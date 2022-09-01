https://ukraina.ru/20220901/1038322475.html

Игорь Юшков о том, как долго будут высокие цены на энергоносители и что происходит с экономикой России

Игорь Юшков о том, как долго будут высокие цены на энергоносители и что происходит с экономикой России - 01.09.2022 Украина.ру

Игорь Юшков о том, как долго будут высокие цены на энергоносители и что происходит с экономикой России

Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T13:44

2022-09-01T13:44

2022-09-01T13:45

интервью

игорь юшков

сво

газ

ес

северный поток

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Европейцам будет сложно пройти этот отопительный сезон, настолько, что, возможно, будет осуществляться сворачивание рынка, сворачивание либеральных основ в электроэнергетике, пусть и на время, считает эксперт Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь, вопрос о профилактическом ремонте "Северного потока". Последний двигатель "Тренд-60" отключен. На некоторое время наступило полное прекращение поставок по "Северному потоку". Что дальше?– Ситуация, конечно, оптимизма не внушает. Пока Газпром остановился только для осмотра, по сути, турбины, и для определённой профилактики, которую, в общем-то, он может сделать самостоятельно. Без привлечения "Сименс Энерджи", без отправки турбины в Канаду.Но, опять же, пока не ясно, чем закончится этот осмотр. Да, сейчас много спекулируют, потому что, когда в июле останавливался "Северный поток" на профилактический ремонт, тогда уже были проблемы с турбинами. Но Газпром останавливал (газопровод – Ред.) именно для профилактики линейной части, это ежегодный ремонт, он всегда осуществляется именно летом, за много месяцев до этого известны точные даты остановки.И тогда много говорили, и даже на уровне руководства Еврокомиссии, что Газпром его не запустит, что он остановлен навсегда, газа по нему больше не будет. То же самое примерно и сейчас, говорят, что Газпром тоже не восстановит работу его и так далее. Но тогда это была откровенная спекуляция, сейчас, я думаю, что тоже газопровод, скорее, возобновит свою работу.Но, тем не менее, здесь шансов, что остановится, больше, потому что это единственная турбина, которая осталась в эксплуатации. И если Газпром действительно увидит какие-то повреждения на ней, то, соответственно, он не возобновит её работу. Даже если она продолжит работу после этих трёх дней профилактики, в любом случае проблема газовых турбин глобально не решена. Их по-прежнему не забирают на ремонт, их не обслуживает "Сименс".Поэтому, когда у нынешней турбины, единственной, которая находится в рабочем состоянии, выйдет срок эксплуатации, она выработает свой ресурс, она просто будет планово остановлена, и, соответственно, её, как и остальные, просто Газпром будет складировать там же на газокомпрессорной станции в ожидании ремонта.Поэтому, что сейчас остановится "Северный поток", что через месяц-полтора, в общем-то, по большому счёту, это роли не играет. Важно, что европейцы не выполняют условия Газпрома, а он, напомню, требует, чтобы из трёх юрисдикций были письменные гарантии, что турбина не подпадает под санкции со стороны Евросоюза.У немцев находится сейчас одна из турбин, со стороны Великобритании, потому что дочерняя компания "Сименса" - "Сименс Энерджи" - зарегистрирована в Великобритании, которая непосредственно занимается ремонтом турбин. И Канада, потому что турбины отвозят туда, на их родной завод в Монреале, потому что изначально это были турбины, соответственно, производства канадского завода.Просто, когда "Северный поток" строили, в России ещё подобных турбин не делали. Сейчас на "Северном потоке-2", на остальных газопроводах - в основном, стоят турбины "Ладога" российского производства, поэтому с ними таких проблем нет, как с теми, которые чинить необходимо в Канаде.Поэтому, в любом случае "Северный поток", по всей видимости, будет остановлен, если глобально не решить проблему с ремонтом и обслуживанием турбин.– Каким может быть прогноз цен на газ в Европе этой зимой?– Мы видим, что одно заявление Газпрома, что у нас остановят на три дня "Северный поток", оно как раз и толкнуло цену на газ вверх. Там было, по-моему, меньше 2500 долларов, а улетели они, соответственно, выше 3000 долларов за тысячу кубов на бирже. То есть, одно заявление качнуло цену больше чем на неделю в район трёх тысяч долларов за тысячу кубов.