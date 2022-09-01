https://ukraina.ru/20220901/1038318514.html

Зе против За: увидим ли мы военную хунту по-украински?

Зе против За: увидим ли мы военную хунту по-украински? - 01.09.2022 Украина.ру

Зе против За: увидим ли мы военную хунту по-украински?

Запад как менингитный клещ вцепился в Украину, от него либо умирают, либо дураками становятся

2022-09-01T10:42

2022-09-01T10:42

2022-09-01T10:51

эксклюзив

владимир зеленский

владимир скачко

валерий залужный

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Сегодня, 1 сентября 2022 года, в День знаний это очень важно знать: заранее широко разрекламированное в Украине, а теперь строго-настрого засекреченное контрнаступление ВСУ на Херсон, мягко говоря, не задалось. Город не взят, и даже "оккупационная русня" не повержена так, чтобы она стремилась запросить переговоры о мире.Если проанализировать сводки Минобороны России, доклады военкоров и даже скупые правдивые, непропагандистские голоса из Украины, доносящиеся из-под спуда военной цензуры, то картина происходящего такова: украинские войска сначала предприняли артиллерийскую подготовку на заданных участках, потом мощно пустили туда бронетехнику, а за ней -- густо и обильно пехоту, подготовленную в том числе и за границей. Фронт обороны союзных (Россия + ЛДНР) сил спецвоенной операции (СВО) в нескольких местах такими концентрированными ударами удалось прорвать. И даже занять несколько незначительных населенных пунктов. И все!Дальше -- ступор, очень похожий на разбитый на сегменты котел. Огненный, российский. Очень похожий на Иловайский 2104 года. Хотя некоторые предпочитают Дебальцевский 2015-го. Такой же встречный огонь союзных войск СВО со всех сторон, огромные потери ВСУ в технике и живых людях и полное непонимание, что делать дальше. Потому что резервов и умения, чтобы продолжать наступление дальше, нет, а силы СВО сосредотачиваются и сосредотачиваются. Причем могут набрать сил в таком количестве, что, измотав наступающих, опрокинут контрнаступление и на плечах бегущих украинских войск разовьют уже свое наступление. С разгромами ВСУ и новыми территориями, которые в Киеве потом опять назовут "оккупированными". А в Москве, Донецке и Луганске – освобожденными. Звучат города красиво – Николаев, Запорожье, Одесса…Несколько подкорректировать неутешительную для Украины картину может лишь то, что наступление на криворожско-херсонском направлении сможет лишь то, что оно может оказаться обманкой, отвлечением внимания от, как принято было говорить в советских кино, направления главного удара. Многие прогнозируют его в Харьковской области. Это ближе к России, есть возможность у ВСУ победоносно выйти на "границы с Мордором" и даже захватить хоть минимальную российскую территорию, создав иллюзию даже наступления на Москву. Причем иллюзию настолько полноценную, что в некоторых украинских дурдомах и на телеканалах, из-за введенной цензуры лишенных информации, могут поверить и, страшно гордясь, начать рассказывать пациентам, пардон, гражданам Украины: ура, мы побеждаем!На это, похоже, и расчет. Потому что многие военкоры, описывая события, все же честно отмечали: ВСУ в этих боях удалось продемонстрировать не только отличную экипировку, но некую крепкую слаженность в действиях и даже хорошую выучку. Однако им не хватило скоординированности управления, а главное – не ясна была цель и мало резервов. А значит, в лучшем случае, удастся избежать сокрушительного контрнаступления уже сил СВО и страшного отката ВСУ. Даже в Донбассе – аж до Днепра и северных лесов Черниговщины. А на юге – с потерей указанных выше сладко звучащих Николаева, Запорожья, Одессы с ее портами. Не говоря уже о Харькове, взятия которого заждались уже все. И в самом городе, и за его пределами.Зачем же киевскому неонацистскому режиму президента Владимира Зеленского было начинать провальный "контрнаступ"? По трем лежащих на поверхности причинам:- во-первых: хоть какого-то внятного результата на полях сражений от Зеленского и его ВСУ требовали кураторы западные, которые, по данным западных же СМИ, хоть и сами неслабо грели руки на военных поставках, но хотели знать, куда же девается такая прорва вооружений и денег, присылаемых со всего света;- во-вторых, пацан обещал – пацан сделал. Зеленский анонсировал действие -- он его и провел. И, как ему кажется, доказал свою дееспособность и боевитость. Дескать, видите же, как я деру русских. Значит, я - хорош, я - то, что вам нужно, дайте еще и денег и оружия;- в-третьих, -- и это самое главное! – контрнаступление не удалось, потому что мало поставили оружия и техники. Виноваты не украинцы с Зеленским и его вороватой кликой во главе, а жадный и недальновидный Запад. А информволну о том, что виноват именно Запад, западные же СМИ, подконтрольные "ястребам-русофобам", разгонят аж бегом. Более того, уже начали разгонять так продуктивно, что некоторые европейские лидеры уже даже поклялись подбросить Киеву еще оружия. Например, канцлер Германии Олаф Шольц.