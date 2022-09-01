https://ukraina.ru/20220901/1038338744.html

Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС

Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру

Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС

Британские спецслужбы контролировали попытку захвата Запорожской АЭС войсками киевского режима. Об этом сообщил агентству РИА Новости 1 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-09-01T16:19

2022-09-01T16:19

2022-09-01T16:19

спецоперация

новости

владимир рогов

запорожская аэс

всу

десант

великобритания

польша

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По его словам, десантники, принявшие участие в операции, проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа, заявил Рогов.Ранее ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трёх километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, более 40 участников десанта были нейтрализованы, трое взяты в плен, а ещё 12 военнослужащих заблокированы.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.

https://ukraina.ru/20220829/1038204992.html

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2022

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спецоперация, новости, владимир рогов, запорожская аэс, всу, десант, великобритания, польша