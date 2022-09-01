https://ukraina.ru/20220901/1038319605.html

Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ

Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ - 01.09.2022 Украина.ру

Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ

Украинская "киберармия" объявила о начале новой череды атак на российские сервисы, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" 1 сентября

2022-09-01T10:48

2022-09-01T10:48

2022-09-01T10:48

новости

кибератаки

украина

сми

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/75/1034327502_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c39d587693ef5028dab34eb413153332.jpg

Сообщается, что атака затронет сервисы электронного документооборота. По информации канала, это может привести к задержкам в поставках продуктов в российские продовольственные магазины.Ранее Виктор Жора, заместитель главы Госспецсвязи Украины официально заявляли о том, что украинская "киберармия" насчитывает более 400 тыс. "бойцов".В начале августа замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявлял, что США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях, в том числе для атак на российскую инфраструктуру "руками украинцев". По его данным против Росси работает 22 группировки, в их числе "IT-Армия Украины", американская GhostClan, грузинская GNG и польская Squad303.Ранее директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне в интервью Sky News подтвердил участие своей страны в кибервойне на стороне Киева, сказав, что армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций в поддержку Украины.

https://ukraina.ru/20220519/1033993144.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кибератаки, украина, сми, наступление