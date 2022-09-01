https://ukraina.ru/20220901/1038336238.html

Екатерина II против собственного МИДа. Как независимость США облегчила присоединение Крыма

Екатерина II против собственного МИДа. Как независимость США облегчила присоединение Крыма - 01.09.2022 Украина.ру

Екатерина II против собственного МИДа. Как независимость США облегчила присоединение Крыма

1 сентября 1775 года король Великобритании Георг III обратился с личным посланием к императрице Екатерине II с просьбой выделить русский воинский контингент и... Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T16:12

2022-09-01T16:12

2022-09-01T16:12

xviii век

история

екатерина ii

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101878/14/1018781460_0:255:1654:1185_1920x0_80_0_0_4e2881740f77707bfc744a07bdec7ecc.jpg

1 сентября 1775 года король Великобритании Георг III обратился с личным посланием к императрице Екатерине II с просьбой выделить русский воинский контингент и военные корабли для подавления волнений в североамериканских колониях. Вместе с тем британский дипломатический представитель в Петербурге Ганнинг получил подробные инструкции по началу переговоров о направлении в Северную Америку 20-тысячного русского корпуса.Это была первая из череды аналогичных просьб англичан на протяжении 70-80-х годов XVIII в. Само по себе обращение влиятельнейшего мирового монарха по столь щепетильной теме ставило Российскую империю в центр европейской политики. Ведь наряду с потенциальным бенефициаром такой помощи был и ряд государств, заинтересованных в потере англичанами своих владений в Северной Америке.Взоры и тех, и других обратились к Петербургу. "Северная Семирамида" (как называл Екатерину II в переписке Вольтер) использовала эту европейскую заинтересованность для достижения ключевой задачи Российского государства - овладения Крымским полуостровом, Северной Таврией и Кубанью.Инициатива Георга III, как полагали некоторые современники, появилась не без участия самих россиян.Французский посол в России Жюинье докладывал в Париж, что ещё в начале 1775 г. на одном из светских мероприятий фаворит царицы Григорий Потёмкин, в присутствии Ганнинга заявил, что Россия могла бы помочь английской короне в Америке, предоставив в её распоряжение 20-тысячным военный отряд. Британский посол немедленно сообщил об этом в Лондон, откуда и последовал соответствующий запрос.Примечательно, что когда этот вопрос рассматривался на совещании императрицы с ключевыми министрами, то основным аргументом отклонения просьбы Георга III фигурировало: "время года (осень) является неподходящим для осуществления подобного проекта". Таким образом категорического отказа, по крайней мере, на первую просьбу англичан не последовало.Интрига вокруг действий России в рамках "американского кейса" поддерживалась неожиданным запросом Екатерины II в октябре 1775 г. Адмиралтейству: "сколько кораблей и галер возможно вооружить".По сведеньям французского генконсула в российской столице распространился слух, согласно которому в Кронштадте идут приготовления к отправке эскадры из 12 военных кораблей в помощь англичанам.Пристальное внимание французов к реакции российского двора определялось тем, что Париж склонялся к поддержке американских мятежников с тем, чтобы нанести болезненный удар Лондону - своему извечному противнику.В ноябре 1776 г., когда уже стало очевидно, что Петербург не стал втягиваться в англо-американский конфликт министр иностранных дел Франции Вержен инструктировал посла в России продолжать "с особой бдительностью" следить за контактами русских с англичанами.Франция являлась на тот момент, хоть и слабеющей, но всё же сверхдержавой мирового уровня. Ко времени воцарения Людовика XVI (1774 г.) Швеция, Польша, Турция были регулярными получателями французских субсидий и следовали в фарватере её внешней политики (таким образом поддерживался "санитарный кордон", отделявший Россию от Западной Европы – прим. ред.). В руках французов сосредотачивалась основная часть внешней торговли Османской империи.Несмотря на серьёзные финансовые затруднения Париж принял решение материально поддержать и американских сепаратистов. Причём, к радости Петербурга это происходило при одновременном сокращении субсидий "восточным партнёрам" европейского гегемона.Летом 1777 г. французские торговые суда, перевозившие оружие в Новый Свет, подверглись нападению англичан. Это резко обострило франко-английские отношения, а в феврале 1778 г. были заключены торговый и военный союзы Франции с Соединёнными Штатами. Тем самым правительство Людовика XVI признало государственный суверенитет и независимость США, что означало вступление Франции в войну с Англией. Спустя год под нажимом французов в войну против Англии вступила также Испания (корона которой также принадлежала Бурбона – прим. ред.).