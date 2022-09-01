Американское издание рассказало, как лидеры Запада срывают мирное урегулирование на Украине
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Достижение соглашения между Россией и Украиной об экспорте украинского зерна показывает неправоту тех, кто считают, что мирные переговоры между двумя странами невозможны. Однако Запад не заинтересован в окончании военных действий. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 сентября в американском издании The American Conservative
Автор статьи, озаглавленной "Начинает ли мир уставать от войны на Украине?", сообщает, что власти США "последовательно препятствуют" переговорам о мирном урегулировании.
15 июля, 14:54Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в СтамбулеРоссийское Минобороны в ходе переговоров в Стамбуле предложило план мер, которые обеспечат экспорт продовольственных товаров и не позволят использовать эти логистические цепочки для поставок оружия, говорится в сообщении ведомства от 15 июля
Похожую позицию занимает и Лондон.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал [Владимира] Зеленского не вести переговоры с Россией. Проводя свои последние дни на посту премьер-министра, он повторил этот призыв 24 августа, заявив, что сейчас не время продвигать "жалкий план переговоров" с Россией
В статье также говорится, что слова российского представителя в Женеве Геннадия Гатилова, обвиняющего США и НАТО в давлении, оказанном на киевский режим с целью заставить его прекратить мирные переговоры с Россией, подтверждает также и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Автор напоминает, что турецкий министр, комментируя прошедшие в марте российско-украинские переговоры в Стамбуле, заявил, что "некоторые страны НАТО" желают продолжения боевых действий на Украине с целью ослабить Россию.