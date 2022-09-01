https://ukraina.ru/20220901/1038315367.html

Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника

Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника - 01.09.2022 Украина.ру

Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника

Две диверсионные группы украинцев попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом 1 сентября сообщило Минобороны РФ

2022-09-01T09:28

2022-09-01T09:28

2022-09-01T09:28

магатэ

запорожская аэс

новости

рогов

минобороны

диверсии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103410/46/1034104613_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c6e39134c36bcc180bdb87da6d39015f.jpg.webp

"Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации", - говорится в материале ведомства.Украинские военные с утра также ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС.Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока.По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, эти попытки говорят об отчаянном положении украинцев.Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где ее делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В среду утром автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева в сторону ЗАЭС. Миссия оценит физический ущерб, нанесенный станции, определит работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Специалистам предстоит также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.

https://ukraina.ru/20220831/1038303350.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

магатэ, запорожская аэс, новости, рогов, минобороны, диверсии