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Ликвидировать антироссийский анклав: Путин сделал заявление по Украине
Ликвидировать антироссийский анклав: Путин сделал заявление по Украине - 01.09.2022 Украина.ру
Ликвидировать антироссийский анклав: Путин сделал заявление по Украине
На территории Украины создается антироссийский анклав, его ликвидация - цель СВО. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в Калининграде во время открытого урока для школьников 1 сентября
2022-09-01T16:55
2022-09-01T16:55
2022-09-01T16:59
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По его словам, этот антироссийский анклав на территории Украины угрожает самой России. Ликвидация этого образования - цель специальной военной операции РФ. "Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И это, безусловно, заслуживает поддержки всего общества", - сказал Путин.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир путин, украина, сво
Новости, Владимир Путин, Украина, СВО
Ликвидировать антироссийский анклав: Путин сделал заявление по Украине
16:55 01.09.2022 (обновлено: 16:59 01.09.2022)
На территории Украины создается антироссийский анклав, его ликвидация - цель СВО. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в Калининграде во время открытого урока для школьников 1 сентября
По его словам, этот антироссийский анклав на территории Украины угрожает самой России. Ликвидация этого образования - цель специальной военной операции РФ.
"Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И это, безусловно, заслуживает поддержки всего общества", - сказал Путин.