Таким образом произошёл раскол европейских держав из-за англо-американского конфликта.Благодаря этому Петербург наконец-то получал "свободу рук" в отношении Причерноморья, ведь прежде те же французы старались пресекать посягательства других держав на османские владения. Кроме того, теперь невступление Петербурга в военную коалицию с Лондоном становилось "дипломатическим товаром", который можно было выгодно продать Франции.Так, собственно и произошло, когда в 1778 г. при одновременном давлении французских и русских дипломатов турецкий султан был вынужден приступить к выполнению основных условий Кучук-Кайнарджийского договора.В феврале 1780 г. Петербург провозгласил Декларацию о вооружённом нейтралитете, которая была объективно направлена против интересов Англии, блокирующей сообщение с Северной Америкой. Этот акт был весьма позитивно встречен Францией и США, но прежде всего был направлен на развитие внешней торговли самой России, поскольку создавал возможность обходить торговую монополию англичан в Северной Америке.Прагматичным поступком Екатерины II также стала организация в июне того же года визита в Россию австрийского императора Иосифа II. Пользуясь "связанностью рук" покровительницы турок Россия и Австрия приступили к согласованию широко известного "греческого проекта" по вытеснению османов из Европы и разделу их владений.Однако именно в этот момент глава российской коллегии иностранных дел Никита Панин выступил со своим планом мирного урегулирования конфликта вокруг самоопределившихся колоний в Америке.Панин являлся последовательным сторонником "Северной системы" (коалиции Англии, России, Пруссии, Саксонии, Дании, Швеции против альянса Бурбонов и Габсбургов).По его мнению, Петербургу не следовало ввязываться в борьбу за Причерноморье. Он выступал против первого раздела Польши, предлагал ограничиться минимальными приобретениями в ходе "румянцевской" русско-турецкой войны 1768-1774 годов, а после её завышения был твёрдым сторонником сохранения формальной независимости Крымского ханства.В 1779 г. Панин выступал с идеей прусско-русско-османского союза, что перечеркивало планы расширения российского присутствия на Чёрном море.В первые два десятилетия правления Екатерины II глава коллегии иностранных дел располагал очень большой самостоятельностью. Вот и на сей раз императрица лишь общих чертах знала о миротворческой инициативе своего министра."План Панина" формулировал компромисс, позволявший обрести независимость основной массе бывших английских колоний в Северной Америке, но при этом "сохранял лицо" для Лондона и даже созвал механизм восстановления его суверенитета над некоторыми мятежными территориями.Основными положениями плана являлось объявление перемирия и роспуск Континентального конгресса, являвшегося основным выразителем североамериканского сепаратизма. Далее каждой из тринадцати колоний предстояло без "всяческого вмешательства, как со стороны воюющих держав, так и со стороны собственного теперешнего правительства" высказаться о том желает ли она вернуться под власть английского короля или воспользоваться независимостью.Такая формула позволяла сохранить в составе Британской империи Северную и Южную Каролину, а также Джорджию, поскольку в 1780 г. они контролировались королевской армией.Мирная конференция планировалась Паниным в Лейпциге под председательством его племянника, князя Репнина (недавнего посредника в австро-прусском споре за баварское наследство).Уставшие от тягостей войны французы быстро ухватились за предложение Панина. Тем более, что испанцы за их спиной уже вели сепаратные переговоры с британцами. Англичане идею мирного конгресса при посредничестве России также поддержали, правда, с рядом оговорок. Среди них было категорическое нежелание их видеть США в виде равноправной стороны переговоров.Тем не менее, переговорная позиция Лондона могла и смягчиться, ведь в 1781 г. инициатива в боевых действиях стала переходить к американско-французским войскам.Миротворческий план главы российского МИДа был свёрнут в конце 1780 г., когда переговоры с другими государствами от имени России были перепоручены составителю "греческого проекта" Александру Безбородко.Европейцы вскоре почувствовали изменения в настрое Петербурга. Французский МИД упрекал своего посла в России тем, что Екатерину II перестала интересовать независимость Америки и она вновь обогатила свой взор на Крым.Российская императрица продолжала играть на противоречиях европейских держав и после отставки Панина уже никто не мешал этой политике. Уравновешивая обе стороны межконтинентальной войны, она не давала возможности им вклиниться в процесс поглощения Россией Крымского ханства.