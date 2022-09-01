https://ukraina.ru/20220901/1038315367.html
Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника
Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника - 01.09.2022 Украина.ру
Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника
Две диверсионные группы украинцев попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом 1 сентября сообщило Минобороны РФ
2022-09-01T09:28
2022-09-01T09:28
2022-09-01T09:28
магатэ
запорожская аэс
новости
рогов
минобороны
диверсии
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"Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации", - говорится в материале ведомства.Украинские военные с утра также ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС.Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока.По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, эти попытки говорят об отчаянном положении украинцев.Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где ее делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В среду утром автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева в сторону ЗАЭС. Миссия оценит физический ущерб, нанесенный станции, определит работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Специалистам предстоит также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.
https://ukraina.ru/20220831/1038303350.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
магатэ, запорожская аэс, новости, рогов, минобороны, диверсии
магатэ, Запорожская АЭС, Новости, Рогов, Минобороны, диверсии
Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника
Две диверсионные группы украинцев попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом 1 сентября сообщило Минобороны РФ
"Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации", - говорится в материале ведомства.
Украинские военные с утра также ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока.
По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, эти попытки говорят об отчаянном положении украинцев.
"Это какое-то отчаяние, когда они понимают, что МАГАТЭ не сможет молчать. Я уверен, что среди представителей делегации есть люди, которые выполнят свои обязательства", - сказал он.
Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где ее делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В среду утром автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева в сторону ЗАЭС.
Миссия оценит физический ущерб, нанесенный станции, определит работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Специалистам предстоит также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.