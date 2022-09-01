https://ukraina.ru/20220901/1038339475.html

Зеленского ждет путч: Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на Украине

Зеленского ждет путч: Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на Украине - 01.09.2022 Украина.ру

Зеленского ждет путч: Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, развязка конфликта на Украине наступит в скором времени, так как между Зеленским и украинскими военными назревает конфликт.

2022-09-01T16:11

2022-09-01T16:11

2022-09-01T16:15

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"Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет", - заявил Лукашенко.Белорусский лидер заявил, что сейчас свое слово о разрешении конфликта должны сказать сами украинцы, так как от Зеленского уже ничего не зависит.При этом военные, по словам Лукашенко, видят, что продолжение конфликта бесперспективно, а гибель солдат и офицеров – напрасна.

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новости, украина, белоруссия, конфликт, лукашенко