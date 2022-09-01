https://ukraina.ru/20220901/1038326517.html

Украинские неонацисты оборудовали свой штаб прямо в центре Херсона

Украинские неонацисты оборудовали свой штаб прямо в центре Херсона - 01.09.2022 Украина.ру

Украинские неонацисты оборудовали свой штаб прямо в центре Херсона

Сотрудники уголовного розыска обнаружили в центре Херсона штаб террористической организации "Национальный корпус", являющейся политическим крылом полка "Азов"*. Об этом 1 сентября сообщили в Telegram ГУ МВД по области

2022-09-01T12:39

2022-09-01T12:39

2022-09-01T12:39

штаб

нацкорпус

украина

новости

херсон

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"Полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики <...> террористической организации "Национальный корпус" (гражданское крыло запрещенного в РФ полка "Азов")", - говорится в материале.В ходе осмотра изъяли одежду с символикой "Национального корпуса", большое количество печатной продукции, пропагандирующей идеи национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты, в том числе с лозунгами террористических организаций.Отмечается, что члены организации могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности.Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС, они потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220830/1038275932.html

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штаб, нацкорпус, украина, новости, херсон