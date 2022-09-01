Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника - 01.09.2022 Украина.ру
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Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника
Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника - 01.09.2022 Украина.ру
Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника
Две диверсионные группы украинцев попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом 1 сентября сообщило Минобороны РФ
2022-09-01T09:28
2022-09-01T09:28
магатэ
запорожская аэс
новости
рогов
минобороны
диверсии
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"Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации", - говорится в материале ведомства.Украинские военные с утра также ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС.Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока.По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, эти попытки говорят об отчаянном положении украинцев.Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где ее делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В среду утром автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева в сторону ЗАЭС. Миссия оценит физический ущерб, нанесенный станции, определит работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Специалистам предстоит также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.
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магатэ, запорожская аэс, новости, рогов, минобороны, диверсии
магатэ, Запорожская АЭС, Новости, Рогов, Минобороны, диверсии

Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника

09:28 01.09.2022
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныВСУ боец
ВСУ боец - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Две диверсионные группы украинцев попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом 1 сентября сообщило Минобороны РФ
"Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации", - говорится в материале ведомства.
Украинские военные с утра также ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС.

Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока.

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, эти попытки говорят об отчаянном положении украинцев.

"Это какое-то отчаяние, когда они понимают, что МАГАТЭ не сможет молчать. Я уверен, что среди представителей делегации есть люди, которые выполнят свои обязательства", - сказал он.

Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где ее делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В среду утром автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева в сторону ЗАЭС.
Миссия оценит физический ущерб, нанесенный станции, определит работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Специалистам предстоит также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.
Херсон - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 16:54
Сорвать референдум, правильно воспитать миссию МАГАТЭ — вот цели контрнаступления
 
магатэЗапорожская АЭСНовостиРоговМинобороныдиверсии
 
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