Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Украинская "киберармия" объявила о начале новой череды атак на российские сервисы, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" 1 сентября
Сообщается, что атака затронет сервисы электронного документооборота. По информации канала, это может привести к задержкам в поставках продуктов в российские продовольственные магазины.
Ранее Виктор Жора, заместитель главы Госспецсвязи Украины официально заявляли о том, что украинская "киберармия" насчитывает более 400 тыс. "бойцов".
В начале августа замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявлял, что США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях, в том числе для атак на российскую инфраструктуру "руками украинцев". По его данным против Росси работает 22 группировки, в их числе "IT-Армия Украины", американская GhostClan, грузинская GNG и польская Squad303.
Ранее директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне в интервью Sky News подтвердил участие своей страны в кибервойне на стороне Киева, сказав, что армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций в поддержку Украины.
19 мая, 16:01Игорь Ашманов: В крупных корпорациях России работают сисадмины-украинцы, некоторые из них по сути являются кибер-террористамиРоссия должна наградить президента США Джо Байдена за заслуги, ведь никто не сделал больше для старта у нас реального процесса импортозамещения. А заместить можно почти всё, считает предприниматель, специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и управления проектами Игорь Ашманов