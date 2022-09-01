https://ukraina.ru/20220901/1038330912.html

Провокация на ЗАЭС: версии

Провокация на ЗАЭС: версии - 01.09.2022 Украина.ру

Провокация на ЗАЭС: версии

Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T14:11

2022-09-01T14:11

2022-09-01T16:12

украина

россия

сво

запорожская аэс

теракт

магатэ

эксклюзив

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По сообщению МО РФ, утром 1 сентября ВСУ высадили в районе Запорожской АЭС две диверсионно-разведывательные группы, а также попытались высадить тактический десант с самоходных барж. ДРГ были уничтожены охраной станции при поддержке армейской авиации, а баржи потоплены артиллерией. Всё это время эксперты МАГАТЭ ждали возможности проезда в Энергодар.На настоящий момент есть две версии случившегося — очевидная и конспирологическая.Очевидно, что целью десанта было либо завязать бой в районе АЭС (программа-минимум), либо захватить станцию (программа-максимум).Во втором случае ситуация сложилась бы идеально: приезжает делегация МАГАТЭ, а станция под украинским контролем, безопасность обеспечена, и вообще, всё хорошо, прекрасная маркиза. Разумеется, представителям МАГАТЭ тут же напихали бы полную панамку доказательств военных и всяких прочих преступлений российских войск на станции, вплоть до сжигания сотрудников в реакторе и намерении всё это взорвать. Соответствующая подготовка уже проведена — украинские СМИ ещё вначале августа демонстрировали «заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майора Валерия Васильева» (каким-то образом в ЦИПсО не знали, что начальник войск РХБЗ — генерал-лейтенант Игорь Кириллов) о том, что станция заминирована и вообще, «тут будет или русская земля, или выжженная пустыня».Прекрасный план, но тут есть некоторая сложность: украинская сторона отказывается брать на себя ответственность за происходящее вокруг ЗАЭС. Потому украинские СМИ рассказывают о том, как российская артиллерия обстреливает российские войска на территории станции и в городе Энергодаре (на записи, сделанной жителем Энергодара, слышна его фраза: «Что москали творят», это оценка не только интеллектуальных способностей данного персонажа, но и информационной политики в городе), а высадку десанта тупо отрицает — «ихтамнет». И даже то, что трое диверсантов попали в плен, ничего не меняет — Украина будет отрицать существование таких людей или скажет, что русские схватили первых попавшихся людей и выдают их за диверсантов. Или вообще это были, например, русские каскадёры.Впрочем, победителей не судят, и в случае успеха можно было бы инкогнито с участников операции и снять. Десантники ведь не хотели причинить ущерб станции — просто выгнать «орков»…Тем не менее в связи с этим самым упорным инкогнито имеет право на существование и конспирологическая версия: а что, если украинские десантники должны были себя за кого-то выдать?Допустим, это должны были быть не украинские военнослужащие, а местные партизаны, собравшие на местах боёв оружие и решившие защитить родину. Захватив станцию, а при удаче и делегацию МАГАТЭ, можно было бы выдвигать условия России и Западу. Например, вывести российские войска с Украины и ввести войска НАТО. Разумеется, то же самое мог бы сделать и украинский спецназ, но это выглядело бы как-то уж очень залихватски: Запад бы столь откровенной демонстрации террористической сущности киевского режима не понял бы.А если выдать украинскую ДРГ за российскую, то станцию захватывать не обязательно (это выглядело бы глупо), а вот взять в заложники делегацию МАГАТЭ — очень даже неплохо. «А потом про этот случай раструбят по Би-би-си»©. Впрочем, колонну МАГАТЭ никогда не поздно расстрелять из артиллерии — Bellingcat* всегда готово провести молниеносное расследование и предоставить доказательства того, что огонь вела российская артиллерия из района Владивостока.* СМИ, признанное в России иностранным агентом.

https://ukraina.ru/20220830/1038261247.html

https://ukraina.ru/20220901/1038327202.html

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2022

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украина, россия, сво, запорожская аэс, теракт, магатэ, эксклюзив