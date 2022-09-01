https://ukraina.ru/20220901/1038303646.html

Ольхин: Жаль, Горбачев не увидит крах модели, на которую потратил всю жизнь

Ольхин: Жаль, Горбачев не увидит крах модели, на которую потратил всю жизнь - 01.09.2022 Украина.ру

Ольхин: Жаль, Горбачев не увидит крах модели, на которую потратил всю жизнь

Все лозунги и идеи перестройки - государственного курса, объявленного последним генеральным секретарем КПСС Михаилом Горбачевым - дошли до логического печального конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин

2022-09-01T04:07

2022-09-01T04:07

2022-09-01T04:07

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горбачев

модель

крах

перестройка

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Упрекать Горбачева в развале Советского союза эксперт считает неправильным. По его словам, генсек КПСС ничем не отличался от оппонентов из ГКЧП. Новый мир, считает Ольхин, будет другим: изменятся способы обращения с информацией, восприятия собственной истории и судьбы, понимания, что такое наш народ. Это опыт, заключил Ольхин, следовало бы прожить Горбачеву. Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220825/1037996625.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, горбачев, модель, крах, перестройка