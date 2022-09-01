https://ukraina.ru/20220901/1038338744.html
Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС
Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС
Британские спецслужбы контролировали попытку захвата Запорожской АЭС войсками киевского режима. Об этом сообщил агентству РИА Новости 1 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-01T16:19
2022-09-01T16:19
2022-09-01T16:19
спецоперация
новости
владимир рогов
запорожская аэс
всу
десант
великобритания
польша
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По его словам, десантники, принявшие участие в операции, проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа, заявил Рогов.Ранее ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трёх километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, более 40 участников десанта были нейтрализованы, трое взяты в плен, а ещё 12 военнослужащих заблокированы.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
https://ukraina.ru/20220829/1038204992.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, новости, владимир рогов, запорожская аэс, всу, десант, великобритания, польша
Спецоперация, Новости, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, ВСУ, десант, Великобритания, Польша
Польша оказалась причастна к неудачной атаке украинских диверсантов на Запорожскую АЭС
Британские спецслужбы контролировали попытку захвата Запорожской АЭС войсками киевского режима. Об этом сообщил агентству РИА Новости 1 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
По его словам, десантники, принявшие участие в операции, проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа, заявил Рогов.
"Попытка украинской стороны по захвату атомной станции, по имеющейся у меня информации от источников из окружения [Владимира] Зеленского, осуществлялась под контролем британских спецслужб
Владимир Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области
Ранее ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трёх километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, более 40 участников десанта были нейтрализованы, трое взяты в плен, а ещё 12 военнослужащих заблокированы.
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.