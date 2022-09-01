https://ukraina.ru/20220901/1038318298.html

Это не Донецк. Военный эксперт о том, как администрация Новой Каховки зря посеяла панику

Это не Донецк. Военный эксперт о том, как администрация Новой Каховки зря посеяла панику - 01.09.2022 Украина.ру

Это не Донецк. Военный эксперт о том, как администрация Новой Каховки зря посеяла панику

Недавно прошедшее сообщение об эвакуации в Новой Каховке людей с рабочих мест из-за обстрелов ВСУ было опрометчивой работой местных пресс-служб. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-09-01T10:40

2022-09-01T10:40

2022-09-01T10:41

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новая каховка

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обстрелы

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Эксперт пояснил, что украинские войска словом и делом продемонстрировали, что они будут бить по любым целям, которые хоть как-то связаны с новой российской властью. Поэтому в Новой Каховке стали рассредоточивать управляющий персонал, чтобы они не попали под обстрел в административных зданиях, а все это объявили "эвакуацией".Новая Каховка действительно страдает от террористических обстрелов. Позавчера даже прилетало по Бериславу. По Херсону тоже бьют и днем, и ночью. Но это больше нагнетание атмосферы страха. Херсонской области далеко до трагедии Донецка, по которому бьют пакетами "Градов" и распыляют "лепестки", заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, донецк, новая каховка, град, обстрелы