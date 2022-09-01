Это не Донецк. Военный эксперт о том, как администрация Новой Каховки зря посеяла панику - 01.09.2022 Украина.ру
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Это не Донецк. Военный эксперт о том, как администрация Новой Каховки зря посеяла панику
Это не Донецк. Военный эксперт о том, как администрация Новой Каховки зря посеяла панику - 01.09.2022 Украина.ру
Это не Донецк. Военный эксперт о том, как администрация Новой Каховки зря посеяла панику
Недавно прошедшее сообщение об эвакуации в Новой Каховке людей с рабочих мест из-за обстрелов ВСУ было опрометчивой работой местных пресс-служб. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-09-01T10:40
2022-09-01T10:41
новости
херсон
донецк
новая каховка
град
обстрелы
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Эксперт пояснил, что украинские войска словом и делом продемонстрировали, что они будут бить по любым целям, которые хоть как-то связаны с новой российской властью. Поэтому в Новой Каховке стали рассредоточивать управляющий персонал, чтобы они не попали под обстрел в административных зданиях, а все это объявили "эвакуацией".Новая Каховка действительно страдает от террористических обстрелов. Позавчера даже прилетало по Бериславу. По Херсону тоже бьют и днем, и ночью. Но это больше нагнетание атмосферы страха. Херсонской области далеко до трагедии Донецка, по которому бьют пакетами "Градов" и распыляют "лепестки", заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсон, донецк, новая каховка, град, обстрелы
Новости, Херсон, Донецк, Новая Каховка, град, обстрелы

Это не Донецк. Военный эксперт о том, как администрация Новой Каховки зря посеяла панику

10:40 01.09.2022 (обновлено: 10:41 01.09.2022)
 
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
Недавно прошедшее сообщение об эвакуации в Новой Каховке людей с рабочих мест из-за обстрелов ВСУ было опрометчивой работой местных пресс-служб. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что украинские войска словом и делом продемонстрировали, что они будут бить по любым целям, которые хоть как-то связаны с новой российской властью. Поэтому в Новой Каховке стали рассредоточивать управляющий персонал, чтобы они не попали под обстрел в административных зданиях, а все это объявили "эвакуацией".
"Это был опрометчивый шаг. Надо было сместить акценты. Потому что если люди слышат слово "эвакуация", они думают, что мы готовимся отступать и бросать город", - указал Сапоньков.
Новая Каховка действительно страдает от террористических обстрелов. Позавчера даже прилетало по Бериславу. По Херсону тоже бьют и днем, и ночью. Но это больше нагнетание атмосферы страха. Херсонской области далеко до трагедии Донецка, по которому бьют пакетами "Градов" и распыляют "лепестки", заключил собеседник издания.
 
НовостиХерсонДонецкНовая Каховкаградобстрелы
 
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