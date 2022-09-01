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Ликвидировать антироссийский анклав: Путин сделал заявление по Украине

Ликвидировать антироссийский анклав: Путин сделал заявление по Украине - 01.09.2022 Украина.ру

Ликвидировать антироссийский анклав: Путин сделал заявление по Украине

На территории Украины создается антироссийский анклав, его ликвидация - цель СВО. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в Калининграде во время открытого урока для школьников 1 сентября

2022-09-01T16:55

2022-09-01T16:55

2022-09-01T16:59

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По его словам, этот антироссийский анклав на территории Украины угрожает самой России. Ликвидация этого образования - цель специальной военной операции РФ. "Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И это, безусловно, заслуживает поддержки всего общества", - сказал Путин.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, украина, сво