К примеру, в августе 1781 г., когда наметился перелом в войне в пользу американско-французской коалиции в Петербург прибыл посланник Континентального конгресса Фрэнсис Дейн. Американец планировал заручиться официальной поддержкой в противостоянии с Великобританией. Ведь именно Петербург инициировал политику военного нейтралитета, которая очень помогла США выстоять в той войне.Но разве могла Екатерина II осложнить свою "крымскую партию" конфликтом в Англией? Два года Дейк провёл в своём гостиничном номере почти в полной изоляции. Ему было заявлено, что на аудиенцию он сможет рассчитывать лишь после того, как Британия признает независимость США.В ходе англо-голландского противостояния 1780 – 1784 годов императрица приложила максимум усилий для примирения сторон, дабы не множилось число союзников Франции и США, которые уже и без того имели перевес.Тем не мене, 28 сентября 1782 г. в Париже был заключён предварительный англо-американский мирный договор. 20 января 1783 г. прелиминарный договор о мире удалось заключить французским и английским дипломатам. Париж вынужден был согласиться с минимальными уступками англичан (касательно двухсторонних отношений). К разочарованию французской общественности ни о каком возвращении Великобританией Канады там не говорилось.Между тем Вержен был убеждён, что ещё одной военной кампании его страна попросту не выдержала бы: в столь плачевном состоянии находились её финансы.По сообщениям иностранных дипломатов Екатерина II восприняла весть об англо-французском примирении очень сдержанно. Английский посол сообщал на родину: "императрица сожалеет, что наши переговоры удались, и чтобы не упоминать об этой теме никому из посланников... появляется на людях как можно реже".Французский посол Верак также отмечал странное поведение государыни, а также Потёмкина и Безбородко. По его словам, лишь великий князь Павел Петрович (воспитанник Панина) счёл возможным высказать поздравление с заключением мира. Прусский посол докладывал в Берлин о беседе с Потёмкиным в ходе которой фаворит посетовал ему на то, что западные страны теперь смогут вмешиваться в планы России.Тем не менее, в марте 1783 г. Франция и Испания обратились к России, а также Австрии за посредничеством при подготовке окончательных соглашений с Великобританией. В первых числах июля, русские дипломаты, участвовавшие в Парижской мирной конференции, получили рескрипт императрицы о присоединении Крыма.Документ констатировал слабость Франции из-за последней войны, вероятность её вмешательства в крымский процесс на стороне Турции в нём оценивалась как очень низкая. В случае же разрыва Парижа с Петербургом там содержалась угроза нанесения ударов по французским торговым коммуникациям, причём, с привлечением английских корсаров.Русский посол во Франции Иван Барятинский был уполномочен объяснить королю отречение Шагин-Гирея от престола и упразднение Крымского ханства. Чтобы обезоружить французских "партнёров" императрица просила передать, что Россия не вмешивалась ни в корсиканские, ни в американские дела и потому вправе ожидать от Франции аналогичной позиции в отношении Крыма.В ответ на официальные российские разъяснения Людовику XVI не оставалось ничего иного, как заявить, насколько он "тронут сообщением, которое Императрица всея Руси сделала ему по поводу Крыма, Кубани и Тамани".Более того, французский монарх соглашался помочь императрице Всероссийской "в устранении новых трудностей, возникших между Россией и Оттоманской империей".Однако истинной реакцией Парижа на события в Крыму была досада от собственного бессилия помешать экспансии России на этом направлении. Она прослеживается во внутреннем документообороте и кадровых перестановках того периода.Опасаясь за судьбу Османской Порты в случае нового прямого столкновения её с Россией из-за Крыма Франция вновь (как и в 1778 г.) была вынуждена взять на себя роль миротворца.Стратегия Екатерины Великой по использованию европейских противоречий в целях присоединения к России Причерноморья себя оправдывала. Правда, для того, чтобы её реализовать императрице пришлось ликвидировать оппозицию в собственном МИДе и взять в свои руки внешнюю политику государства.

https://ukraina.ru/20200324/1027126888.html

https://ukraina.ru/20190927/1025143372.html

https://ukraina.ru/20200115/1026309685.html

https://ukraina.ru/20210921/1032290266.html

https://ukraina.ru/20210209/1029701052.html

https://ukraina.ru/20190325/1023066977.html

https://ukraina.ru/20220721/1036409027.html

https://ukraina.ru/20200320/1027097459.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

xviii век, история, екатерина ii, крым