https://ukraina.ru/20220901/1038277791.html

Простые герои. Кто возвращает Мариуполь к жизни

Простые герои. Кто возвращает Мариуполь к жизни - 01.09.2022 Украина.ру

Простые герои. Кто возвращает Мариуполь к жизни

Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T07:27

2022-09-01T07:27

2022-09-01T09:28

мариуполь

новости мариуполя

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На восстановительных работах в Мариуполе задействованы многочисленные волонтёрские организации. Украина.ру выяснила, кто эти люди и как они работают.В Мариуполе по-прежнему изнуряюще жарко. Осень в эти места придёт нескоро. У спортивного комплекса «Ильичевец» на горячем асфальте играют в мячик дети. О недавнем прошлом этого стадиона напоминают разбитые стёкла и дыры в крыше над футбольным полем. Обшивка бьётся на ветру, и по полю эхом разносятся хлопки.За агитплакатами скрывается холл некогда многолюдного комплекса. За столом дежурят «часовые» в майках ГТО: на столах рации и телефоны.Работы здесь ещё много: здание повреждено. Но обжившиеся тут волонтёры уже начали налаживать свой скромный быт: в залах и раздевалках разложены матрасы, стулья аккуратно сложены штабелями, здесь не грязно. Покинувшие Мариуполь смены оставили на стенах бумажки с трогательными посланиями заступающим.С крытого футбольного поля в холл выходят ребята — их четверо. Сниматься на видео в их планы не входило: уже через час после нашей встречи они сдавали смену и уезжали домой. Но от возможности поговорить с прессой молодые люди не отказались.Торопливо натягивая майки с символикой «Царьграда», Артём, Илья, Роман и Даня выстроились в ряд, словно на физкультурной линейке.Самый активный — Роман. Приехал в Мариуполь, чтобы самому убедиться в том, что произошло. Добавляет: и конечно, помочь людям. Ему всего 18 лет: родители переживали, но с богом отпустили на благое дело.Роман категорически отрицает, что вся российская молодежь подвергнута влиянию либералов. «Есть немало таких, как мы. Особенно в нашем обществе "Царьград"».Ребята работали на разборе завалов, раздавали гуманитарную помощь и помогали восстанавливать стадион «Ильичевец».Артём — у него уже есть позывной: «Монгол», — приехал в Мариуполь вопреки воле родителей. Отцу сказал о поездке уже на автовокзале в Краснодаре. «Все мы братья-славяне,» — уклончиво отвечает на вопрос о том, русские ли люди живут в Мариуполе.А вот Илья, московский студент РАНХиГС, более пылкий — на вопрос о том, каким он видит будущее Мариуполя, однозначно отвечает: «Русским».Даниил — интеллигентной внешности парень в очках, приехал из Петербурга. Студент третьего курса СПбГУ. Мариуполь и Петербург — города-побратимы, и Северная столица взяла над Мариуполем шефство. Даниил встретил немало строителей из своего родного города.Основная масса населения отнеслась к нам с любовью и благодарностью, рассказывает Роман. Но и словесные перепалки имели место быть: в городе есть небольшая прослойка населения, подверженная украинской пропаганде. Их так просто не встретить на улице, а ещё труднее — разговорить.Незначительная часть горожан относится к работам по восстановлению так: «Не мы разрушали, не нам это восстанавливать», — добавляет врач и волонтёр Светлана Чуйко. Но таких людей и не встретишь на работах или в среде волонтёрских движений.Эти движения, как и любая другая организованная деятельность, нуждаются в грамотном управлении.И управлением волонтёрами на местах занимается Давид Сидамонты из Северной Осетии.Давид — старший куратор волонтёрских центров «ГТО ПРО». Эта организация создана при поддержке Минспорта РФ.Он не был назначен куратором — приехал в Мариуполь простым волонтёром по предложению брата, должен был провести в городе всего одну смену — две недели. Но Давид остался работать в разрушенном Мариуполе почти на три месяца.Он оставил карьеру в Минэкономразвития. Помощь Мариуполю для него на данный момент главная задача.Его работа — не только направлять волонтёров, но и помогать в проведении масштабных мероприятий. На подписание договора о взаимодействии донецкой партии ОДДР и «Единой России» на стадионе «Ильичевец» собралось около шести тысяч человек, рассказал Давид.Волонтеры из группы ГТО ПРО практически все из Мариуполя. Местные парни и девушки охотно участвуют в восстановлении своего города. Многие из них спортсмены, которые занимались в самом СК «Ильичевец». В самом начале этих спортсменов было всего четверо, и они приходили разгребать завалы чуть ли не сразу после освобождения города.Работает Давид также и с движением «Мы вместе». От этой организации со всей России приезжают психологи, аниматоры, специалисты по работе с детьми, физкультурники.Главное, чем занимается «ГТО ПРО» — это организация детского спорта. Восстанавливают залы, организуют секции, спортивный досуг. «Это очень важно: чтобы помочь детям пережить пройденное, чтобы они не остались без дела, чтобы им не вложили в головы отраву», — говорит Давид.Часто родители оставляют детей волонтёрам на целый день: они играют в теннис, потом — в футбол, вместе едят в столовой.Что же было самым трудным в работе волонтёра? «Честно? Ничего. — сказал Давид. — Если не физически, то морально я здесь отдыхаю. Я чувствую себя как дома».Такие люди сейчас работают в Мариуполе. Во время, когда значительная часть сил страны брошена на спецоперацию, и многого не хватает на освобождённых территориях, эти люди посвящают себя одному — помощи соотечественнику, ближнему, человеку.

https://ukraina.ru/20220830/1038268700.html

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2022

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

мариуполь, новости мариуполя