Ольхин: Жаль, Горбачев не увидит крах модели, на которую потратил всю жизнь
Все лозунги и идеи перестройки - государственного курса, объявленного последним генеральным секретарем КПСС Михаилом Горбачевым - дошли до логического печального конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин
"Все заявления о свободе слова, гласности, перестройке - праве рассказывать что угодно, кому угодно и где угодно - сейчас дошли до логического конца. Мне даже несколько жалко, что Горбачев не прожил еще годика два-три, чтобы увидеть, как вся эта модель, на которую он потратил всю жизнь, схлопывается и прекращает свое существование", - сказал Ольхин.
Упрекать Горбачева в развале Советского союза эксперт считает неправильным. По его словам, генсек КПСС ничем не отличался от оппонентов из ГКЧП. Новый мир, считает Ольхин, будет другим: изменятся способы обращения с информацией, восприятия собственной истории и судьбы, понимания, что такое наш народ. Это опыт, заключил Ольхин, следовало бы прожить Горбачеву.
Полный текст интервью читайте здесь
25 августа, 10:40Как юбилей Донецка едва не стоил жизни Михаилу Горбачеву