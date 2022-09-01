https://ukraina.ru/20220901/1038328294.html
День траура: на Украине впервые косвенно признали провал контрнаступления
День траура: на Украине впервые косвенно признали провал контрнаступления - 01.09.2022 Украина.ру
День траура: на Украине впервые косвенно признали провал контрнаступления
Пятница, 2 сентября объявлена в Закарпатской области Украины днём траура из-за больших потерь 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 августа в Facebook* Закарпатской областной государственной администрации.
2022-09-01T13:14
2022-09-01T13:14
2022-09-01T13:37
новости
закарпатье
николаевская область
потери всу
траур
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128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада является соединением горной пехоты Сухопутных войск Украины. Бригада находится в составе оперативного командования «Запад»; штаб бригады размещен в городе Мукачеве, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области. Она была создана после переформирования 128-й механизированной дивизии, которая вела свою историю от 128-й гвардейской Туркестанской мотострелковой дивизии Советской армии.Днём ранее официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в Москве заявил, что 128-я ОГШБр «была разгромлена» подразделениями армии РФ на Николаевском направлении. Он также сообщил, что пятеро военнослужащих бригады сложили оружие и сдались в плен российским войскам.* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20220725/1036763928.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, закарпатье, николаевская область, потери всу, траур, спецоперация, контрнаступление, провал, всу
Новости, Закарпатье, Николаевская область, потери ВСУ, траур, Спецоперация, контрнаступление, провал, ВСУ
День траура: на Украине впервые косвенно признали провал контрнаступления
13:14 01.09.2022 (обновлено: 13:37 01.09.2022)
Пятница, 2 сентября объявлена в Закарпатской области Украины днём траура из-за больших потерь 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 августа в Facebook* Закарпатской областной государственной администрации.
128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада является соединением горной пехоты Сухопутных войск Украины. Бригада находится в составе оперативного командования «Запад»; штаб бригады размещен в городе Мукачеве, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области.
Она была создана после переформирования 128-й механизированной дивизии, которая вела свою историю от 128-й гвардейской Туркестанской мотострелковой дивизии Советской армии.
«2 сентября в Закарпатье объявили днем траура по погибшим бойцам 128-й ОГШБр. Вечная память героям!».
Закарпатская областная государственная администрация
Днём ранее официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в Москве заявил, что 128-я ОГШБр «была разгромлена» подразделениями армии РФ на Николаевском направлении. Он также сообщил, что пятеро военнослужащих бригады сложили оружие и сдались в плен российским войскам.
* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.