – это выдумка российской пропаганды. Кроме того, их не не учили, что Украина и Россия ранее были одной страной. Об этом рассказал 1 сентября президент РФ Владимир Путин в Калининграде в ходе открытого урока "Разговор о важном"