Результаты этих телодвижений не ясны, как показатели IQ Зеленского или любого из его ближайшего окружения. Сам Зеленский, если верить его вечернему обращению, готов и дальше побеждать и уже практически вернул Украине Крым: "Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малыш, Данилов и другие. Думаю, что очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, о ее развитии. Озвучивать детали сейчас не буду. Одно лишь скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, а особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно пребывают".И это, конечно, обескураживает: убиты почти 2 тысячи солдат, сожжено две трети бронетехники на фронте, введена практически цензура, которая обычно и вводится, чтобы скрыть страшные провалы, а комик, продолжает играть роль непобедимого дуче и хорохорится.О чем это говорит особенно на фоне разговоров о том, что "контрнаступ" -- инициатива лично президента и верховного главнокомандующего (ВГК) Зеленского, и главнокомандующий (ГК) ВСУ Валерий Залужный был против? Конечно же, о том, что, когда окончательно станет понятен провал контрнаступления не только в Киеве, но и Вашингтоне и других западных центрах начнется увлекательный процесс поиска виноватых и перекладывания на них вины за провал и страшные потери.А такое время – не за горами. Потом что чего могло добиться контрнаступление? Правильно: поражения сил СВО, их разгрома на поле брани и их же дипломатические просьбы о перемирии или даже о мире, с оставлением занятых территорий, откатом на границы России и ЛДНР, то да се.Есть все это? Нет и не предвидится! Значит, кто-то в Киеве виноват. Зеленский захочет перекинуть вину на Залужного, а Залужный точно знает ФИО придурка, которому не жалко свой народ.По элементарной логике, между этими двумя пауками в банке украинской власти и развернется веселая возня по выведению главного крысоеда, который теперь должен остаться один, когда съест остальных. Но может не развернутся, потому что в Киеве даже логика подчинена не формальным и объективным законам, а командам и вводным из-за рубежа – из Вашингтона, Лондона и дальше по нисходящей. Известен и фон происходящего: США нужно продлить заварушку в Украине минимум до 8 ноября сего года, когда в Америке состоятся довыборы в Конгресс, на которых фактор Украины сможет помочь правящим демократам сохранить контроль за двумя палатами американского парламента. Значит, война в Украине должна длиться вот до этого периода. Она и будет длиться, если только силы СВО не прекратят ее досрочно.Силы СВО по своим соображениям не собираются этого делать, следовательно, воюющей Украиной и ее армией должен кто-то руководить. И тут может быть только три варианта, кто может быть этими счастливчиками или счастливчиком. И начинается завершающая стадия увлекательной борьбы Зе против За. Следим за возней.Первой: Запад может оставит обоих – и Зеленского, и Залужного, не дав конфликту между ними перейти в стадию уничтожения врага. Западу выгоден статус-кво, потому что ему все равно, кто гонит украинских солдат на убой за западные интересы. И если этот кровавый дуумвират в Украине работает, то зачем менять таких жеребцов, когда переправа даже не видна? Залужному и Зеленскому объяснят, что почем, и они продолжат тянуть свои лямки. Каждый на своем месте.Второй: Зеленскому позволят убрать строптивого главкома и взять всю полноту власти в стране и на полях сражений на себя. Зачем это Зеленскому, не ясно. Но он – жадный, и может согласиться. Например, в надежде на то, что Запад его не бросит и победителем в будущем будет он один. А значит, и все печенюшки достанутся ему.И, наконец, третий: Залужному позволят совершить военный переворот и убрать Зеленского, и тогда мы сможет увидеть хунту по-украински. Либо единоличную (Залужного), либо коллективную (нескольких генералов-силовиков для компании и пущего представительства).Украине это поможет, как кобыле зонтик или попу баян. При любом раскладе работать они все равно будут под диктовку Запада, потому что, кто платит за бифштекс, тот потом в танце за бока и тискает. А деньги в Украину пока идут только от Запада…Возможны, конечно, еще варианты бунтов, народных революций, восстановительно-спасительного консенсуса элит и т. д. и т. п. Но без помощи сил СВО все эти варианты научно-политической фантастики и разбирать не стоит. А запад – как клещ менингитный: после него либо дураками остаются, переболев, либо умирают.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220901/1038307538.html

https://ukraina.ru/20220831/1038282801.html

https://ukraina.ru/20220901/1038315367.html

https://ukraina.ru/20220817/1037788134.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

эксклюзив, владимир зеленский, владимир скачко, валерий залужный