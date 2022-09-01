Ольхин: Жаль, Горбачев не увидит крах модели, на которую потратил всю жизнь - 01.09.2022 Украина.ру
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Ольхин: Жаль, Горбачев не увидит крах модели, на которую потратил всю жизнь
Ольхин: Жаль, Горбачев не увидит крах модели, на которую потратил всю жизнь - 01.09.2022 Украина.ру
Ольхин: Жаль, Горбачев не увидит крах модели, на которую потратил всю жизнь
Все лозунги и идеи перестройки - государственного курса, объявленного последним генеральным секретарем КПСС Михаилом Горбачевым - дошли до логического печального конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин
2022-09-01T04:07
2022-09-01T04:07
новости
горбачев
модель
крах
перестройка
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Упрекать Горбачева в развале Советского союза эксперт считает неправильным. По его словам, генсек КПСС ничем не отличался от оппонентов из ГКЧП. Новый мир, считает Ольхин, будет другим: изменятся способы обращения с информацией, восприятия собственной истории и судьбы, понимания, что такое наш народ. Это опыт, заключил Ольхин, следовало бы прожить Горбачеву. Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220825/1037996625.html
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новости, горбачев, модель, крах, перестройка
Новости, Горбачев, модель, крах, Перестройка

Ольхин: Жаль, Горбачев не увидит крах модели, на которую потратил всю жизнь

04:07 01.09.2022
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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Все лозунги и идеи перестройки - государственного курса, объявленного последним генеральным секретарем КПСС Михаилом Горбачевым - дошли до логического печального конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин
"Все заявления о свободе слова, гласности, перестройке - праве рассказывать что угодно, кому угодно и где угодно - сейчас дошли до логического конца. Мне даже несколько жалко, что Горбачев не прожил еще годика два-три, чтобы увидеть, как вся эта модель, на которую он потратил всю жизнь, схлопывается и прекращает свое существование", - сказал Ольхин.
Упрекать Горбачева в развале Советского союза эксперт считает неправильным. По его словам, генсек КПСС ничем не отличался от оппонентов из ГКЧП. Новый мир, считает Ольхин, будет другим: изменятся способы обращения с информацией, восприятия собственной истории и судьбы, понимания, что такое наш народ. Это опыт, заключил Ольхин, следовало бы прожить Горбачеву.
Полный текст интервью читайте здесь
25 августа, 10:40
Как юбилей Донецка едва не стоил жизни Михаилу Горбачеву
 
НовостиГорбачевмоделькрахПерестройка
 
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