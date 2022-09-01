Ликвидировать антироссийский анклав: Путин сделал заявление по Украине - 01.09.2022 Украина.ру
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Ликвидировать антироссийский анклав: Путин сделал заявление по Украине
Ликвидировать антироссийский анклав: Путин сделал заявление по Украине - 01.09.2022 Украина.ру
Ликвидировать антироссийский анклав: Путин сделал заявление по Украине
На территории Украины создается антироссийский анклав, его ликвидация - цель СВО. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в Калининграде во время открытого урока для школьников 1 сентября
2022-09-01T16:55
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По его словам, этот антироссийский анклав на территории Украины угрожает самой России. Ликвидация этого образования - цель специальной военной операции РФ. "Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И это, безусловно, заслуживает поддержки всего общества", - сказал Путин.
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новости, владимир путин, украина, сво
Новости, Владимир Путин, Украина, СВО

Ликвидировать антироссийский анклав: Путин сделал заявление по Украине

16:55 01.09.2022 (обновлено: 16:59 01.09.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения
Президент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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На территории Украины создается антироссийский анклав, его ликвидация - цель СВО. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в Калининграде во время открытого урока для школьников 1 сентября
По его словам, этот антироссийский анклав на территории Украины угрожает самой России. Ликвидация этого образования - цель специальной военной операции РФ.
"Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И это, безусловно, заслуживает поддержки всего общества", - сказал Путин.
 
НовостиВладимир ПутинУкраинаСВО
 
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