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Зеленского ждет путч: Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на Украине
Зеленского ждет путч: Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на Украине - 01.09.2022 Украина.ру
Зеленского ждет путч: Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, развязка конфликта на Украине наступит в скором времени, так как между Зеленским и украинскими военными назревает конфликт.
2022-09-01T16:11
2022-09-01T16:11
2022-09-01T16:15
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конфликт
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"Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет", - заявил Лукашенко.Белорусский лидер заявил, что сейчас свое слово о разрешении конфликта должны сказать сами украинцы, так как от Зеленского уже ничего не зависит.При этом военные, по словам Лукашенко, видят, что продолжение конфликта бесперспективно, а гибель солдат и офицеров – напрасна.
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новости, украина, белоруссия, конфликт, лукашенко
Новости, Украина, Белоруссия, конфликт, Лукашенко
Зеленского ждет путч: Лукашенко заявил о скорой развязке конфликта на Украине
16:11 01.09.2022 (обновлено: 16:15 01.09.2022)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, развязка конфликта на Украине наступит в скором времени, так как между Зеленским и украинскими военными назревает конфликт.
"Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет", - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер заявил, что сейчас свое слово о разрешении конфликта должны сказать сами украинцы, так как от Зеленского уже ничего не зависит.
При этом военные, по словам Лукашенко, видят, что продолжение конфликта бесперспективно, а гибель солдат и офицеров – напрасна.