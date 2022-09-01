https://ukraina.ru/20220901/1038340615.html

МАГАТЭ под обстрелами украинской артиллерии осматривает Запорожскую АЭС – ВГА Энергодара

МАГАТЭ под обстрелами украинской артиллерии осматривает Запорожскую АЭС – ВГА Энергодара - 01.09.2022 Украина.ру

МАГАТЭ под обстрелами украинской артиллерии осматривает Запорожскую АЭС – ВГА Энергодара

Миссия МАГАТЭ во под руководством главы организации Рафаэля Гросси начала осмотр Запорожской АЭС вопреки непрекращающимся обстрелам украинской артиллерии, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара

2022-09-01T16:34

2022-09-01T16:34

2022-09-01T16:34

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магатэ

запорожская аэс

обстрелы

росатом

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"Эксперты МАГАТЭ вместе с сотрудниками Росатома начали осмотр Запоржской АЭС", - заявил представитель ВГА.По его словам, обстрелы украинской артиллерии не прекратились, хотя их интенсивность несколько снизилась после прибытия миссии МАГАТЭ.Как рассказал "Интерфаксу" советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа во время обхода территории, защитный периметр станции по всей протяжённости не нарушен, некоторые участки усилены и модернизированы.Он также отметил, что вынос блочных насосных станций за пределы защитного периметра, осуществленный при киевском режиме, является нарушением международных норм безопасности на АЭС.Ранее 1 сентября группа украинских диверсантов попыталась захватить ЗАЭС, но потерпела неудачу: часть украинских военных была уничтожена, часть попала в плен.

https://ukraina.ru/20220901/1038336797.html

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новости, магатэ, запорожская аэс, обстрелы, росатом