Сейчас, когда будет остановка, будет, скорее всего, вторая волна роста стоимости газа на бирже. В общем-то, европейцы и так платят очень много за газ, а ценники ещё подрастут.Но в дальнейшем, я думаю, будет такая определённая волнообразность в ценах. Во-первых, они, скорее всего, снизятся в сентябре-октябре, потому что сезон кондиционирования закончится - в Европе будет уже не так жарко, меньше энергии будет тратиться на кондиционеры. Ещё не начнётся сезон отопления, поэтому спрос на газ немножко снизится. С другой стороны, восстановится нормальная работа, или по крайней мере более-менее нормальная работа других источников энергии.Пойдут дожди, засуха немножко отступит, будет гидростанции более-менее генерировать, атомные энергоблоки, которые остановлены из-за невозможности их остужать, потому что - либо воды нет, либо она слишком тёплая в водохранилище при атомных станциях, - теперь они тоже включатся в баланс. Поэтому, с точки зрения цен на электроэнергию немножко ситуация для европейцев улучшится. Но этот период закончится уже ближе к ноябрю, когда начнётся отопительный сезон. Мы войдём в новый сезон зимний, и там, я думаю, цены будут сверхвысокими. Особенно во вторую половину отопительного периода - потому что, если не решится проблема с турбинами для "Северного потока", он остановится, из России ещё меньше будет поставляться (газ – Ред.).Далее - непонятно, как Украина будет проходить отопительный сезон. Если у них будут большие проблемы, они вполне себе могут потребовать, будут отбирать газ из транзитных объёмов. Они уже запугивали европейцев этим, заявляли, что это – "наша законная цель", как бы воровать газ, поэтому не удивляйтесь, всё, что российское, мы всё можем брать, ничего за это не будет.Ну, естественно, если транзитные объёмы будут пропадать, то Газпром остановит и эту артерию снабжения европейцев. И останется один "Турецкий поток" - небольшой газопровод, он, в основном, нужен для стран Юго-Восточной Европы, для Балкан, поэтому потянуть, условно говоря, потребление Франции, Германии и Италии он, естественно, не сможет.В то же время в Европе газ в подземных хранилищах будет истощаться довольно быстро, поэтому январь, февраль, март – это будут самые сложные месяцы предстоящего отопительного сезона.– Какова ситуация с атомными электростанциями в Европе?– Там проблемы. С одной стороны, засуха, жара – она создаёт сложности с охлаждением ядерных энергоблоков. И, соответственно, ряд из них выведен из эксплуатации, потому что просто их сложно охлаждать, и это небезопасно уже становится, поэтому их останавливают. Во Франции остановлена половина примерно атомных электростанций.Но вторая категория проблем – это технические проблемы. Там есть повреждения на реакторах и прочих сопутствующих сооружениях. Это всё тоже взялось не на пустом месте. После Фукусимы, после аварии на Фукусимской атомной станции в Японии ещё в 2011 году, многие европейские страны приняли решение не развивать ядерную энергетику.Кто-то начал прямо закрывать действующие станции, кто-то принял решение - те, которые есть, ок, пусть доработают, а дальше мы, соответственно, забудем про атом. Поэтому, например, немцы, до сих пор у них не отменено решение в этом 2022 году закрыть последние атомные электростанции.Но Франция - с одной стороны, они 70% электроэнергии берут на атомных электростанциях, с другой стороны, вроде как атом уже было некомфортно, можно сказать, развивать, что - только возобновляемая энергетика…В Европе, даже когда закончится жара и пойдут дожди, и наполнятся водохранилища для охлаждения ядерных энергоблоков, не всё будет так хорошо, потому что часть атомных электростанций остановлены из-за технических проблем… В частности, французы просто не вкладывали достаточно денег в модернизацию станций, в ремонты. И теперь у них целая серия технических проблем. Просто вовремя не ремонтировали, вовремя не следили, и теперь ряд энергоблоков остановлены по причине необходимости проведения уже теперь более глубоких ремонтов. Поэтому здесь с атомом у европейцев не всё хорошо.– Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке экстренной и структурной реформы рынка электроэнергии в ЕС. Позволит ли это снизить цены на энергоресурсы, в чём суть новой модели?