Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
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Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС
Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС
Британские спецслужбы контролировали попытку захвата Запорожской АЭС войсками киевского режима. Об этом сообщил агентству РИА Новости 1 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-01T16:19
2022-09-01T16:19
спецоперация
новости
владимир рогов
запорожская аэс
всу
десант
великобритания
польша
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По его словам, десантники, принявшие участие в операции, проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа, заявил Рогов.Ранее ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трёх километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, более 40 участников десанта были нейтрализованы, трое взяты в плен, а ещё 12 военнослужащих заблокированы.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
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спецоперация, новости, владимир рогов, запорожская аэс, всу, десант, великобритания, польша
Спецоперация, Новости, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, ВСУ, десант, Великобритания, Польша

Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС

16:19 01.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Британские спецслужбы контролировали попытку захвата Запорожской АЭС войсками киевского режима. Об этом сообщил агентству РИА Новости 1 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
По его словам, десантники, принявшие участие в операции, проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа, заявил Рогов.

"Попытка украинской стороны по захвату атомной станции, по имеющейся у меня информации от источников из окружения [Владимира] Зеленского, осуществлялась под контролем британских спецслужб

Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области
Ранее ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трёх километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, более 40 участников десанта были нейтрализованы, трое взяты в плен, а ещё 12 военнослужащих заблокированы.
Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ 28 августа
29 августа, 10:30
Интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара выросла на 70%Украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар. Об этом 29 августа у себя в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
 
СпецоперацияНовостиВладимир РоговЗапорожская АЭСВСУдесантВеликобританияПольша
 
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