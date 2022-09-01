Украинские неонацисты оборудовали свой штаб прямо в центре Херсона - 01.09.2022 Украина.ру
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Украинские неонацисты оборудовали свой штаб прямо в центре Херсона
Украинские неонацисты оборудовали свой штаб прямо в центре Херсона - 01.09.2022 Украина.ру
Украинские неонацисты оборудовали свой штаб прямо в центре Херсона
Сотрудники уголовного розыска обнаружили в центре Херсона штаб террористической организации "Национальный корпус", являющейся политическим крылом полка "Азов"*. Об этом 1 сентября сообщили в Telegram ГУ МВД по области
2022-09-01T12:39
2022-09-01T12:39
штаб
нацкорпус
украина
новости
херсон
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"Полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики &lt;...&gt; террористической организации "Национальный корпус" (гражданское крыло запрещенного в РФ полка "Азов")", - говорится в материале.В ходе осмотра изъяли одежду с символикой "Национального корпуса", большое количество печатной продукции, пропагандирующей идеи национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты, в том числе с лозунгами террористических организаций.Отмечается, что члены организации могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности.Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС, они потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.*Деятельность организации запрещена в РФ
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штаб, нацкорпус, украина, новости, херсон
штаб, Нацкорпус, Украина, Новости, Херсон

Украинские неонацисты оборудовали свой штаб прямо в центре Херсона

12:39 01.09.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Сотрудники уголовного розыска обнаружили в центре Херсона штаб террористической организации "Национальный корпус", являющейся политическим крылом полка "Азов"*. Об этом 1 сентября сообщили в Telegram ГУ МВД по области
"Полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики <...> террористической организации "Национальный корпус" (гражданское крыло запрещенного в РФ полка "Азов")", - говорится в материале.
В ходе осмотра изъяли одежду с символикой "Национального корпуса", большое количество печатной продукции, пропагандирующей идеи национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты, в том числе с лозунгами террористических организаций.
Отмечается, что члены организации могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности.
Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС, они потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.
*Деятельность организации запрещена в РФ
30 августа, 18:44
Как покончить с диверсиями НАТО у наших границ - ЕраносянЭксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру рассказал, как Киев пытается запугать инспекцию МАГАТЭ и почему важен визит миссии на Запорожскую АЭС, о потерях ВСУ из-за разгрома наступления, а также о диверсионных хабах в Прибалтике:
 
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