– Ну посмотрим, что европейцы предложат. Пока неизвестно, что за реформу они собираются делать, но я думаю, что это будет по сути сворачивание рынка, сворачивание свободной конкуренции и так далее. Потому что в условиях дефицита энергоносителей, электроэнергии, свободный рынок конкурентный - он порождает огромные цены.То есть, мы увидим, наверняка, введение каких-то инструментов регулирования, инструментов субсидирования, сдерживания цен и прочих инструментов, которые позволят в ручном режиме просто прикрутить цены. Европейцы выстраивали ранее свои энергетические рынки из расчёта, что всегда будет профицит предложения, а сейчас – наоборот, дефицит. Поэтому такие высокие цены.Они хотели, чтобы поставщики конкурировали между собой, снижали цену, а оказывается, что потребители конкурируют за ресурс, соответственно, цена повышается. Поэтому я думаю, что это будет сворачивание рынка, сворачивание либеральных основ в электроэнергетике, по крайней мере хоть какое-то время.- Энергетический кризис в Европе не ограничится только этой зимой?– Действительно, они (европейцы – Ред.) в любом случае из нынешнего отопительного сезона выйдут с опустошёнными газовыми хранилищами. А значит, опять всё лето нужно будет их заполнять, спрос на газ будет высоким. Плюс к тому, нового предложения в мире, в общем-то, быстро не появится, то есть, новая волна ввода в эксплуатацию, например, заводов по сжижению газа в США, в Катаре - она будет с 2025 по 2030 год.Поэтому предложение газа до 2025 года будет довольно ограниченным, дефицит будет сохраняться, а значит, будут сохраняться высокие цены.- Норвегия направит Украине 205 миллионов евро на закупку газа. Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Кто будет платить по долгам?– Я думаю, что Украина, конечно, считает, что эти долги отдавать не нужно будет. Они потом скажут: ну что вы от нас хотите, у нас тут крах экономики, и так далее, и так далее. И вообще мы все деньги тратим на противостояние с Россией. Как вы смеете у нас требовать обратно возврат долгов?!Но в реальности сейчас, чтобы купить хоть какие-то более-менее значимые объёмы, суммы измеряются миллиардами и миллиардами долларов, даже не сотнями миллионов. Это совсем небольшие объёмы, которые можно приобрести таким образом за такие деньги (205 млн евро – Ред.). По сути, это капля в море, и очень сомневаюсь, что эти деньги вообще будут потрачены с каким-то более-менее адекватным смыслом. Подобные суммы не помогут Украине нормально пройти отопительный сезон.Пока не понятно, какой у них будет в принципе газовый баланс, потому что потребление упало очень сильно, промышленность остановлена, промышленного потребителя почти нет. И фактически Украина не будет снабжать те районы, над которыми потеряла контроль. Поэтому даже часть населения, как потребитель, уходит, при том, что своя добыча у них (на Украине – Ред.) сосредоточена, в основном, на западе страны. Ну посмотрим, какой баланс будет, сколько они к новому отопительному сезону будут добывать и сколько будут потреблять.– И последний вопрос: насколько эффективно себя показали антисанкционные меры по поддержке российской экономики?- Мы видим, что ситуация гораздо лучше, чем предполагалась даже российскими властями. Даже наше министерство оценивает падение ВВП в этом году гораздо в меньших масштабах, чем, например, весной. Если раньше говорили про 11% сокращение ВВП, то сейчас говорят, что 8%, и в хорошем сценарии в следующем году уже рост будет наблюдаться.Поэтому посмотрим, что будет по итогам. Но говорить, что российская экономика развалилась, что у нас какой-то коллапс экономический, в общем-то, не приходится.Да, безусловно, есть проблемы, они большие, их нужно решать, но никакого краха и пожара в российской экономике нет. Во многом, действительно, этому способствовали высокие цены на углеводороды, нефть, газ и уголь стоят дорого, и плюс мы довольно успешно смогли переформатироваться на азиатские рынки, когда против нас вводили санкции в виде эмбарго.По углю эмбарго сработало уже с начала августа, и, в общем-то, все объёмы стали уходить на азиатские рынки, проблем каких-то больших не возникло. В конце года заработает эмбарго на российскую нефть в Европе, и мы видим, что нефтяные компании российские опробовали уже варианты ухода на азиатские рынки, и в целом всё проходит успешно.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, игорь юшков, сво, газ, ес, северный поток