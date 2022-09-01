Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ - 01.09.2022 Украина.ру
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Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ
Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ - 01.09.2022 Украина.ру
Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ
Украинская "киберармия" объявила о начале новой череды атак на российские сервисы, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" 1 сентября
2022-09-01T10:48
2022-09-01T10:48
новости
кибератаки
украина
сми
наступление
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Сообщается, что атака затронет сервисы электронного документооборота. По информации канала, это может привести к задержкам в поставках продуктов в российские продовольственные магазины.Ранее Виктор Жора, заместитель главы Госспецсвязи Украины официально заявляли о том, что украинская "киберармия" насчитывает более 400 тыс. "бойцов".В начале августа замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявлял, что США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях, в том числе для атак на российскую инфраструктуру "руками украинцев". По его данным против Росси работает 22 группировки, в их числе "IT-Армия Украины", американская GhostClan, грузинская GNG и польская Squad303.Ранее директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне в интервью Sky News подтвердил участие своей страны в кибервойне на стороне Киева, сказав, что армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций в поддержку Украины.
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новости, кибератаки, украина, сми, наступление
Новости, кибератаки, Украина, СМИ, наступление

Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ

10:48 01.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Украинская "киберармия" объявила о начале новой череды атак на российские сервисы, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" 1 сентября
Сообщается, что атака затронет сервисы электронного документооборота. По информации канала, это может привести к задержкам в поставках продуктов в российские продовольственные магазины.
Ранее Виктор Жора, заместитель главы Госспецсвязи Украины официально заявляли о том, что украинская "киберармия" насчитывает более 400 тыс. "бойцов".
В начале августа замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявлял, что США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях, в том числе для атак на российскую инфраструктуру "руками украинцев". По его данным против Росси работает 22 группировки, в их числе "IT-Армия Украины", американская GhostClan, грузинская GNG и польская Squad303.
Ранее директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне в интервью Sky News подтвердил участие своей страны в кибервойне на стороне Киева, сказав, что армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций в поддержку Украины.
Игорь Ашманов интервью
19 мая, 16:01
Игорь Ашманов: В крупных корпорациях России работают сисадмины-украинцы, некоторые из них по сути являются кибер-террористамиРоссия должна наградить президента США Джо Байдена за заслуги, ведь никто не сделал больше для старта у нас реального процесса импортозамещения. А заместить можно почти всё, считает предприниматель, специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и управления проектами Игорь Ашманов
 
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