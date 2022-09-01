https://ukraina.ru/20220901/1038328294.html

День траура: на Украине впервые косвенно признали провал контрнаступления

День траура: на Украине впервые косвенно признали провал контрнаступления - 01.09.2022 Украина.ру

День траура: на Украине впервые косвенно признали провал контрнаступления

Пятница, 2 сентября объявлена в Закарпатской области Украины днём траура из-за больших потерь 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 августа в Facebook* Закарпатской областной государственной администрации.

2022-09-01T13:14

2022-09-01T13:14

2022-09-01T13:37

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128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада является соединением горной пехоты Сухопутных войск Украины. Бригада находится в составе оперативного командования «Запад»; штаб бригады размещен в городе Мукачеве, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области. Она была создана после переформирования 128-й механизированной дивизии, которая вела свою историю от 128-й гвардейской Туркестанской мотострелковой дивизии Советской армии.Днём ранее официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в Москве заявил, что 128-я ОГШБр «была разгромлена» подразделениями армии РФ на Николаевском направлении. Он также сообщил, что пятеро военнослужащих бригады сложили оружие и сдались в плен российским войскам.* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220725/1036763928.html

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новости, закарпатье, николаевская область, потери всу, траур, спецоперация, контрнаступление, провал, всу