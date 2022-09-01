https://ukraina.ru/20220901/1038341205.html

Американское издание рассказало, как лидеры Запада срывают мирное урегулирование на Украине

Американское издание рассказало, как лидеры Запада срывают мирное урегулирование на Украине - 01.09.2022 Украина.ру

Американское издание рассказало, как лидеры Запада срывают мирное урегулирование на Украине

Достижение соглашения между Россией и Украиной об экспорте украинского зерна показывает неправоту тех, кто считают, что мирные переговоры между двумя странами невозможны. Однако Запад не заинтересован в окончании военных действий. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 сентября в американском издании The American Conservative

2022-09-01T17:00

2022-09-01T17:00

2022-09-01T17:00

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мевлют чавушоглу

переговоры

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Автор статьи, озаглавленной "Начинает ли мир уставать от войны на Украине?", сообщает, что власти США "последовательно препятствуют" переговорам о мирном урегулировании.Похожую позицию занимает и Лондон.В статье также говорится, что слова российского представителя в Женеве Геннадия Гатилова, обвиняющего США и НАТО в давлении, оказанном на киевский режим с целью заставить его прекратить мирные переговоры с Россией, подтверждает также и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Автор напоминает, что турецкий министр, комментируя прошедшие в марте российско-украинские переговоры в Стамбуле, заявил, что "некоторые страны НАТО" желают продолжения боевых действий на Украине с целью ослабить Россию.

https://ukraina.ru/20220715/1036472232.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сми, сша, великобритания, турция, борис джонсон, мевлют чавушоглу, переговоры